Cận cảnh làng chài Xuân Thạnh tan hoang, đổ nát sau bão số 13

(PLO)- Hàng chục căn nhà tại làng chài Xuân Thạnh bị nước biển dâng cao đánh sập, tan hoang.
Sáng 7-11, sau khi cơn bão số 13 quét qua, làng chài Xuân Thạnh, xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai đã bị gió lớn, sóng biển dâng cao đánh sập hoàn toàn.
Gió bão kết hợp với triều cường dâng cao khiến sóng biển dâng đến trên 10 mét. Gió lớn, sóng mạnh dội liên tục vào các căn nhà ven biển gây tình trạng xói lở, bể nát. Người dân làng chài Xuân Thạnh chật vật dọn dẹp lại đồ đạc, tìm kiếm những tài sản còn sử dụng được sau cơn bão. Nhiều tài sản của người dân hư hại sau trận bão.