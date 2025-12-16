Vi phạm nồng độ cồn hơn 3 lần mức kịch khung, người đàn ông bỏ lại xe máy 16/12/2025 06:17

(PLO)- Đội CSGT Rạch Chiếc, TP.HCM lập chốt kiểm tra nồng độ cồn trên quốc lộ 13, phát hiện nhiều trường hợp vi phạm ở mức rất cao, có người vượt hơn 3 lần mức kịch khung.

VIDEO: Tổ công tác Đội CSGT Rạch Chiếc, Phòng CSGT xử lý chuyên đề nồng độ cồn trên quốc lộ 13, phường Hiệp Bình, TP.HCM.

Tối 15-12, Đội CSGT Rạch Chiếc, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM tổ chức lập chốt kiểm tra kết hợp tuần tra lưu động, xử lý vi phạm nồng độ cồn trên quốc lộ 13, đoạn gần cầu vượt Bình Phước, phường Hiệp Bình, TP.HCM.

Trong tối cùng ngày, hàng loạt trường hợp vi phạm nồng độ cồn đã bị lực lượng chức năng phát hiện, lập biên bản và xử lý theo quy định.

Khoảng 21 giờ, tổ công tác phát hiện anh NVĐ (37 tuổi, quê An Giang) điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra. Kết quả đo cho thấy nồng độ cồn trong hơi thở của anh Đ là 1,032 mg/lít khí thở, vượt gần gấp 3 lần mức kịch khung.

Anh NVĐ (37 tuổi, quê An Giang) làm việc với tổ công tác. Ảnh: PHẠM HẢI

Sau đó, một người bạn của anh Đ đến trình bày, xin tổ công tác thông cảm, cho rằng cả nhóm có uống bia sau giờ làm việc, anh Đ say nên về và bị kiểm tra. Tuy nhiên, tổ công tác vẫn lập biên bản vi phạm hành chính, niêm phong và tạm giữ phương tiện theo quy định.

Với mức vi phạm trên, anh Đ có thể bị phạt tiền 9 triệu đồng và bị tước giấy phép lái xe 23 tháng.

Đến khoảng 21 giờ 30, tổ công tác tiếp tục phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, nồng độ cồn trong hơi thở người này lên đến 1,368 mg/lít khí thở, vượt hơn 3 lần mức kịch khung.

Người đàn ông vi phạm nồng độ cồn vượt quá hơn gấp 3 lần mức kịch khung, bỏ lại xe máy. Ảnh: PHẠM HẢI

Khi được CSGT yêu cầu cung cấp thông tin, người đàn ông cho biết không mang theo giấy tờ và cũng không nhớ tên mình. Trong lúc được hướng dẫn về vị trí làm việc, người này bất ngờ đi bộ rời khỏi khu vực, bỏ lại xe máy. Tổ công tác sau đó đã lập biên bản, xử lý theo quy định.

Nồng độ cồn trong hơi thở người đàn ông lên đến 1,368 mg/lít khí thở, vượt hơn 3 lần mức kịch khung. Ảnh: PHẠM HẢI

Trong ca làm việc tối cùng ngày, nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn khác cũng bị CSGT phát hiện, lập biên bản xử phạt.

Phương tiện bị tạm giữ theo quy định. Ảnh: PHẠM HẢI

Trước đó, ngày 12-12, Phòng PC08, Công an TP.HCM đã tổ chức lễ ra quân cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Đợt cao điểm này sẽ kéo dài đến ngày 16-3-2026.