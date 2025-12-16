Nghị định 282/2025: Hát karaoke gây ồn ào bất kỳ lúc nào cũng có thể bị phạt 16/12/2025 14:35

(PLO)- Những ngày đầu Nghị định 282/2025 có hiệu lực, Công an phường Tam Bình, TP.HCM, đã đến các khu dân cư, nhà trọ, cơ sở kinh doanh để tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành quy định về bảo đảm sự yên tĩnh, đặc biệt là hành vi hát karaoke gây ồn.

Video: Công an đến từng nhà tuyên truyền, nhắc nhở việc hát karaoke gây ồn trong những ngày đầu áp dụng Nghị định 282/2025.

Trong những ngày đầu Nghị định 282/2025 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo đảm sự yên tĩnh chung chính thức có hiệu lực, Công an phường Tam Bình, TP.HCM, đã trực tiếp đến các khu dân cư, nhà trọ, cơ sở kinh doanh để tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành các quy định mới. Công tác này tập trung vào các hành vi gây ô nhiễm tiếng ồn như hát karaoke, mở nhạc công suất lớn.

Trưa 16-12, cán bộ Công an phường Tam Bình đến từng khu nhà trọ, cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke và các tuyến hẻm dân cư để phổ biến nội dung Nghị định 282/2025. Trong đó, lực lượng công an tập trung vào Điều 9 liên quan đến vi phạm quy định về bảo đảm sự yên tĩnh chung.

Công an đến từng hộ dân nhắc nhở việc hát karaoke gây ồn

Tại khu dân cư đường số 12, phường Tam Bình, Thượng úy Tống Đình Trường, cảnh sát khu vực, trực tiếp đến từng hộ gia đình để tuyên truyền. Gia đình anh Nguyễn Văn Võ (39 tuổi) là một trong những hộ được phổ biến các quy định mới của nghị định, đặc biệt là các nội dung liên quan đến tiếng ồn trong khu dân cư.

Gia đình anh Nguyễn Văn Võ (39 tuổi) là một trong những hộ được Cảnh sát khu vực phổ biến các quy định mới của Nghị định 282. Ảnh: PHẠM HẢI

Theo Thượng úy Trường, việc hạn chế, giảm thiểu tiếng ồn tại khu dân cư, nhà trọ đang được người dân và dư luận đặc biệt quan tâm. Do đó, công an cơ sở tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, góp phần giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Anh Võ cho biết rất ủng hộ nghị định mới và cam kết sẽ thực hiện nghiêm. “Tôi mê âm nhạc nên trước đây ban ngày có sử dụng loa để giải trí nhưng chỉ mở nhỏ. Hôm nay được cảnh sát khu vực tuyên truyền cụ thể về quy định mới, tôi rất đồng tình và sẽ chấp hành đúng” - anh Võ chia sẻ.

Tương tự, tại khu nhà trọ của gia đình ông Mạnh, Cảnh sát khu vực cũng đi từng dãy trọ để phổ biến các quy định mới. Nội dung tuyên truyền tập trung vào việc xây dựng nhà trọ văn minh, chấp hành quy định về bảo đảm sự yên tĩnh chung, không hát karaoke, mở nhạc công suất lớn gây ảnh hưởng đến khu vực xung quanh.

Gia đình ông Mạnh, chủ nhà trọ được Cảnh sát khu vực tuyên truyền các quy định trong Nghị định 282/2025. Ảnh: PHẠM HẢI

Ông Mạnh - đại diện chủ nhà trọ, cho biết rất ủng hộ chủ trương này. Ông cho hay từ trước đến nay, khu nhà trọ của ông đã có quy định không hát karaoke. Sau khi được phổ biến cụ thể các quy định mới, ông bày tỏ đồng tình và sẽ tiếp tục vận động người thuê trọ chấp hành.

"Tôi cũng mong lực lượng công an phường tăng cường tuần tra, nhắc nhở để bảo đảm an ninh, an toàn và sự yên tĩnh trong khu dân cư” - ông Mạnh chia sẻ.

Hát karaoke vượt chuẩn tiếng ồn có thể bị xử phạt bất kể thời gian

Điều 9, Nghị định 282/2025 quy định phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền 500.000 đồng - 1 triệu đồng đối với các hành vi không thực hiện quy định giữ yên tĩnh tại cơ sở khám, chữa bệnh, nhà điều dưỡng, trường học hoặc các nơi có quy định phải giữ yên tĩnh. Mức phạt này cũng áp dụng với các hành vi bán hàng ăn uống, giải khát quá giờ quy định của UBND cấp tỉnh.

Đáng chú ý, nghị định mới không còn quy định riêng hành vi gây tiếng động lớn trong khung giờ từ 22 giờ hôm trước đến 6 giờ hôm sau như trước đây. Tuy nhiên, khoản 3 Điều 9 Nghị định 282 đã bổ sung quy định "các hành vi gây tiếng ồn chưa được nêu cụ thể sẽ bị xử lý theo nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và các văn bản pháp luật liên quan".

Thượng úy Tống Đình Trường, cán bộ Cảnh sát khu vực phường Tam Bình, TP.HCM trực tiếp đến từng hộ gia đình để tuyên truyền về các quy định mới trong Nghị định 282/2025. Ảnh: PHẠM HẢI

Theo đó, từ ngày 15-12-2025, hành vi hát karaoke vượt quá mức tiếng ồn cho phép có thể bị xử phạt hành chính vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày nếu vượt chuẩn quy định. Hiện nay, giới hạn tối đa cho phép về tiếng ồn được áp dụng theo QCVN 27:2025/BNNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. Quy chuẩn này được ban hành kèm theo Thông tư 01/2025/TT-BNNMT và có hiệu lực thi hành từ ngày 14-11-2025.

Ngoài hình thức phạt tiền, cá nhân, tổ chức vi phạm còn có thể bị áp dụng các biện pháp xử lý bổ sung. Cụ thể, cơ sở gây ô nhiễm tiếng ồn có thể bị đình chỉ hoạt động 3-6 tháng đối với các trường hợp vi phạm ở mức độ nhất định, trường hợp vi phạm nghiêm trọng hơn có thể bị đình chỉ hoạt động 6-12 tháng.

Người vi phạm còn buộc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả, như áp dụng giải pháp giảm thiểu tiếng ồn bảo đảm đạt quy chuẩn kỹ thuật trong thời hạn do người có thẩm quyền ấn định. Đồng thời, phải chi trả toàn bộ chi phí trưng cầu giám định, kiểm định, đo đạc và phân tích mẫu môi trường trong trường hợp tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật hoặc gây ô nhiễm tiếng ồn theo quy định.

Trên thực tế, dù đã có chế tài xử phạt cụ thể, việc xử lý các hành vi gây ô nhiễm tiếng ồn vẫn còn gặp không ít khó khăn. Nguyên nhân là để đủ căn cứ xử phạt, cơ quan chức năng phải đo đạc, giám định và phân tích mức độ tiếng ồn bằng các thiết bị chuyên dụng theo quy định.