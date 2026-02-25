Thủ tướng: Nghiêm cấm yêu cầu người dân nộp lại giấy tờ đã có trên VNeID 25/02/2026 22:09

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu năm 2026 phải đẩy mạnh Đề án 06 gắn với cải cách thủ tục hành chính, nghiêm cấm yêu cầu người dân nộp lại giấy tờ đã tích hợp trên VNeID.

Ngày 25-2, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06, chủ trì phiên họp lần thứ nhất năm 2026 của Ban Chỉ đạo.

Nhiều kết quả tích cực trong phát triển khoa học công nghệ và Đề án 06

Các ý kiến tại phiên họp thống nhất đánh giá công tác chỉ đạo điều hành thời gian qua được triển khai quyết liệt.

Chỉ trong tháng cuối năm 2025 và 2 tháng đầu năm 2026, lãnh đạo Chính phủ đã trực tiếp chỉ đạo 20 hội nghị trọng điểm. Thể chế được tập trung hoàn thiện với 12 Nghị định, 3 Nghị quyết và Quyết định 282 về Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2026-2030 được ban hành, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn và phát triển nhân lực chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo.

Nhiều kết quả quan trọng đã được ghi nhận như kế hoạch xây dựng 3 trung tâm nghiên cứu và 9 phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, phủ sóng 5G đến phần lớn người dân và khởi công các nhà máy sản xuất chip của Viettel, FPT, Hà Nội trong năm 2025.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06, chủ trì phiên họp lần thứ nhất năm 2026. Ảnh: VGP/NHẬT BẮC

Đến ngày 23-2-2026, cổng sáng kiến quốc gia đã tiếp nhận 28 sáng kiến đột phá, 32 đề xuất công nghệ chiến lược, 254 đơn đăng ký sáng chế và cấp 159 văn bằng bảo hộ.

Về dữ liệu và cải cách hành chính, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã kết nối 15 bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực, 3 doanh nghiệp viễn thông và 34 địa phương, phục vụ 2,57 tỉ lượt tra cứu.

Nền tảng VNeID đạt 94 triệu hồ sơ định danh và 68 triệu tài khoản kích hoạt. Việc đơn giản hóa 2.690 thủ tục hành chính (đạt 87,2%) và 1.973 điều kiện kinh doanh (đạt 83,2%) đã giúp tiết kiệm 34,6 nghìn tỉ đồng.

Hơn 98% thủ tục liên quan giấy tờ công dân được đơn giản hóa. Công tác giải ngân vốn đầu tư công đến cuối tháng 1-2026 đạt 858.621 tỉ đồng, tương đương 94,8% kế hoạch. Đến đầu tháng 2-2026, toàn bộ các địa phương đã xử lý xong 25.885 cơ sở nhà, đất dôi dư.

Năm 2026 phải xoay chuyển tình thế, bứt phá kinh tế số

Bên cạnh những thành tựu, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng chỉ rõ nhiều nhiệm vụ còn chậm tiến độ, tồn đọng từ năm 2025. Hiện nay dữ liệu vẫn còn phân tán, tiến độ xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành chậm, ảnh hưởng trực tiếp đến cải cách thủ tục hành chính.

Hạ tầng số phát triển chưa tương xứng với tiềm năng khi mạng 5G chưa được phủ sóng toàn dân và thiếu vắng các trung tâm dữ liệu lớn. Công tác an ninh mạng, an toàn thông tin vẫn còn bất cập.

Một số cơ chế chính sách, đặc biệt là khung pháp lý cho sàn dữ liệu, kinh tế dữ liệu, định giá dữ liệu và tài sản trí tuệ còn vướng mắc. Nguồn nhân lực cấp cơ sở thiếu và yếu, trong khi nhân lực chất lượng cao về AI, dữ liệu lớn, an ninh mạng chưa đáp ứng được nhu cầu. Sự phối hợp giữa các cơ quan, địa phương trong nhiệm vụ chung của Ban Chỉ đạo cũng còn hạn chế.

