Cận cảnh làng chài Xuân Thạnh tan hoang, đổ nát sau bão số 13 07/11/2025 12:51

(PLO)- Hàng chục căn nhà tại làng chài Xuân Thạnh bị nước biển dâng cao đánh sập, tan hoang.

Sáng 7-11, sau khi cơn bão số 13 quét qua, làng chài Xuân Thạnh, xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai đã bị gió lớn, sóng biển dâng cao đánh sập hoàn toàn.

Làng chài Xuân Thạnh sáng 7-11.

Hàng chục căn nhà ở bãi trước biển Xuân Thạnh đã bị sóng biển đánh bể nát, hư hại nghiêm trọng trong đêm 6-11 và rạng sáng 7-11.

Gió bão kết hợp với triều cường dâng cao khiến sóng biển dâng đến trên 10 mét. Gió lớn, sóng mạnh dội liên tục vào các căn nhà ven biển gây tình trạng xói lở, bể nát.

Ông Trần Văn Binh tìm kiếm những tài sản giá trị còn sót lại trong cơn bão dữ.

Dù nhiều căn nhà ở xa biển đến 50 mét, sóng vẫn xô tới và kéo đi tất cả.

Bé trai thất thần ngồi trước căn nhà bị sóng đánh sập.

Chỉ trong một đêm, hàng chục người thôn Xuân Thạnh đã rơi vào cảnh mất nhà.

Nhiều căn nhà bị sóng đánh hư hại hoàn toàn.

Rác thải, vật liệu xây dựng, xà bần, gạch, ngói cùng tài sản của người dân nằm ngổn ngang.

Người dân làng chài Xuân Thạnh chật vật dọn dẹp lại đồ đạc, tìm kiếm những tài sản còn sử dụng được sau cơn bão.

Nhiều tài sản của người dân hư hại sau trận bão.

Ông Lê Văn Thảo dọn đống rác khổng lồ trong nhà một cách khó khăn, mệt nhọc. Lượng rác thải quá lớn khiến việc dùng cào không xuể.

Những căn nhà trơ trụi sau bão.

Người dân tại đây cho hay đây là trận bão lịch sử.

Nhiều người bần thần vì mọi thứ mất trắng chỉ sau một đêm.