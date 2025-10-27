Sạt lở đe dọa trụ sở UBND xã Trà Leng, cán bộ di dời đồ đạc trong đêm 27/10/2025 23:26

Tối 27-10, ông Châu Minh Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Trà Leng, TP Đà Nẵng, cho biết các lực lượng của xã đang tập trung di dời máy móc, đồ đạc ra khỏi trụ sở nhằm giảm thiểu thiệt hại.

Sạt lở đe dọa trụ sở UBND xã Trà Leng, cán bộ tất bật di dời đồ đạc.

Theo ông Nghĩa, phía sau trụ sở UBND xã Trà Leng mới đã bị sạt lở một đoạn, nước tràn vào bên trong. Thời tiết tiếp tục có mưa lớn, nguy cơ sạt lở tiếp tục xảy ra nên địa phương chủ động di dời tài sản ra khỏi trụ sở.

“Nhằm giảm thiểu thiệt hại, cán bộ xã đang di chuyển tất cả đồ đạc, máy móc và hồ sơ ra gửi tạm nhà dân” - ông Nghĩa thông tin.

Trên địa bàn xã Trà Leng cúp điện, cán bộ soi đèn pin di dời đồ đạc.

Được biết, xã Trà Leng, TP Đà Nẵng mới, được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Trà Dơn và Trà Leng (huyện Nam Trà My, Quảng Nam cũ). Trụ sở UBND xã Trà Leng mới đặt tại trung tâm xã Trà Dơn.

Trong diễn biến liên quan, do mưa lớn, đường sá sạt lở nhiều nơi, xã Trà Leng sáng nay cúp điện, mạng viễn thông mất kết nối. Khoảng 600 người dân ở xã Trà Leng cũ mất liên lạc.

Đã xảy ra sạt lở nhỏ, nước tràn vào bên trong trụ sở UBND xã Trà Leng.

Lực lượng chức năng của xã đã băng đường sạt lở, đi bộ vào khu vực nắm tình hình. Rất may, tất cả mọi người đều an toàn.