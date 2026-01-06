Chủ tịch Cần Thơ: Trụ sở cũ vẫn ngồi làm việc được, ưu tiên 1.400 tỉ làm bệnh viện trước 06/01/2026 18:44

(PLO)- Chủ tịch Cần Thơ cho biết TP ưu tiên nguồn lực bổ sung từ ngân sách địa phương làm bệnh viện Ung bướu, gần 1.400 tỉ, còn dự án Khu hành chính chậm lại một nhịp.

Chiều ngày 6-1, UBND TP Cần Thơ tổ chức họp cơ quan báo, đài quý IV năm 2025. Tại đây, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên đã thông tin lại một số vấn đề mà báo chí quan tâm.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên thông tin một số vấn đề báo chí nêu câu hỏi tại cuộc họp. Ảnh: NHẪN NAM

Theo đó, về vấn đề môi trường, TP nhìn nhận còn chậm do trước đây mỗi địa phương mỗi khác, khi hợp nhất từ ngày 1-7-2025, TP Cần Thơ cũ, Sở NN&MT vẫn ký hợp đồng với đơn vị thu gom rác; UBND tỉnh Sóc Trăng cũ thì giao cho UBND cấp huyện. Khi sáp nhập, cấp huyện không còn, nhiệm vụ này xã phường tiếp nhận nhưng lại chưa được giao ngân sách thu gom, tác động một phần đến việc thu gom rác.

Theo quy định đấu thầu thì vừa qua một số doanh nghiệp bỏ thầu giá rẻ thì trúng nên một số đơn vị có trang thiết bị, bảo hộ bảo đảm sức khỏe cho người đi thu gom chưa đảm bảo yêu cầu mặc dù trong hồ sơ đấu thầu rất đầy đủ.

Vừa qua Chính phủ đã ban hành Nghị định 214 hướng dẫn Luật đấu thầu mới, TP đã được tháo gỡ chỗ này, năm 2026 và những năm tiếp theo sẽ có điều kiện thuận lợi thực hiện, TP được quyền chỉ định, đặt hàng đối với các đơn vị thu gom rác, đơn vị nào có đầy đủ năng lực thì sẽ được giao.

Năng lực xử lý rác, như Giám đốc Sở NN&MT đã thông tin, TP đã cho chủ trương đầu tư xây dựng bãi trung chuyển rác tại phường Tân An, Long Tuyền.

Về cấp nước sinh hoạt mùa khô năm 2026, ông Tuyên nói đã làm việc với đơn vị cấp nước, đảm bảo đấu nối; cạnh đó TP sẽ bố trí đầu tư công để đầu tư tuyến ống đảm bảo người dân vùng ven biển có nguồn nước sử dụng trong mùa khô năm 2026.

Bãi đỗ xe như Giám đốc Sở Xây dựng có báo cáo, TP cũng định hướng thêm một số vị trí để bổ sung vào quy hoạch chung hiện nay đang làm để mời gọi đầu tư.

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: NHẪN NAM

Về lễ hội Văn hóa sông nước, TP sẽ đề nghị Giám đốc Sở VHTT&DL báo cáo chi tiết về hiệu quả sau lễ hội này, ủy ban sẽ xin ý kiến tập thể quyết định duy trì hàng năm.

Ngoài ra, ông Tuyên cho biết TP đã báo cáo Thủ tướng về một số lễ hội như Lễ hội Bánh Dân gian ngày 10-3 (âm lịch); Lễ hội sông nước có thể chọn vào cuối năm, tháng 12; Lễ hội Áo bà ba trước đây Hậu Giang làm; Lễ hội Oóc-Om-Boóc cũng làm thường niên. TP cũng đăng ký tiếp tục tổ chức Festival ngành hàng lúa gạo quốc tế.

“Có điều địa điểm tổ chức lễ hội hiện nay cũng rất khó khăn, chúng tôi đang rà soát quy hoạch chung và mời gọi một số doanh nghiệp đồng hành, có ý kiến với quy hoạch chung của TP, vị trí nào làm công viên, vị trí nào làm quảng trường, tổ chức các lễ hội. Vừa rồi chúng ta làm cũng chắp vá… Hết sức chia sẻ với TP là chưa có quảng trường” – Chủ tịch Cần Thơ nói.

Đối với một số dự án, trong đó dự án ODA liên quan nạo vét các kênh rạch nội ô, vừa qua đã có ý kiến Thủ tướng về việc chấm dứt dự án này sử dụng nguồn ODA. Hiện nay Ban ODA rà soát các hạng mục còn lại, dự kiến trên 1.000 tỉ, cơ bản TP sẽ phê duyệt dự án này lại, cho kéo dài thời gian dự án để tiếp tục hoàn thiện các công việc, hạng mục còn lại để đảm bảo hiệu quả dự án ODA.

Một số dự án chưa được cấp giấy, rà lại thấy nhiều dự án người dân chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; TP đã giao Sở NN&MT rà soát các dự án này để cấp giấy cho người dân trong thời gian sớm nhất.

Trung tâm Văn hóa Tây Đô như giải trình của Giám đốc Sở Xây dựng hiện nay đang làm quy hoạch.

“Ban Thường vụ đã chốt lại vị trí đó rồi, thực hiện theo cái đó nhưng đang tập trung nguồn lực thực hiện một số nhiệm vụ ưu tiên. Trụ sở làm việc hiện nay vẫn ngồi làm việc được, không ảnh hưởng gì, ưu tiên nguồn lực bổ sung từ ngân sách địa phương làm Bệnh viện Ung bướu, gần 1.400 tỉ. Khu hành chính TP chậm lại một nhịp và hiện nay Sở Xây dựng đang hoàn thiện đồ án quy hoạch dự án Trung tâm Văn hóa Tây Đô” – người đứng đầu chính quyền TP thông tin.