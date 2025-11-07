Cận cảnh làng chài Xuân Thạnh tan hoang, đổ nát sau bão số 13

NGUYỄN YÊN - HUỲNH HẢI

(PLO)- Hàng chục căn nhà tại làng chài Xuân Thạnh bị nước biển dâng cao đánh sập, tan hoang.

Sáng 7-11, sau khi cơn bão số 13 quét qua, làng chài Xuân Thạnh, xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai đã bị gió lớn, sóng biển dâng cao đánh sập hoàn toàn.

lang-ven-bien.jpg
Làng chài Xuân Thạnh sáng 7-11.
z7198381604465_e24bc18b1335efe31e6b5b3c9cc89e3b:dang-dua-nhieu-nguoi-ket-giua-dong-tra-khuc-vao-bo-post878258.html.jpg
Hàng chục căn nhà ở bãi trước biển Xuân Thạnh đã bị sóng biển đánh bể nát, hư hại nghiêm trọng trong đêm 6-11 và rạng sáng 7-11.
z7198381580922_d487fda9c772e1f4c8ca4a3a9f3ff5e6:dang-dua-nhieu-nguoi-ket-giua-dong-tra-khuc-vao-bo-post878258.html.jpg
z7198381583604_b7fc2b9a7406cc424b5ee117767918a2:dang-dua-nhieu-nguoi-ket-giua-dong-tra-khuc-vao-bo-post878258.html.jpg
z7198381603827_868d5ddc18fad8b2fc058ae49cf35ad2:dang-dua-nhieu-nguoi-ket-giua-dong-tra-khuc-vao-bo-post878258.html.jpg
Gió bão kết hợp với triều cường dâng cao khiến sóng biển dâng đến trên 10 mét. Gió lớn, sóng mạnh dội liên tục vào các căn nhà ven biển gây tình trạng xói lở, bể nát.
mat-nha-sau-mot-dem-bao-du-4.jpg
Ông Trần Văn Binh tìm kiếm những tài sản giá trị còn sót lại trong cơn bão dữ.
z7198381565782_7d47499acba29ebc23823bebcd7ecaf3:dang-dua-nhieu-nguoi-ket-giua-dong-tra-khuc-vao-bo-post878258.html.jpg
Dù nhiều căn nhà ở xa biển đến 50 mét, sóng vẫn xô tới và kéo đi tất cả.
z7198381559546_b6debbe067cf4dd1bb60efa27911f29b:dang-dua-nhieu-nguoi-ket-giua-dong-tra-khuc-vao-bo-post878258.html.jpg
Bé trai thất thần ngồi trước căn nhà bị sóng đánh sập.
z7198381556491_a773d63a8fe587640c1f4145764dbfac:dang-dua-nhieu-nguoi-ket-giua-dong-tra-khuc-vao-bo-post878258.html.jpg
Chỉ trong một đêm, hàng chục người thôn Xuân Thạnh đã rơi vào cảnh mất nhà.
z7198381604613_1d7ea30222e02d513fb11160e6b33cbc:dang-dua-nhieu-nguoi-ket-giua-dong-tra-khuc-vao-bo-post878258.html.jpg
Nhiều căn nhà bị sóng đánh hư hại hoàn toàn.
z7198381598274_72ba0769d150d56f15ddf31ede383f85:dang-dua-nhieu-nguoi-ket-giua-dong-tra-khuc-vao-bo-post878258.html.jpg
Rác thải, vật liệu xây dựng, xà bần, gạch, ngói cùng tài sản của người dân nằm ngổn ngang.
z7198381544487_56799b1e636a4f26f7d92df7a7b41872:dang-dua-nhieu-nguoi-ket-giua-dong-tra-khuc-vao-bo-post878258.html.jpg
z7198381551026_9eaf71e8c6ef69421882a52168e5f7cc:dang-dua-nhieu-nguoi-ket-giua-dong-tra-khuc-vao-bo-post878258.html.jpg
z7198381592066_a061a59e21d8da33ec5cbad4831b6aa9:dang-dua-nhieu-nguoi-ket-giua-dong-tra-khuc-vao-bo-post878258.html.jpg
Người dân làng chài Xuân Thạnh chật vật dọn dẹp lại đồ đạc, tìm kiếm những tài sản còn sử dụng được sau cơn bão.
z7198381576585_a38e2bfe29dc937c11ecc7c6d9ce0f84:dang-dua-nhieu-nguoi-ket-giua-dong-tra-khuc-vao-bo-post878258.html.jpg
z7198381577661_ba5d86204c7a60470300e92d4a301f8d:dang-dua-nhieu-nguoi-ket-giua-dong-tra-khuc-vao-bo-post878258.html.jpg
Nhiều tài sản của người dân hư hại sau trận bão.
1000011988.jpg
Ông Lê Văn Thảo dọn đống rác khổng lồ trong nhà một cách khó khăn, mệt nhọc. Lượng rác thải quá lớn khiến việc dùng cào không xuể.
z7198381580128_d1e2c110b31a89f8dcca28fcf633d2de:dang-dua-nhieu-nguoi-ket-giua-dong-tra-khuc-vao-bo-post878258.html.jpg
Những căn nhà trơ trụi sau bão.
z7198381535284_ac527f531ea34875e6a1760c18364273:dang-dua-nhieu-nguoi-ket-giua-dong-tra-khuc-vao-bo-post878258.html.jpg
Người dân tại đây cho hay đây là trận bão lịch sử.
z7198381538547_2bca825fa35c6955aa6e211c01ccac8d:dang-dua-nhieu-nguoi-ket-giua-dong-tra-khuc-vao-bo-post878258.html.jpg
Nhiều người bần thần vì mọi thứ mất trắng chỉ sau một đêm.
nha-vi-sap.jpg
Làng chài Xuân Thạnh tan hoang nhìn từ trên cao.
