Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP Hà Nội: Hơn 60% ứng cử viên có trình độ, học hàm, học vị cao 25/02/2026 15:50

(PLO)- Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà nhận định các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031 có trình độ chuyên môn, học hàm, học vị, tỉ lệ cơ cấu… đều cao hơn các nhiệm kỳ trước.

Chiều 25-2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức hội nghị gặp mặt các ứng viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2026–2031. Đây được xem là bước chuẩn bị quan trọng trước khi các ứng viên bước vào giai đoạn tiếp xúc cử tri và vận động bầu cử chính thức.

Chất lượng ứng cử viên cao hơn các nhiệm kỳ trước

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, thay mặt Ủy ban bầu cử TP Hà Nội, bà Phùng Thị Hồng Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP, Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP Hà Nội, chúc mừng 54 người ứng cử ĐBQH khóa XVI và 205 người ứng cử đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2026-2031 đã hoàn thành quy trình hiệp thương ba vòng theo đúng quy định, công khai, minh bạch, dân chủ.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: TRỌNG PHÚ

“Điều đó đã khẳng định các ứng cử viên đã được cử tri nơi công tác, cử tri nơi cư trú tín nhiệm, tin tưởng giới thiệu là ứng cử viên ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031” - bà Hà nhấn mạnh và chúc các ứng cử viên hoàn thành xuất sắc kế hoạch tiếp xúc cử tri để truyền tải thông điệp qua chương trình hành động mình tại nơi ứng cử.

Thông tin về cơ cấu, chất lượng ứng cử viên ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031, bà Hà nhận định các ứng cử viên có trình độ chuyên môn, học hàm, học vị, tỉ lệ cơ cấu… đều cao hơn các nhiệm kỳ trước.

Cụ thể, trong 54 người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH sau hiệp thương vòng 3 có 33 người có trình độ giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ (62,3%); 20 người có trình độ đại học (37,7%). Tỉ lệ nữ đạt 43,4% với 23 người, bảy người dưới 40 tuổi (13,2%), 15 người tái cử (27,7%) và bốn người ngoài Đảng (7,5%).

Bà Phùng Thị Hồng Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP, Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP Hà Nội. Ảnh: TRỌNG PHÚ

Đối với 205 người ứng cử đại biểu HĐND TP, có 149 người là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ (60,1%); 98 người có trình độ đại học (39,5%) và một người có trình độ dưới đại học (0,4%). Tỉ lệ nữ đạt 43,1% với 107 người, bốn người là người dân tộc thiểu số (1,6%), 84 người dưới 40 tuổi (33,9%), 34 người ngoài Đảng (13,7%) và 50 người tái cử (20,2%).

Theo Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP Hà Nội, các chỉ số này cho thấy sự quan tâm bảo đảm cơ cấu hợp lý, nâng cao chất lượng đại biểu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Để “nói dân nghe, làm dân tin”

Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP Hà Nội nhấn mạnh đây không chỉ là dịp cung cấp thông tin toàn diện về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của Thủ đô mà còn là diễn đàn thống nhất nhận thức và hành động của mỗi ứng cử viên đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển Hà Nội và đất nước.



Để “nói dân nghe, làm dân tin”, mỗi ứng cử viên trước hết phải nắm chắc thực tiễn địa phương, hiểu sâu những vấn đề cử tri quan tâm.

Về xây dựng chương trình hành động, bà Hà khẳng định đây là nội dung cốt lõi trong vận động bầu cử. Chương trình phải bảo đảm ba yếu tố là thực tiễn, khả thi và trách nhiệm, tập trung vào các vấn đề cử tri quan tâm như giáo dục, y tế, việc làm, cải cách hành chính, chuyển đổi số.

"Mỗi ứng cử viên cần thể hiện được dấu ấn cá nhân gắn với lĩnh vực chuyên môn nhưng đặt trong lợi ích chung và mục tiêu phát triển bền vững của Thủ đô" - bà Hà nói.

Các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2026–2031 tham gia hội nghị gặp mặt. Ảnh: TRỌNG PHÚ

Liên quan đến công tác tổ chức vận động bầu cử, Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP Hà Nội cho biết từ ngày 20-2, TP đã công bố danh sách chính thức những người ứng cử và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị khẩn trương xây dựng kế hoạch tạo điều kiện thuận lợi nhất để các ứng cử viên thực hiện quyền vận động theo đúng quy định.

Người ứng cử ở đơn vị bầu cử nào sẽ vận động tại đơn vị đó. Ủy ban MTTQ TP cũng ban hành kế hoạch tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri cho các ứng cử viên trong bốn ngày, từ 4 đến 7-3, phấn đấu hoàn thành sớm hơn kế hoạch chung của Hội đồng bầu cử Quốc gia bảy ngày.

Theo bà Hà, đây là bước đặc biệt quan trọng để ứng cử viên trình bày chương trình hành động, thể hiện bản lĩnh, tâm huyết và trách nhiệm trước cử tri.

Bà đề nghị các ứng cử viên nghiên cứu kỹ quy định của Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND; nắm rõ vị trí, vai trò, quyền hạn và trách nhiệm của đại biểu dân cử. Đồng thời, tìm hiểu kỹ đặc điểm địa bàn ứng cử để xây dựng chương trình hành động sát thực, thiết thực nhất.

“Vận động bầu cử không chỉ là quyền mà còn là trách nhiệm chính trị to lớn trước Đảng và Nhân dân” - bà Hà nhấn mạnh, đồng thời yêu cầu việc vận động phải tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, lành mạnh, đúng mực. Việc này cũng không phô trương hình thức, không hứa hẹn vượt thẩm quyền, không làm ảnh hưởng uy tín tổ chức, cá nhân khác; giữ gìn đoàn kết, tôn trọng lẫn nhau giữa các ứng cử viên.

Theo bà, nếu được cử tri tín nhiệm bầu, các ứng cử viên sẽ trở thành cầu nối vững chắc giữa Nhân dân với Đảng, Nhà nước và chính quyền; là tiếng nói trung thực, trách nhiệm của cơ quan dân cử. Vì vậy, sự chân thành, khiêm tốn, cầu thị trong các cuộc tiếp xúc cử tri chính là chìa khóa để tạo dựng niềm tin.

Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội bày tỏ tin tưởng với trí tuệ, tâm huyết và tình yêu dành cho Hà Nội, các ứng cử viên sẽ chuẩn bị tốt nhất cho giai đoạn vận động bầu cử, góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử dự kiến diễn ra ngày 15-3 tới.

Bà Hà mong muốn dù trúng cử hay không, mỗi ứng cử viên vẫn tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của cử tri.