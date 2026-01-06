Chủ tịch TP.HCM: Tăng trưởng 10% 'trong tầm tay' nếu làm tốt 77 công trình trọng điểm 06/01/2026 18:10

Chiều 6-1, UBND TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025; quán triệt, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Tham dự hội nghị có Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cùng lãnh đạo HĐND, UBND TP.HCM.

Toàn cảnh hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025; quán triệt, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Ảnh: LÊ THOA

Sau khi Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã phát biểu tiếp thu, kết luận hội nghị.

Phấn đấu tăng thu ngân sách 20%

Theo Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, năm 2025 là năm TP.HCM đạt nhiều kết quả đáng trân trọng. Dù vậy, bên cạnh những thành tích đạt được, còn nhiều tồn tại, hạn chế TP phải cố gắng nhiều hơn nữa trong thời gian tới, đặc biệt là tháo gỡ toàn bộ tồn tại, hạn chế mà Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đã chỉ ra.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: LÊ THOA

Trong năm 2026, thừa hưởng kết quả của nhiệm kỳ trước cũng như năm 2025, Chủ tịch Nguyễn Văn Được đánh giá đây sẽ là năm mà TP.HCM phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức. Năm 2026 phải tạo đà, tăng tốc để tăng trưởng trên 10%, hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ I.

Để hoàn thành mục tiêu đó, ông nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm đầu tiên là TP phải tiếp tục tập trung cho ba động lực tăng trưởng truyền thống gồm: sản xuất, tiêu dùng và xuất khẩu. Đồng thời, tập trung cho ba động lực mới gồm: Trung tâm Tài chính quốc tế, hệ thống cảng biển logistics và khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số…

Theo ông Nguyễn Văn Được, vừa qua, UBND TP.HCM đã tiếp nhận 3 cảng biển ở khu Cái Mép gồm Cái Mép Hạ, Cái Mép Hạ lưu và Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ. Đây chính là “tâm” của kinh tế biển TP trong thời gian tới. Song song đó, sẽ quy hoạch lại TP sau khi sáp nhập ba tỉnh, thành trên định hướng “3 vùng, 1 khu, 3 hành lang và 5 động lực”.

Chủ tịch Nguyễn Văn Được nhìn nhận thu ngân sách năm 2025 của TP khá tốt, tăng 25%. Ông nhìn nhận mục tiêu tăng thu ngân sách 10% trong năm 2026 còn khá khiêm tốn bởi dư địa của TP còn nhiều. Do vậy, ông giao Sở Tài chính tham mưu việc tăng thu ngân sách, cố gắng phấn đấu tăng khoảng 20%.

Tập trung 77 công trình, dự án trọng điểm

Về giải ngân đầu tư công, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được chỉ đạo quyết liệt thực hiện, đặt nhiệm vụ giải phóng mặt bằng lên làm trung tâm. Vừa qua, TP đã thống nhất bổ sung 1 phó chủ tịch UBND TP.HCM để tập trung vào công tác này. “Như Bí thư Thành ủy TP.HCM nói, không có giải phóng mặt bằng thì không có dự án, không có giao thông, công trình, tiện ích khác, tức không có sự phát triển” – ông nói.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: LÊ THOA

Chủ tịch Nguyễn Văn Được nhấn mạnh TP sẽ tiếp tục xử lý các dự án tồn đọng. Vừa qua, TP đã xử lý khá tốt với kết quả đạt khoảng trên 80%. Ông đề nghị trong quý I-2026 phải xử lý các dự án tồn đọng còn lại. “Đặc biệt, phải xử lý xong Khu đô thị mới Thủ Thiêm để chúng ta phát triển Khu đô thị Thủ Thiêm xứng tầm là trung tâm của TP mới” – ông khẳng định và đề nghị tập trung triển khai các công trình trọng điểm để thay đổi diện mạo đô thị TP, giải quyết cơ bản các điểm nghẽn về ngập nước, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường.

Người đứng đầu chính quyền TP cho biết 77 công trình, dự án trọng tâm, trọng điểm đã đặt ra cần được các cấp, các ngành tập trung triển khai quyết liệt. Trong đó có: Quốc lộ 22, Quốc lộ 13, Quốc lộ 1A, Võ Văn Kiệt nối dài, Vành đai 4, cầu Cần Giờ, các tuyến metro…

“Nếu chúng ta làm tốt các công trình này thì đầu tư công sẽ vượt mức, góp phần cho tăng trưởng rất lớn trong thời gian tới. Chuyện tăng trưởng 10% như đồng chí Bí thư Thành ủy đã nói sẽ nằm trong tầm tay chúng ta nếu như chúng ta làm tốt các công trình này” - Chủ tịch Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.

Ông cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị tạo điều kiện hỗ trợ về thủ tục, tinh thần cho các nhà đầu tư để tăng tốc độ đầu tư, tăng vốn đầu tư xã hội trong GRDP (phấn đấu 35 đến 40%)...

"Đã làm là phải ra kết quả thực chất"

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh năm 2026, khối lượng công việc rất lớn với yêu cầu rất cao, thời gian rất gấp. Tuy nhiên, với tinh thần thủ tục phải nhanh hơn, dự án phải chạy sớm hơn và kinh tế phải phát triển mạnh mẽ hơn, Chủ tịch Nguyễn Văn Được đề nghị từng cấp, từng ngành, từng người đứng đầu phải bắt tay vào việc ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: LÊ THOA

Ông nhấn mạnh phải xây dựng văn hóa nói ít, làm nhiều, đã nói là làm, đã làm là phải ra kết quả, kết quả phải thực chất, Đặc biệt, không đùn đẩy, không né tránh, không để công việc chậm vì lý do chủ quan.

“Mỗi quyết định ban hành ra phải đi vào cuộc sống, mỗi nhiệm vụ giao xuống phải có địa chỉ chịu trách nhiệm, mỗi tháng, mỗi quý phải có sản phẩm cụ thể” – ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh và bày tỏ TP.HCM sẽ bứt phá, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2026, tạo nền tảng vững chắc cho cả giai đoạn 2026 - 2030, xứng đáng với niềm tin của Trung ương và người dân cả nước.