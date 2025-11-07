Ở xa tâm bão, 20 căn nhà tại xã vùng cao Đà Nẵng vẫn bị thổi tốc mái 07/11/2025 13:06

(PLO)- 20 căn nhà tại xã Trà Linh (TP Đà Nẵng) của đồng bào Xơ Đăng bị bão số 13 thổi tốc mái dù ở xa tâm bão.

Ngày 7-11, ông Trịnh Minh Hải, Chủ tịch UBND xã Trà Linh (TP Đà Nẵng), cho hay bão số 13 gây mưa to, gió lớn khiến nhà cửa của nhiều hộ dân đồng bào Xơ Đăng bị thiệt hại.

20 căn nhà của đồng bào Xơ Đăng bị tốc mái. Ảnh: HH

Cụ thể, khoảng 20 giờ tối 6-11, trên địa bàn xã xuất hiện mưa lớn kèm gió rất mạnh kéo dài liên tục. Mưa bão khiến nhà cửa của nhiều hộ dân bị tốc mái, sụp đổ, xiêu vẹo.

Trong đó, 10 nhà bị tốc mái hoàn toàn, 10 nhà bị tốc mái 50%. Thiệt hại nặng nhất là tại làng Măng Priu thôn 3, nơi có độ cao khoảng 1.300 mét so với mực nước biển.

Ngay trong đêm, lực lượng xung kích tại chỗ của xã Trà Linh đã triển khai công tác sơ tán các hộ này và tài sản đến nhà hàng xóm kiên cố hơn, nhờ đó không có thiệt hại về người.

Sáng 7-11, UBND xã Trà Linh đã chỉ đạo các lực lượng tập trung hỗ trợ những gia đình bị thiệt hại dựng lại nhà cửa, sớm ổn định cuộc sống.

Các tuyến đường giao thông tại xã Trà Linh sạt trượt, hư hỏng nặng nề. Ảnh: HH

Trước đó, bão số 12 và đợt mưa lũ kéo dài cũng khiến xã Trà Linh thiệt hại nặng nề. Thống kê cho thấy có 20 nhà dân bị hư hại hoàn toàn, 34 công trình thủy lợi nhỏ bị hư hại.

Ngoài ra còn có 19 công trình nước sinh hoạt trong nhân dân bị hỏng. Điểm trường Kon Pin bị sụt lún, nứt toác, phải dừng hoạt động. Mưa lớn cũng gây sạt lở hầu hết các tuyến đường trên địa bàn xã, gây ách tắc giao thông nhiều ngày liền.

Xã Trà Linh đã hỗ trợ 10 tấn gạo, 5 tấn nhu yếu phẩm khác cho người dân và đang tập trung khắc phục thiệt hại về giao thông để phục vụ dân sinh.