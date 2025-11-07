Triều cường cuốn phăng nhà cửa, hàng quán ven bờ ở Quảng Ngãi 07/11/2025 10:57

(PLO)- Sau một đêm bão số 13 đổ bộ, biển Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi trở nên hoang tàn. Triều cường dâng cao 6–8 m cuốn phăng hàng loạt nhà cửa, hàng quán của người dân ven biển.

Tối 6-11, khi bão số 13 quét qua Quảng Ngãi, dọc bờ biển phường Sa Huỳnh, sóng biển dâng cao, triều cường ầm ầm tràn qua bờ kè Thạch By. Có nơi nước cao đến 6–8 m, phủ trắng cả mặt đường, đánh sập nhiều hàng quán của người dân.

Triều cường cuốn phăng nhà cửa, hàng quán ven bờ.

Theo đó, khoảng 20 giờ tối 6-11, sóng biển ầm ầm dập vào bờ kè Thạch By (phường Sa Huỳnh). Từng đợt triều cường cao phủ trắng mặt đường, đánh sập nhiều hàng quán của người dân. Chính quyền địa phương phải khẩn cấp sơ tán người dân trong đêm để đảm bảo an toàn.

Nhà dân bên bờ biển Sa Huỳnh bị tàn phá nặng.

Tại tổ dân phố Thạch By 2, chị Trần Thị Thu Thủy (36 tuổi) lặng lẽ nhặt nhạnh vài vật dụng còn sót lại giữa đống đổ nát. Căn nhà được chằng chống kỹ càng trước bão, nhưng không thể chống chọi nổi với sức tàn phá dữ dội của triều cường.

“Sóng đánh bay cửa kính, tường rào, cuốn phăng mọi thứ trong nhà. Bao năm tích cóp, giờ trôi sạch trong một đêm…”, chị Thuỷ nghẹn ngào.

Mặc dù người dân đã chằng chống kỹ càng trước bão, nhưng không thể chống chọi nổi.

Cách đó không xa, chị Phan Thị Hương bày tỏ sự may mắn khi gia đình đã được di dời trước đó, nếu không hậu quả có thể khôn lường.

“Gần 30 năm sống ở đây, tôi chưa bao giờ thấy triều cường dâng dữ đến vậy. Cả nhà, cả quán đều tan hoang, nước biển cuốn sạch mọi thứ. Giờ chẳng còn gì cả,” chị Hương nói.

Tại tổ dân phố Châu Me, hàng quán dù cách mép biển hàng chục mét vẫn bị sóng đánh sập.

Ngồi thất thần bên căn nhà chỉ còn vách tường nghiêng ngả, ông Hồ Tỏ buồn bã: “Chưa bao giờ tôi thấy cảnh này. Triều cường dữ quá, cuốn sạch hết rồi”.

Sau cơn sóng dữ từ triều cường, dọc bờ biển Sa Huỳnh chỉ còn lại cảnh hoang tàn, mái tôn, gỗ, bàn ghế trôi lềnh bềnh giữa biển nước.