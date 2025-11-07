Bão số 13 làm mất điện gần toàn tỉnh Bình Định cũ 07/11/2025 14:15

(PLO)- Bão số 13 đã làm mất điện 98% khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai (Bình Định cũ), Công ty Điện lực Gia Lai đang phấn đấu đóng điện cho Quy Nhơn trong hôm nay.

Ngày 7-11, trao đổi với PLO, đại diện Công ty Điện lực Gia Lai cho biết bão số 13 đã làm 679.000 khách hàng mất điện, riêng khu vực tỉnh Bình Định cũ có 98% khách hàng bị ảnh hưởng.

Một trụ điện bị đổ do bão số 13 ở Gia Lai. Ảnh: H.H

Theo ông Thái Minh Châu, Giám đốc Điện lực Gia Lai, bão số 13 đã làm 679.000/976.000 (69%) khách hàng mất điện, riêng phía Đông tỉnh 98% khách hàng bị ảnh hưởng.

Điện lực Gia Lai đang nỗ lực kiểm tra, khoanh vùng các điểm sự cố, khẩn trương khắc phục đường dây và trụ điện bị ảnh hưởng. Ngành điện lực phấn đấu cấp điện trở lại cho người dân sinh hoạt trong thời gian sớm nhất.

“Trong sáng 7-11, Điện lực Gia Lai đã huy động nhân lực tại chỗ 400 người phối hợp cùng 60 người từ phía Tây và hơn 40 xe chuyên dụng cẩu, tải, nâng người để tập trung khắc phục sự cố. Tổng Công ty Điện lực Miền Trung cũng đang huy động thêm khoảng 250 nhân lực chuyên nghiệp từ bốn tỉnh miền Trung vào hỗ trợ để khẩn trương khôi phục điện” - ông Thái Minh Châu cho biết.

Theo Công ty Điện lực Gia Lai, bão số 13 có sức ảnh hưởng diện rộng khiến hệ thống điện nhiều điểm bị ảnh hưởng, phương tiện cơ giới chưa thể tiếp cận được. Trước tình hình này, các công nhân điện lực đang nỗ lực tiếp cận hiện trường, khắc phục sự cố.

“Dự kiến đến trưa 7-11 sẽ cấp điện trở lại cho khu vực trung tâm phường Quy Nhơn, các hệ thống Bệnh viện trong khu vực trung tâm” - ông Châu cho biết thêm.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai, bão số 13 đã làm sập 45 ngôi nhà, trên 3.000 ngôi nhà bị tốc mái. Hạ tầng nhiều nơi, đặc biệt là hệ thống điện bị tê liệt... ước tính thiệt hại trên 5.000 tỉ đồng.