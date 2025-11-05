Philippines: Hơn 90 người thiệt mạng do bão số 13 Kalmaegi; Xuất hiện bão mới 05/11/2025 17:23

(PLO)- Số người thiệt mạng tại Philippines do bão số 13 Kalmaegi không ngừng tăng lên trong khi quốc đảo này đang có nguy cơ đối mặt cơn bão mới.

Ngày 5-11, chính quyền địa phương Philippines cho biết số người thiệt mạng do bão số 13 Kalmaegi đã tăng lên hơn 90 và hàng chục người mất tích, trong đó tỉnh Cebu bị ảnh hưởng nặng nề nhất, theo hãng tin AFP.

Ông Rhon Ramos - người phát ngôn của chính quyền tỉnh Cebu - 35 thi thể đã được tìm thấy từ các khu vực bị ngập lụt ở thị trấn Liloan, nâng tổng số người tử vong ở Cebu lên 76.

Trước đó cùng ngày, Phó Giám đốc Cơ quan Phòng vệ Dân sự Quốc gia Philippines - ông Rafaelito Alejandro đã xác nhận ít nhất 17 người tử vong ở các tỉnh khác, đồng thời cho biết 26 người vẫn còn mất tích.

Chính quyền địa phương Philippines cho biết số người thiệt mạng do bão số 13 Kalmaegi đã tăng lên hơn 90. Ảnh: AFP

Theo AFP, người dân đã bắt đầu dọn dẹp đường phố sau khi cơn bão đi qua.

"Trận lũ ở đây hôm qua thực sự rất nghiêm trọng" - một người dân địa phương tên Reynaldo Vergara, 53 tuổi, nói với AFP, đồng thời cho biết thêm rằng mọi thứ trong cửa hàng nhỏ của ông đều bị cuốn trôi.

"Nước sông tràn bờ. Khoảng bốn hoặc năm giờ sáng, nước dâng cao đến mức không thể bước ra ngoài... chưa bao giờ có chuyện như thế này xảy ra” - ông Vergara nói.

Chuyên gia khí tượng Charmagne Varilla cho biết rằng trong vòng 24 giờ trước khi bão số 13 Kalmaegi đổ bộ, khu vực xung quanh TP Cebu đã hứng chịu lượng mưa 183 mm, vượt xa lượng mưa trung bình hàng tháng là 131mm.

Người đứng đầu tỉnh Cebu - bà Pamela Baricuatro mô tả trận lũ này là "chưa từng có tiền lệ".

"Chúng tôi đã dự đoán gió sẽ là yếu tố nguy hiểm, nhưng... nước mới thực sự là thứ khiến người dân chúng tôi gặp nguy hiểm. Nước lũ thực sự tàn phá mọi thứ" - bà Baricuatro cho hay.

Chiều 5-11, Quyền Tổng cục trưởng Cảnh sát Quốc gia Philippines - Trung tướng Jose Melencio C. Nartatez, Jr. đã chỉ đạo tất cả các đơn vị và văn phòng cảnh sát tại các khu vực bị ảnh hưởng tăng cường hoạt động tìm kiếm và cứu nạn, đồng thời đảm bảo việc phân phối nhanh chóng và an toàn các mặt hàng cứu trợ thiết yếu cho các gia đình và cá nhân phải di dời do bão số 13 Kalmaegi.

Ông Nartatez cho biết hơn 9.000 cảnh sát và hơn 300 xe cứu thương đã được triển khai để sơ tán, cứu hộ và hỗ trợ nhân đạo khi cơn bão tàn phá nhiều khu vực của đất nước, theo hãng thông tấn PNA.

Trong diễn biến liên quan, Cơ quan Thiên văn, Địa Vật lý và Khí quyển Philippines (PAGASA) ngày 5-11 cho biết đang theo dõi một áp thấp nhiệt đới nằm ngoài Khu vực Trách nhiệm của Philippines (PAR), dự kiến ​​sẽ mạnh lên trong những ngày tới, theo tờ Rappler.

Tính đến sáng 5-11, áp thấp nhiệt đới vẫn duy trì sức gió duy trì 55 km/giờ và giật lên tới 70 km/giờ. Tuy nhiên, áp thấp nhiệt đới này có thể mạnh lên thành bão và có khả năng đạt đến cấp siêu bão vào ngày 8-11.

Áp thấp nhiệt đới hiện nằm cách đông bắc Mindanao 1.835 km về phía đông tính đến 10 giờ sáng 5-11, di chuyển về phía đông với tốc độ 10 km/giờ. PAGASA giải thích rằng hiện tại áp thấp nhiệt đới đang "lượn vòng trên vùng biển Thái Bình Dương phía nam đảo Guam" và có thể tiếp tục di chuyển "bất thường" trong 12 đến 24 giờ tới.