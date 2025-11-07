Huy động trực thăng ra Lý Sơn tìm kiếm 3 người bị trôi dạt trên thuyền thúng 07/11/2025 13:05

(PLO)- Trực thăng Sư đoàn 372 đang trên đường ra Lý Sơn hỗ trợ tìm kiếm ba người bị trôi dạt trên thuyền thúng.

Ngày 7-11, ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi), cho biết địa phương đã kiến nghị, Bộ Quốc phòng điều trực thăng tìm kiếm ba người mất tích trong chiều 6-11.

Trực thăng Sư đoàn 372 đang trên đường ra Lý Sơn.

Trực thăng hiện đã xuất phát từ Sư đoàn 372 ở Đà Nẵng vào tìm kiếm. Trong sáng cùng ngày, UBND đặc khu Lý Sơn đã điều năm tàu, trong đó có một tàu cứu hộ của lực lượng Biên phòng hỗ trợ tìm kiếm ba người mất tích nhưng đến nay vẫn chưa thấy.

Sư đoàn 372 ở Đà Nẵng bay vào để phục vụ công tác tìm kiếm.

Trước đó, khoảng 15 giờ chiều 6-11, ông DQC (44 tuổi, ở thôn Tây An Vĩnh) do mẫu thuẫn gia đình đã ra khu vực cầu cảng Lý Sơn (thuộc thôn Tây An Vĩnh, đặc khu Lý Sơn), nhảy xuống biển.

Sau đó, ông Lê Văn Sanh (37 tuổi, ở thôn Tây An Hải) và ông Phan Duy Quang (47 tuổi, ở thôn Tây An Vĩnh) dùng thúng đi ra và cứu được ông DQC. Tuy nhiên, do sóng và gió quá lớn nên cả ba người không thể chèo thúng vào bờ được.

Thấy vậy lực lượng chức năng Lý Sơn đã huy động tàu Thành Tâm (VT0035) do ông Đặng Văn Thành (53 tuổi) làm thuyền trưởng tổ chức tìm kiếm. Đến 17 giờ 50, do sóng to, gió lớn việc tìm kiếm tạm dừng.