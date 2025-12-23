TP.HCM đề xuất hoạt động lại Đội kiểm tra liên ngành 178 về phòng, chống mại dâm 23/12/2025 11:36

(PLO)- Sở Y tế TP.HCM vừa tham mưu UBND TP.HCM ban hành quyết định về hoạt động Đội kiểm tra liên ngành 178, nhằm bảo đảm việc kiểm tra phòng, chống mại dâm liên tục sau sát nhập.

Sở Y tế TP.HCM vừa có tờ trình gửi UBND TP.HCM về Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành về phòng, chống tệ nạn mại dâm TP.HCM (Đội kiểm tra liên ngành 178 Thành phố).

Theo Sở Y tế, việc xây dựng và ban hành Quyết định được thực hiện trên cơ sở hệ thống pháp luật hiện hành của Trung ương và yêu cầu thực tiễn quản lý tại địa phương.

Trong đó, Bộ Y tế đã giao Sở Y tế TP.HCM làm cơ quan thường trực về phòng, chống mại dâm, đồng thời yêu cầu tổ chức lại hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành 178 phù hợp với quá trình sáp nhập địa giới hành chính và tinh gọn đầu mối các cơ quan chuyên môn.

Bên cạnh đó, việc ban hành Quyết định còn căn cứ các văn bản chỉ đạo của UBND TP.HCM về tổ chức lại các tổ chức phối hợp liên ngành và rà soát hiệu lực văn bản sau ngày 1-7-2025.

Việc này nhằm bảo đảm tính liên tục trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về phòng, chống tệ nạn mại dâm, trong bối cảnh TP.HCM triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp và hợp nhất các đơn vị hành chính.

Từ đầu năm 2025 đến nay, quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hành chính tiếp tục làm phát sinh thêm bất cập.

Nhiều cơ quan chuyên môn cấp Thành phố và cấp huyện, trong đó có ngành LĐ-TB&XH và Công an cấp quận, huyện, đã chấm dứt hoạt động hoặc được sáp nhập khi TP.HCM triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp và thực hiện sáp nhập địa giới hành chính từ ngày 1-7-2025.

Công an kiểm tra một quán cà phê chòi nằm trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn (TP.HCM) vào tháng 11-2025. Ảnh: TL

Thực tế này khiến công tác kiểm tra về phòng, chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn TP.HCM (mới) chưa đồng bộ, một số đơn vị không còn đủ điều kiện duy trì hoạt động.

Trên cơ sở đó, Sở Y tế TP.HCM tham mưu UBND TP.HCM ban hành Quyết định kèm Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành 178 Thành phố, nhằm bảo đảm hoạt động kiểm tra được triển khai liên tục, đúng pháp luật, đúng thẩm quyền, không bị gián đoạn trong giai đoạn chuyển tiếp tổ chức bộ máy.

Theo dự thảo, Quy chế quy định cụ thể vị trí, vai trò, nguyên tắc hoạt động; nhiệm vụ, quyền hạn; cơ cấu tổ chức; cơ chế phối hợp; kinh phí hoạt động; chế độ khen thưởng, kỷ luật và trách nhiệm tổ chức thực hiện của Đội kiểm tra liên ngành 178 Thành phố.

Đối tượng áp dụng là các cơ quan, đơn vị, cá nhân tham gia hoặc phối hợp trong công tác kiểm tra phòng, chống mại dâm trên địa bàn TP.HCM.

Quyết định cũng xác định, khi có hiệu lực sẽ chấm dứt hiệu lực các quy định về Đội kiểm tra liên ngành 178 của tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), bảo đảm thống nhất quản lý nhà nước trên toàn địa bàn TP.HCM sau sáp nhập.

Trong quá trình xây dựng dự thảo, Sở Y tế đã lấy ý kiến 182 cơ quan, đơn vị, trong đó có 103 đơn vị phản hồi. Kết quả cho thấy 96 đơn vị thống nhất hoàn toàn, 5 đơn vị cơ bản thống nhất và đề xuất điều chỉnh kỹ thuật, 2 đơn vị có ý kiến khác.

Trên cơ sở đó, Sở Y tế đã tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo, đổi tên “Đoàn” thành “Đội” kiểm tra liên ngành 178 và xây dựng văn bản theo đúng hình thức văn bản hành chính, đúng hướng dẫn của Sở Tư pháp.

Dự kiến, Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành 178 Thành phố sẽ được xem xét ban hành trong tháng 12-2025, làm cơ sở pháp lý quan trọng để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm trong giai đoạn mới.