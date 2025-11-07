4 sở chỉ huy bổ trợ được kích hoạt tại các địa bàn xung yếu ở Quảng Ngãi 07/11/2025 10:11

(PLO)- Để chủ động ứng phó với bão số 13, tỉnh Quảng Ngãi đã thành lập bốn sở chỉ huy bổ trợ và sáu đoàn công tác trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo tại các xã, phường trọng điểm.

Sáng 7-11, tại điểm cầu UBND tỉnh Quảng Ngãi, Thượng tướng Phạm Trường Sơn – Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam dự hội nghị trực tuyến của Sở Chỉ huy tiền phương chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 13 (Kalmaegi). Cùng dự có Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng – Phó Tư lệnh Quân khu 5.

Theo báo cáo của ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, để chủ động ứng phó với bão số 13, tỉnh đã thành lập bốn sở chỉ huy bổ trợ và sáu đoàn công tác trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo tại các xã, phường trọng điểm.

Trước khi bão đổ bộ, 30.490 hộ dân với 89.738 nhân khẩu đã được di dời, sơ tán bảo đảm tuyệt đối an toàn về người.

Đầu cầu Quảng Ngãi họp với Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về bão số 13.

Tính đến 4 giờ sáng 7-11, bão số 13 gây mưa lớn trên diện rộng, làm ngập lụt, sạt lở và cô lập nhiều khu vực.

Tại xã Đông Sơn và phường Sa Huỳnh, nước biển dâng cao khoảng 40 cm, giao thông bị chia cắt. Đặc biệt, tại huyện đảo Lý Sơn, có ba người dân mất tích trên biển do sóng to gió lớn. Công tác tìm kiếm đang được lực lượng chức năng khẩn trương triển khai.

Toàn tỉnh có 61 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng và ba người bị thương. Một số tuyến giao thông ở các huyện Ba Tơ, Long Phụng, Sơn Mai bị sạt lở, cây cối ngã đổ gây cản trở đi lại.

Tuyến đường ven biển xã Long Phụng bị sạt lở dài hơn 230 m, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân vùng ven biển. Một số công trình hạ tầng như trường học, trụ điện, tàu cá, chuồng trại cũng chịu thiệt hại nặng.

Ngay sau khi bão tan, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi đã huy động gần 2.000 cán bộ, chiến sĩ cùng hàng nghìn dân quân tự vệ, xe cơ giới, ca nô, thuyền cứu hộ… cơ động đến các khu vực trọng điểm, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả.

Bốn sở chỉ huy bổ trợ được kích hoạt tại các địa bàn xung yếu, chỉ đạo, điều hành ứng phó tại chỗ theo phương châm “4 tại chỗ”. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh duy trì trực ban 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, sẵn sàng cơ động lực lượng khi có tình huống mới.

Trước các chỉ đạo hết sức chủ động trên của lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thay mặt Thủ tướng Chính phủ, biểu dương tinh thần chủ động, trách nhiệm, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang Quân khu 5, đặc biệt là Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi trong công tác ứng phó, giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, bão số 13 là cơn bão rất mạnh, gây thiệt hại lớn. Yêu cầu các đơn vị khẩn trương rà soát thiệt hại, tập trung khắc phục hậu quả, chuẩn bị kịch bản ứng phó mưa lũ sau bão. Bảo đảm không để người dân bị đói, rét, thiếu nước sạch hay dịch bệnh.