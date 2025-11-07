Lốc xoáy quét qua trong đêm làm nhiều nhà dân ở Đà Nẵng tốc mái 07/11/2025 12:27

(PLO)- Một trận lốc xoáy trong đêm 6-11 quét qua khiến hàng chục nhà người dân ở phường Bàn Thạch, TP Đà Nẵng hư hỏng.

Ngày 7-11, ông Dương Văn Tuấn, Chủ tịch UBND phường Bàn Thạch (TP Đà Nẵng) cho hay, một trận lốc xoáy trong đêm qua đã khiến nhiều nhà dân ở địa phương hư hỏng nghiêm trọng.

Lực lượng công an hỗ trợ thu dọn mái ngói bị cuốn vỡ nát.

Đến sáng nay (7-11), nhiều ngôi nhà ở tổ dân phố Vĩnh Bình và Thăng Tân, phường Bàn Thạch vẫn ngổn ngang sau trận lốc xoáy. Mái ngói, tôn bị gió quật bay lổm chổm, nhiều cây xanh dọc đường ngã đổ, gần 30 căn nhà hư hại.

Bà Mai Thị Kim Tiến (63 tuổi, ngụ tổ dân phố Vĩnh Bình), cho hay đêm qua cả nhà bà đã đi trú bão ở trường học, khi về thì thấy mái nhà hư hết. Mái ngói, tôn bị gió làm tốc hư hỏng. Đồ đạc trong nhà hư hỏng, mái nhà ngổn ngang.

Mái ngói nhiều căn nhà hư hỏng nặng.

Bà Nguyễn Thị Thân (52 tuổi, ngụ tổ dân phố Thăng Tân) vẫn chưa hết bàng hoàng. Khoảng 21 giờ đêm qua cả nhà đang ngủ thì một trận lốc xoáy quét qua ùn ùn.

Mọi người giật mình dậy thì thấy mái ngói bị gió thổi bay, nhiều viên ngói rớt xuống đất. Mọi người trong nhà tôi tìm nơi nấp sợ ngói bay trúng đầu, người tôi run lên bần bật.

Ông Phan Đình Ngộ, Tổ trưởng Tổ dân phố Vĩnh Bình, cho hay trận lốc xoáy chỉ chừng chưa đến 10 giây, kèm gió, mưa lớn nhưng gây thiệt hại nghiêm trọng khiến mười mấy nhà dân bị hư hỏng mái.

Sáng nay tổ dân phố đã triển khai lực lượng đến giúp người dân khắc phục thiệt hại, dọn dẹp vệ sinh và lợp lại nhà cho người dân.

Trận lốc xoáy gây thiệt hại cho gần 30 căn nhà.

Ông Dương Văn Tuấn, Chủ tịch UBND phường Bàn Thạch, cho hay qua thống kê sơ bộ gần 30 nhà bị hư hại, trong đó ba ngôi nhà bị tốc mái hoàn toàn.

Phường huy động lực lượng công an, dân quân, các tổ xung kích và sự hỗ trợ của Ban chỉ huy phòng thủ khu vực 4 - Bàn Thạch đến nhà dân hỗ trợ khắc phục, dọn dẹp.

Chính quyền cũng hỗ trợ tiền cho người dân khắc phục, trước mắt hỗ trợ 3 triệu đồng nhà bị tốc mái hoàn toàn, 2 triệu đồng nhà bị tốc mái một phần.