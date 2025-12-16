TP.HCM: Viện lý do chở người đi cấp cứu, tài xế ô tô bị phạt 5 triệu đồng vì đi sai làn 16/12/2025 06:22

(PLO)- Trình bày lý do chở người đi bệnh viện cấp cứu, nam tài xế vẫn bị CSGT TP.HCM lập biên bản xử phạt do không chứng minh được tình huống khẩn cấp khi điều khiển ô tô đi sai làn đường.

Ngày 16-12, Đội CSGT Rạch Chiếc, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM cho biết đã lập biên bản xử phạt ông BTP (41 tuổi, ngụ phường Chánh Hưng) về hành vi điều khiển phương tiện đi không đúng làn đường quy định.

TP.HCM: Viện lý do chở người đi cấp cứu, tài xế ô tô bị phạt 5 triệu đồng vì đi sai làn.

Trước đó, khoảng 9 giờ 50 phút ngày 19-11, ông P điều khiển ô tô biển số 51L-610… chạy vào làn đường dành cho xe máy trên tuyến Mỹ Phước – Tân Vạn, đoạn qua phường An Phú, TP.HCM. Toàn bộ sự việc được người đi đường ghi lại và phản ánh đến cơ quan chức năng.

Hình ảnh người dân phản ánh xe ô tô, biển số 51L-610... chạy vào làn xe máy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT đã vào cuộc xác minh. Đến sáng 15-12, ông P được mời đến trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan công an, nam tài xế trình bày do cần chở người đi bệnh viện gấp nên đã bật đèn tín hiệu và điều khiển xe vào làn đường xe máy. Tuy nhiên, khi được yêu cầu cung cấp căn cứ chứng minh tình huống khẩn cấp, ông P không xuất trình được giấy tờ hay bằng chứng liên quan.

Ông BTP (41 tuổi, ngụ phường Chánh Hưng) làm việc tại cơ quan công an. Ảnh: PC08

Căn cứ Nghị định 168, với hành vi điều khiển ô tô đi không đúng làn đường, ông P bị xử phạt 5 triệu đồng. Sau khi được CSGT giải thích, nam tài xế đã chấp hành quyết định xử phạt và cam kết không tái phạm.

Đội CSGT Rạch Chiếc khuyến cáo người điều khiển phương tiện cần chấp hành nghiêm các quy định về trật tự, an toàn giao thông, đặc biệt là quy định về làn đường. Trường hợp phát sinh tình huống thật sự khẩn cấp như đưa người đi cấp cứu, tài xế phải có căn cứ, giấy tờ hoặc bằng chứng phù hợp; việc viện dẫn lý do không có cơ sở sẽ không được chấp nhận và vẫn bị xử lý theo quy định.