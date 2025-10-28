Vùng rốn lũ Đại Lộc chìm trong nước nhìn từ trên cao 28/10/2025 09:14

Ghi nhận của PV sáng 28-10, khu vực trên địa bàn các huyện Đại Lộc, Duy Xuyên, Nông Sơn (cũ), TP Hội An, thị xã Điện Bàn (cũ) đang ngập nặng, nhiều khu vực ngập rất sâu.

Trục đường chính ở vùng rốn lũ Đại Lộc, TP Đà Nẵng chìm trong biển nước. Ảnh: Thanh Nhật

Trên tuyến đường ĐT 609 (xã Đại Lộc), nước vẫn đang ngập sâu ở nhiều khu vực, lực lượng chức năng túc trực không để người dân qua lại.

Theo người dân, mức nước tại xã Đại Lộc đang xuống chậm. Nhiều khu vực trũng thấp hai bên đường nước ngập 1-1,5 m, mức ngập đã qua đỉnh.

Khu vực ngã tư Ái Nghĩa. Ảnh: Thanh Nhật

Rạng sáng nay, Đài khí tượng thủy văn Trung Bộ phát tin cảnh báo lũ khẩn cấp đặc biệt lớn trên sông Vu Gia, Thu Bồn và tin lũ trên sông Tam Kỳ.

Theo đó, sáng nay mực nước trên sông Vu Gia, hạ lưu sông Thu Bồn và sông Tam Kỳ đang lên, thượng lưu sông Thu Bồn đã đạt đỉnh và đang xuống chậm.

Tuyến ĐT 609B - tuyến đường hiếm hoi không bị ngập lụt, người dân tập kết ô tô hai bên để tránh lũ. Ảnh: Thanh Nhật

Mực nước lúc 1 giờ ngày 28-10: sông Vu Gia tại Hội Khách ở mức 17.81 m trên báo động 3 (BĐ3) 1.31 m; tại Ái Nghĩa ở mức 10.14 m trên BĐ3 1.14 m.

Sông Thu Bồn tại Nông Sơn ở mức 17.84 m trên BĐ3 2.84 m; tại Giao Thủy ở mức 9.79 m trên BĐ3 0.99 m; tại Câu Lâu ở mức 5.15 m trên BĐ3 1.15 m; tại Hội An ở mức 3.06 m trên BĐ3 1.06 m.

Sông Hàn tại Cẩm Lệ ở mức 1.93 m dưới BĐ2 0.07 m; sông Tam Kỳ tại Tam Kỳ ở mức 2.24 m - trên BĐ2 0.04 m.

Các tuyến đường chìm trong nước. Ảnh: Thanh Nhật

Một số hình ảnh ngập ở vùng rốn lũ xã Đại Lộc:

Các khu dân cư ngập sâu, có nơi ngập 2-3 m. Ảnh: Thanh Nhật

Nước đang bắt đầu xuống chậm, nhiều khu vực vẫn ngập sâu. Ảnh: Thanh Nhật

Những ngôi nhà sát sông càng ngập sâu hơn. Ảnh: Thanh Nhật

Đâu đâu cũng ngập... Ảnh: Thanh Nhật

Nước bao trùm cả khu vực rộng. Ảnh: Thanh Nhật

Ngã tư Ái Nghĩa là nơi trung chuyển người dân gặp nạn được các lực lượng ứng cứu. Ảnh: Thanh Nhật

Người dân gặp nạn được ứng cứu. Ảnh: Thanh Nhật