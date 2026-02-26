TP.HCM tổ chức bầu cử sớm tại 4 khu vực 26/02/2026 11:29

(PLO)- Nhiều cử tri công tác tại các xí nghiệp thuộc Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro, các đơn vị lực lượng vũ trang đã tham gia bỏ phiếu sớm ở những khu vực bỏ phiếu thuộc phường Phước Thắng, phường Tam Thắng và xã Long Sơn, TP.HCM sáng 26-2.

Sáng 26-2, Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 phường Phước Thắng, phường Tam Thắng và xã Long Sơn, TP.HCM phối hợp các đơn vị tổ chức bầu cử sớm tại 4 khu vực bỏ phiếu.

Các khu vực bỏ phiếu sớm gồm: Khu vực số 1 thuộc phường Phước Thắng (Hải đoàn 128 và Hải đoàn 129 thuộc Quân chủng Hải quân). Địa điểm bỏ phiếu là trụ sở Hải đoàn 129 Hải quân; có 152 cử tri là cán bộ, chiến sĩ của Hải đoàn 128; Hải đoàn 129 có 52 cử tri. Ngoài ra, thực hiện bỏ phiếu trên biển đối với khoảng 237 cử tri là cán bộ, chiến sĩ có lịch công tác, thực hiện nhiệm vụ trên biển trong suốt thời gian trước và sau thời điểm tổ chức bầu cử sớm, trong đó Hải đoàn 128 có 65 cử tri, Hải đoàn 129 có 172 cử tri thuộc 18 tàu trực, làm nhiệm vụ trên biển.

Các cử tri thực hiện công tác bầu cử tại Vùng 2 Hải quân. Ảnh: VĐ

Khu vực bỏ phiếu số 2 thuộc phường Phước Thắng (gồm Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển; Chi đội Kiểm ngư số 2 và Hải đội dân quân thường trực thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố). Địa điểm bỏ phiếu là trụ sở Chi đội Kiểm ngư số 2. Việc bỏ phiếu cũng được thực hiện trên bờ và trên biển theo đúng quy định.

Khu vực bỏ phiếu số 3 thuộc xã Long Sơn (gồm Tiểu đoàn DK1, Lữ đoàn 125, Bộ Tư lệnh vùng 2 Hải quân). Sáng 26-2, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân phối hợp với Uỷ ban bầu cử xã Long Sơn tổ chức bầu cử sớm tại bến cho các lực lượng đi thực hiện nhiệm vụ trên biển, tiễn hai đoàn công tác đi trên tàu Trường Sa 04, Trường Sa 21 thuộc Vùng 2 Hải quân để thực hiện nhiệm vụ bầu cử sớm cho các Nhà giàn DK1, tàu trực và các ngư dân đang khai thác thủy hải sản trên biển.

Ông Hoàng Nguyên Dinh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM thảo luận cùng các đại biểu tại khu vực bỏ phiếu ở Vùng 2 Hải quân.

Tham dự lễ bầu cử sớm tại có ông Hoàng Nguyên Dinh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM; Chuẩn Đô đốc Trần Mạnh Chiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 2 Hải quân; đại diện cho lãnh đạo các sở, ban, ngành của Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam TP.HCM; xã Long Sơn cùng 100 cán bộ, chiến sĩ đại diện cho các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng 2 Hải quân.

Tham gia bầu cử sớm tại bến có cử tri Tổ bầu cử và cử tri là cán bộ, chiến sĩ thuộc các tàu của Vùng 2 Hải quân đang chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ trên biển (các tàu xuất phát đi thực hiện nhiệm vụ trên biển trước ngày bầu cử 15/3/2026). Tham gia bầu cử sớm trên biển có hơn 400 cử tri đang công tác trên các Nhà giàn DK1, các tàu đang thực hiện nhiệm vụ trên biển của Vùng 2 Hải quân; Hải đoàn 128, Hải đoàn 129 và ngư dân của các tàu cá đang khai thác thủy hải sản trên khu vực biển.

Đoàn công tác trên tàu Trường Sa 04 và Trường Sa 21 thuộc Vùng 2 Hải quân rời bến thực hiện nhiệm vụ bầu cử sớm cho các Nhà giàn DK1, tàu trực và các ngư dân đang khai thác thủy hải sản trên biển.

Khu vực bỏ phiếu số 4 thuộc phường Tam Thắng với địa điểm là công ty Bay dịch vụ Miền Nam (số 38 Đường 30/4, phường Tam Thắng). Cử tri bỏ phiếu tại đây là các cán bộ, công nhân, người lao động công tác tại Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro.

Tham dự khai mạc lễ bầu cử sớm tại phường Tam Thắng có ông Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM, Chủ tịch Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026- 2031; Đại tá Trần Văn Cư, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM; bà Nguyễn Thị Ngọc Yến, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM.

Ông Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM, Chủ tịch Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026- 2031 dự lễ khai mạc bầu cử sớm tại Khu vực bỏ phiếu số 7, thuộc đơn vị bầu cử số 6 phường Tam Thắng.

Về phía phường Tam Thắng có bà Trần Thụy Cẩm Lệ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng ban chỉ đạo công tác bầu cử phường Tam Thắng; ông Lê Xuân Tú, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban bầu cử phường Tam Thắng cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cùng Tổ bầu cử số 7 phường Tam Thắng.

Cử tri dự lễ, chờ bỏ phiếu bầu cử sớm.

Lễ khai mạc bầu cử sớm diễn ra trang trọng, phấn khởi dù thời tiết không thuận lợi, trời mưa kéo dài. Công tác chuẩn bị cho bầu cử, thùng phiếu được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, theo đúng quy định.

Thùng phiếu được niêm phong đúng quy định và kiểm tra kỹ trước khi cử tri bỏ phiếu.

Trước khi chính thức tiến hành bỏ phiếu theo quy định, Tổ bầu cử khu vực bỏ phiếu số 7 kiểm tra thùng phiếu chính và thùng phiếu phụ nhằm bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy trình bầu cử. Tổ bầu cử đã mời 2 cử tri lên chứng kiến việc kiểm tra. Tại thời điểm này, thùng phiếu chính hoàn toàn trống, chưa có bất kỳ phiếu bầu nào bên trong.

Ông Võ Văn Minh cùng lãnh đạo phường Tam Thắng kiểm tra công tác chuẩn bị bỏ phiếu bầu cử.

Cử tri phấn khởi xếp hàng chờ thực hiện việc bỏ phiếu bầu cử.

Cử tri bỏ phiếu bầu cử vào các thùng phiếu theo đúng quy định.

Sau lễ khai mạc, các cử tri là cán bộ, công nhân viên, người lao động của các đơn vị thuộc Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro đã tiến hành bỏ phiếu bầu cử.

Tính đến 8 giờ sáng 26-2 đã có hơn 200 cử tri tham gia bỏ phiếu.