Tạm ngừng khai thác 5 cảng hàng không miền Trung vì bão Kalmaegi 06/11/2025 11:26

(PLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi (bão số 13), từ chiều ngày 6-11 năm cảng hàng không khu vực miền Trung sẽ tạm dừng khai thác.

Cục Hàng không Việt Nam chỉ đạo phát hành thông báo hàng không (NOTAM) về việc tạm dừng khai thác từ chiều ngày 6-11 đối với năm cảng hàng không khu vực miền Trung gồm Cảng hàng không Buôn Ma Thuột, Pleiku, Tuy Hòa, Chu Lai và Phù Cát.

Các cảng hàng không nêu trên tạm ngừng hoạt động trong khoảng thời gian từ chiều 6-11 đến sáng 7-11 (giờ địa phương), tùy theo diễn biến cụ thể của cơn bão Kalmaegi (bão số 13).

Cảng Hàng không Phù Cát, tạm ngừng từ 16h ngày 6-11 đến 3h ngày 7-11.

Cảng Hàng không Chu Lai, tạm ngừng từ 20h ngày 6-11 đến 5h ngày 7-11.

Cảng Hàng không Tuy Hòa, tạm ngừng từ 15h ngày 6-11 đến 00h ngày 7-11.

Cảng Hàng không Pleiku, tạm ngừng từ 21h ngày 6-11 đến 06h ngày 7-11.

Cảng Hàng không Buôn Ma Thuột, tạm ngừng từ 22h ngày 6-11 đến 6h ngày 7-11.

Trước đó, Cục Hàng không Việt Nam đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị có liên quan chủ động phòng, tránh, ứng phó với bão Kalmaegi (bão số 13), đảm bảo an toàn hoạt động bay, người và tài sản tại các cảng hàng không, sân bay, hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến khai thác bay.

Các cảng hàng không kiểm tra hệ thống kết cấu hạ tầng cảng, hệ thống thông tin liên lạc... để kịp thời phát hiện và xử lý các hư hỏng (nếu có) nhằm bảo đảm an toàn cho các công trình, đài trạm, đảm bảo an toàn cho hoạt động khai thác tại cảng hàng không, sân bay.

5 cảng hàng không miền trung tạm ngừng hoạt động trong khoảng thời gian từ chiều 6-11 đến sáng 7-11-2025. Ảnh: Thu Trinh

Đồng thời, các cảng triển khai phương án phòng chống mưa, bão, các biện pháp phòng chống ngập úng, khơi thông dòng chảy trong cảng hàng không, sân bay, bảo vệ cho các công trình, phương tiện, thiết bị tại cảng hàng không, hạn chế thiệt hại do mưa, bão gây ra và nhanh chóng ổn định mọi hoạt động hàng không để phục vụ các nhu cầu của hành khách.

Cục hàng không cũng chỉ đạo các cảng theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão Kalmaegi để có phương án điều chỉnh kế hoạch bay hoặc thay đổi lịch bay cho phù hợp và đảm bảo an toàn. Ngoài ra, cập nhật đầy đủ thông tin khí tượng từ các cơ sở khí tượng hàng không liên quan và căn cứ tình hình thực tế để triển khai các hành động ứng phó cần thiết, giảm thiểu tác động đến khai thác, đảm bảo an toàn hoạt động bay, bảo vệ người và tài sản của đơn vị trước thiên tai.