Sáu chiếc xe nghĩa tình chở hàng cứu trợ đến bà con vùng lũ TP Đà Nẵng 06/11/2025 16:10

(PLO)- Sáu chiếc xe chở nhu yếu phẩm của bạn đọc báo Pháp Luật TP.HCM ở Lâm Đồng đã đến với người dân vùng lũ TP Đà Nẵng, góp phần giúp bà con vượt qua khó khăn sau bão lũ.

Sáng 6-11, sáu chiếc xe đầy ắp rau củ tươi ngon, gạo, mắm, muối, nước uống… của bạn đọc báo Pháp Luật TP.HCM từ Lâm Đồng đi hỗ trợ người dân vùng lũ xã Thu Bồn, Thượng Đức (TP Đà Nẵng).

San sẻ khó khăn với người dân vùng lũ

Từ sáng sớm, khoảng 80 người dân thôn Bàn Nam (xã Thu Bồn) mặc áo mưa, mang ô tập trung tại nhà văn hóa thôn chờ những chuyến xe hàng cứu trợ. Xe đến, từng thùng quà được bốc xuống, tập kết bên trong nhà văn hóa. Người dân vui mừng, rưng rưng trước tấm lòng thảo thơm của bạn đọc của báo Pháp Luật TP.HCM.

Người dân đứng chờ nhận quà cứu trợ. Ảnh: THANH NHẬT

Trận mưa lũ lịch sử vừa qua, Thu Bồn và Thượng Đức là hai xã bị cô lập, hầu hết các hộ dân trong xã đều bị ngập. Khi lũ đi qua, người dân bị thiệt hại nặng nề về tài sản, hoa màu, mùa màng thất thu.

Đến chờ từ sớm, bà Trần Thị Hai (69 tuổi, ngụ thôn Bàn Nam) cho biết, đợt lũ vừa qua căn nhà tứ bề gió lộng của vợ chồng bà nước tràn vào ngang ngực. Hai vợ chồng già đành phải di dời sang nhà con cái ở nhờ. Mấy bao lúa, mấy con gà bị bỏ lại phía sau.

Sau lũ, nhiều gia đình bị thiệt hại nặng. Ảnh: THANH NHẬT

“Vợ chồng tôi không có ruộng vườn. Mùa nắng thuê vài sào ruộng để trồng lúa, thu hoạch xong trữ lại ăn dần; mà nay lũ vào làm nảy mầm hết rồi. Đàn gà cũng trôi theo cơn lũ” - bà Hai nói.

Những khó khăn của người dân vùng lũ đã vơi đi phần nào khi hàng trăm chuyến xe mang theo lương thực, nhu yếu phẩm, chăn màn và cả những lời thăm hỏi ấm áp tìm về. Có lẽ, đây như là một điểm tựa, giúp bà con cảm thấy được san sẻ nhọc nhằn.

Ông Bốn, bà Hai xúc động trước tình cảm của người dân Lâm Đồng. Ảnh: THANH NHẬT

Cầm trên tay suất quà, ông Nguyễn Bốn (67 tuổi, ngụ thôn Bàn Nam) không giấu được được xúc động: "Những phần quà này rất ý nghĩa, kịp thời giúp chúng tôi ổn định phần nào cuộc sống. Sau khi cơn lũ đi qua, bà con rất khó khăn. Chúng tôi rất trân quý tình cảm các đoàn từ thiện, nhà hảo tâm dành cho bà con".

Cô vé số, chị ve chai... hướng về miền Trung

Bà Vũ Thanh Hoa, đại diện CLB thiện nguyện Thiện Tâm (tỉnh Lâm Đồng), chia sẻ rằng nhiều ngày qua bà và các thành viên CLB liên tục theo dõi Báo Pháp Luật TP.HCM và các kênh thông tin khác về tình hình bão lũ ở Miền Trung. Mọi người đều xót xa khi thấy người dân vùng lũ ở TP Đà Nẵng đang oằn mình gượng dậy.

“Thương lắm! Mất mát lớn, cuộc sống đảo lộn, có nhà trắng tay…” - bà Hoa nghẹn giọng. Thấu hiểu nỗi khó khăn ấy, CLB Thiện Tâm đã đứng ra kêu gọi, làm cầu nối tiếp nhận tình cảm của bà con Lâm Đồng gửi về người dân nơi đây.

“Những gì chúng tôi mang đến hôm nay không chỉ là vật chất, mà còn là trọn vẹn tấm lòng nhân ái của toàn thể người dân Lâm Đồng gửi gắm. Người góp vài chục ngàn đồng tiền mặt, người ân cần hái bó rau tươi trong vườn, người cẩn thận gom mớ quần áo còn lành lặn… Mỗi thứ một ít, nhưng thực sự chan chứa nghĩa tình sâu nặng. Không phải là những chuyến hàng quá lớn, nhưng là những sự sẻ chia chân thành, mộc mạc và vô cùng ấm áp" - bà Hoa nói.

430 phần quà đến với người dân xã Thu Bồn. Ảnh: THANH NHẬT

Bà Hoa cho hay, các thành viên CLB thiện nguyện Thiện Tâm vẫn đang gom hàng hóa, với hy vọng sẽ đem đến cho bà con vùng lũ nhiều nhất có thể.

“Có những trường hợp chúng tôi hỗ trợ thường xuyên, gọi là ‘nghèo bền vững’. Nhưng khi thấy kêu gọi hỗ trợ bà con vùng lũ, chính những người nghèo đấy bớt chút phần ăn của mình, hoặc có người được con cái cho vài trăm ngàn, họ cũng mang đến nhờ chuyển cho bà con vùng lũ” - bà Hoa kể.

Người dân trân quý tình cảm của đoàn từ thiện. Ảnh: Thanh Nhật

Ông Vạn Ngộ, trưởng đoàn thiện nguyện, cho biết: “Có những trường hợp đặc biệt, dù rất khó khăn nhưng vẫn “hướng về miền Trung” theo sức của họ. Cô vé số, chị ve chai đem tới đóng góp 5-10 ngàn đồng".

Với tấm lòng của người đóng góp như vậy, theo ông Ngộ, phương châm của đoàn là chuyển toàn bộ nhu yếu phẩm đến tận tay những hộ cần nhất, giúp họ sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ.

Ông Ngộ (ảnh phải) và thành viên đoàn đang chuyển hàng cứu trợ để phát tận tay người dân vùng lũ. Ảnh: THANH NHẬT