Xác định 2026 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương bám sát chủ đề "Bứt phá kinh tế số - Lấy kinh tế dữ liệu và trí tuệ nhân tạo làm trụ cột phát triển mới bền vững hơn, thông minh hơn".

Phương châm hành động là quán triệt chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, chuyển đổi tư duy từ triển khai theo đầu việc sang quản trị theo kết quả, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo.

Thủ tướng nhấn mạnh tư tưởng phải thông, hành động quyết liệt, làm việc nào dứt việc đó với nguyên tắc "6 rõ", đẩy mạnh phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực. Dữ liệu được xác định là tài nguyên chiến lược để bứt phá kinh tế.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu năm 2026 phải đột phá, chuyển từ thụ động quản lý sang chủ động kiến tạo, đồng thời quán triệt các từ khóa: Nhà nước kiến tạo - Doanh nghiệp tiên phong - Cán bộ đi đầu - Công tư đồng hành - Đất nước phát triển - Nhân dân thụ hưởng.

Các đại biểu dự phiên họp. Ảnh: VGP/NHẬT BẮC

5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm để phát triển kinh tế số

Thủ tướng chỉ rõ 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Thứ nhất là triển khai hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo, thực hiện 7 nhóm nhiệm vụ do Tổng Bí thư Tô Lâm giao.

Bộ Khoa học và Công nghệ cùng Bộ Công an, Bộ Nội vụ hướng dẫn các đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện ngay trong tháng 2-2026. Bộ Công an cũng được giao trình ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia về dữ liệu trong tháng 2-2026.

Thứ hai là hoàn thiện thể chế đột phá, khẩn trương ban hành hướng dẫn các Luật Chuyển đổi số, Trí tuệ nhân tạo, An ninh mạng và Thương mại điện tử. Bộ Công an xây dựng Nghị định về cơ chế của Trung tâm Sáng tạo thuộc Trung tâm Dữ liệu quốc gia trong quý I, cơ chế sàn dữ liệu trong quý II và chính sách kinh tế dữ liệu trong quý III.

Bộ Tài chính phối hợp Bộ Công an hoàn thiện khung pháp lý về định giá dữ liệu và chính sách ưu đãi vào tháng 6-2026.

Thứ ba là đẩy mạnh hạ tầng số và cơ sở dữ liệu. Các cơ sở dữ liệu quốc gia phải hoàn thành theo tiến độ: dữ liệu cán bộ công chức trong tháng 3-2026; an sinh xã hội và kiểm soát tài sản trong tháng 6-2026; ngành nông nghiệp và y tế trong quý III-2026; xử lý vi phạm hành chính trong quý IV-2026.

Bộ Công an nhanh chóng vận hành trung tâm dữ liệu quốc gia số 1 để phục vụ nền tảng AI tự chủ. Bộ Khoa học và Công nghệ thúc đẩy internet vệ tinh vận hành thương mại trong năm 2026. Viettel chủ trì đẩy mạnh trạm 5G phủ sóng toàn quốc, trong khi Tập đoàn Điện lực phải khắc phục tình trạng thôn bản thiếu điện.

Thứ tư là đẩy mạnh Đề án 06 gắn với cải cách thủ tục hành chính. Bộ Công an trình chương trình tổng thể Đề án 06 giai đoạn 2026-2030 trong tháng 3-2026, nghiêm cấm các cơ quan yêu cầu người dân cung cấp lại giấy tờ đã được tích hợp trên VNeID.

Thứ năm là bảo đảm nhân lực và nguồn lực với tinh thần đầu tư cho con người là đầu tư cho phát triển. Bộ GD&ĐT trình chương trình nhân lực AI trong tháng 4-2026. Bộ Tài chính ưu tiên bố trí ngân sách trong quý I-2026, duy trì tối thiểu 3% tổng chi ngân sách cho chuyển đổi số.

Bộ Khoa học và Công nghệ xác định danh mục phát triển sản phẩm công nghệ chiến lược như AI, UAV, điện hạt nhân và đường sắt tốc độ cao. Đồng thời, Văn phòng Chính phủ và Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ xây dựng bộ chỉ số KPI đánh giá thời gian thực việc thực hiện nhiệm vụ của các bộ ngành.