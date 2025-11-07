Phó Thủ tướng yêu cầu ngay lập tức kiểm tra thủy điện La Hiêng 2 vì ảnh hưởng nghiêm trọng đến người dân 07/11/2025 09:37

(PLO)- Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị các địa phương chủ động hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả bão số 13 gây ra, xây nhà cho những gia đình có nhà sập.

Sáng 7-11, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã họp khẩn, nắm tình hình về thiệt hại và mức ảnh hưởng của bão số 13 đổ bộ vào khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chỉ đạo các địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 13. Ảnh: LK

Báo cáo với Phó Thủ tướng, ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ Trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, cho biết đợt bão này, công tác dự báo khá chính xác nên đã giảm thiểu thấp nhất mức thiệt hại.

Kết quả sơ bộ, bão số 13 đã khiến năm người chết, năm người bị thương và 8.000 nhà bị tốc mái, chín thuyền bị chìm trong lúc neo đậu.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá công tác phòng chống bão tại các địa phương thực hiện rất tốt. Các địa phương coi bão, thiên tai là kẻ thù nên đã phát huy tốt "chiến tranh nhân dân" trong bão.

Đợt bão này, Trung ương đã chọn đúng vị trí để về địa phương tham gia chỉ đạo, chính quyền hai cấp và các lực lượng vũ trang cũng gần, sát với dân nên đã bám sát khâu ứng phó, hạn chế tối đa mức thiệt hại. Bên cạnh đó, nhận thức chấp hành chống bão của người dân rất cao.

Phó Thủ tướng đề nghị các địa phương tiếp tục có thống kê, nắm sát tình hình dân cư để cùng người dân khắc phục hậu quả bão số 13 và có kiến nghị lên Trung ương.

Đồng thời, Phó thủ tướng chỉ đạo sớm khắc phục hệ thống điện; cần đánh giá lại việc đầu tư, quy chuẩn, trong đó khâu thông tin liên lạc là một điểm yếu. Yêu cầu Bộ Công thương làm việc với EVN.

Giao Bộ Xây dựng tiến hành kiểm tra gấp hệ thống giao thông đường bộ, sắt, thủy để có đánh giá lại và có giải pháp lâu dài cho những tình huống tương tự.

Đối với trường hợp ba người dân mất tích, yêu cầu Bộ Quốc phòng huy động lực lượng trên biển, trên không tổ chức tìm kiếm.

"Lãnh đạo Đảng, Nhà nước hết sức quan tâm đến người dân bị ảnh hưởng do bão, mất cửa mất nhà. Trước mắt, đề nghị lãnh đạo các địa phương hỗ trợ xây nhà mới cho những nhà bị sập. Chủ động thăm hỏi, động viên kịp thời gia đình có người mất, bị thương", Phó Thủ tướng yêu cầu.

Gia Lai có hơn 3.000 nhà bị tốc mái.

Đối với hai địa phương bị thiệt hại nặng là Gia Lai và Quảng Ngãi, yêu cầu hai địa phương bố trí 50 tỉ đồng để hỗ trợ ngay cho người dân. Kiểm tra, hỗ trợ cung cấp giống cho người dân chuẩn bị vào vụ mùa mới.