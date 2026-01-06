Chủ tịch Cần Thơ: Trụ sở cũ vẫn ngồi làm việc được, ưu tiên 1.400 tỉ làm bệnh viện trước

Chiều ngày 6-1, UBND TP Cần Thơ tổ chức họp cơ quan báo, đài quý IV năm 2025. Tại đây, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên đã thông tin lại một số vấn đề mà báo chí quan tâm.
Theo đó, về vấn đề môi trường, TP nhìn nhận còn chậm do trước đây mỗi địa phương mỗi khác, khi hợp nhất từ ngày 1-7-2025, TP Cần Thơ cũ, Sở NN&MT vẫn ký hợp đồng với đơn vị thu gom rác; UBND tỉnh Sóc Trăng cũ thì giao cho UBND cấp huyện. Khi sáp nhập, cấp huyện không còn, nhiệm vụ này xã phường tiếp nhận nhưng lại chưa được giao ngân sách thu gom, tác động một phần đến việc thu gom rác.
Theo quy định đấu thầu thì vừa qua một số doanh nghiệp bỏ thầu giá rẻ thì trúng nên một số đơn vị có trang thiết bị, bảo hộ bảo đảm sức khỏe cho người đi thu gom chưa đảm bảo yêu cầu mặc dù trong hồ sơ đấu thầu rất đầy đủ.
Vừa qua Chính phủ đã ban hành Nghị định 214 hướng dẫn Luật đấu thầu mới, TP đã được tháo gỡ chỗ này, năm 2026 và những năm tiếp theo sẽ có điều kiện thuận lợi thực hiện, TP được quyền chỉ định, đặt hàng đối với các đơn vị thu gom rác, đơn vị nào có đầy đủ năng lực thì sẽ được giao.
Năng lực xử lý rác, như Giám đốc Sở NN&MT đã thông tin, TP đã cho chủ trương đầu tư xây dựng bãi trung chuyển rác tại phường Tân An, Long Tuyền.
Về cấp nước sinh hoạt mùa khô năm 2026, ông Tuyên nói đã làm việc với đơn vị cấp nước, đảm bảo đấu nối; cạnh đó TP sẽ bố trí đầu tư công để đầu tư tuyến ống đảm bảo người dân vùng ven biển có nguồn nước sử dụng trong mùa khô năm 2026.
Bãi đỗ xe như Giám đốc Sở Xây dựng có báo cáo, TP cũng định hướng thêm một số vị trí để bổ sung vào quy hoạch chung hiện nay đang làm để mời gọi đầu tư.
Về lễ hội Văn hóa sông nước, TP sẽ đề nghị Giám đốc Sở VHTT&DL báo cáo chi tiết về hiệu quả sau lễ hội này, ủy ban sẽ xin ý kiến tập thể quyết định duy trì hàng năm.
Ngoài ra, ông Tuyên cho biết TP đã báo cáo Thủ tướng về một số lễ hội như Lễ hội Bánh Dân gian ngày 10-3 (âm lịch); Lễ hội sông nước có thể chọn vào cuối năm, tháng 12; Lễ hội Áo bà ba trước đây Hậu Giang làm; Lễ hội Oóc-Om-Boóc cũng làm thường niên. TP cũng đăng ký tiếp tục tổ chức Festival ngành hàng lúa gạo quốc tế.
“Có điều địa điểm tổ chức lễ hội hiện nay cũng rất khó khăn, chúng tôi đang rà soát quy hoạch chung và mời gọi một số doanh nghiệp đồng hành, có ý kiến với quy hoạch chung của TP, vị trí nào làm công viên, vị trí nào làm quảng trường, tổ chức các lễ hội. Vừa rồi chúng ta làm cũng chắp vá… Hết sức chia sẻ với TP là chưa có quảng trường” – Chủ tịch Cần Thơ nói.
Đối với một số dự án, trong đó dự án ODA liên quan nạo vét các kênh rạch nội ô, vừa qua đã có ý kiến Thủ tướng về việc chấm dứt dự án này sử dụng nguồn ODA. Hiện nay Ban ODA rà soát các hạng mục còn lại, dự kiến trên 1.000 tỉ, cơ bản TP sẽ phê duyệt dự án này lại, cho kéo dài thời gian dự án để tiếp tục hoàn thiện các công việc, hạng mục còn lại để đảm bảo hiệu quả dự án ODA.
Một số dự án chưa được cấp giấy, rà lại thấy nhiều dự án người dân chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; TP đã giao Sở NN&MT rà soát các dự án này để cấp giấy cho người dân trong thời gian sớm nhất.
Trung tâm Văn hóa Tây Đô như giải trình của Giám đốc Sở Xây dựng hiện nay đang làm quy hoạch.
“Ban Thường vụ đã chốt lại vị trí đó rồi, thực hiện theo cái đó nhưng đang tập trung nguồn lực thực hiện một số nhiệm vụ ưu tiên. Trụ sở làm việc hiện nay vẫn ngồi làm việc được, không ảnh hưởng gì, ưu tiên nguồn lực bổ sung từ ngân sách địa phương làm Bệnh viện Ung bướu, gần 1.400 tỉ. Khu hành chính TP chậm lại một nhịp và hiện nay Sở Xây dựng đang hoàn thiện đồ án quy hoạch dự án Trung tâm Văn hóa Tây Đô” – người đứng đầu chính quyền TP thông tin.
TP quy hoạch 4 bãi đỗ xe lớn
Liên quan ý kiến về việc xe ô tô đỗ hàng dài dọc hai bên đường trước khu vực bệnh viện SIS, ông Mai Văn Tân, Giám đốc Sở Xây dựng cho biết, Sở có nắm vấn đề này.
Vừa qua khi điều chỉnh quy hoạch TP có quan tâm các vị trí đậu đỗ xe trong nội ô, đặc biệt khu vực có nhiều xe đậu đỗ nhiều như SIS.
Theo quy hoạch, TP quy hoạch 4 điểm đậu đỗ xe, gồm bãi đỗ xe công cộng khu vực công viên Sông Hậu, khu liên hợp thể thao, phường Cái Khế với diện tích 0,5 ha; bãi đậu xe 5ha phía đường Nguyễn Văn Cừ nối dài, giáp Cồn Khương; một bãi đỗ xe 5 ha giáp đường Nguyễn Văn Cừ nối dài phía đường Trần Hoàng Na; bãi đỗ xe 5 ha phía đường Nguyễn Văn Cừ nối dài giáp đường 923 và đường 918.
Căn cứ vào quy hoạch, thời gian tới Sở sẽ tham mưu UBND TP kêu gọi đầu tư xã hội hóa các bãi đỗ xe trong thời gian sắp tới.