Tiết lộ giá pháo hoa: Bao nhiêu tiền để thắp sáng bầu trời đêm giao thừa? 06/01/2026 18:11

(PLO)- Tỉnh Lâm Đồng thông báo chỉ còn 2 ngày để đăng ký bắn pháo hoa nổ tầm thấp đón giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Ngày 6-1, Sở VH-TT&DL tỉnh Lâm Đồng đã có công văn gởi UBND các xã, phường, đặc khu về việc đăng ký nhu cầu bắn pháo hoa nổ tầm thấp đón giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Bắn pháo hoa tại Phan Thiết. Ảnh PHƯƠNG NAM.

Đáng chú ý, hạn chót mà Sở VH-TT&DL đưa ra cực kỳ gấp rút: Các địa phương phải chốt phương án và gửi văn bản đăng ký trước ngày 8-1-2026. Sau thời điểm này, địa phương nào không có văn bản đăng ký xem như không có nhu cầu. Văn bản đăng ký nêu rõ số điểm bắn, số lượng giàn, thời gian, địa điểm bắn.

Việc đăng ký sớm nhằm giúp Công ty Hóa chất 21 (Bộ Quốc phòng) chủ động phương án sản xuất và điều phối thiết bị kỹ thuật và đặc biệt là có cơ sở trình UBND tỉnh cho chủ trương bắn pháo hoa nổ tầm thấp vào thời khắc giao thừa phục vụ nhân dân và du khách đón tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 trên địa bàn tỉnh.

Bắn pháo hoa đêm giao thừa tại TP.HCM. Ảnh PHƯƠNG NAM.

Kinh phí thực hiện: UBND các xã, phường, đặc khu vận động các tổ chức, doanh nghiệp tự nguyện tài trợ. Không được sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước.

Theo báo giá pháo hoa Tết 2026 của Công ty TNHH Một thành viên Hóa chất 21 - Tổng Cục Công nghiệp Quốc phòng đưa ra là kịch bản cho 150 giàn tầm thấp tổng cộng là 588 triệu đồng; 120 giàn tầm thấp 467 triệu đồng; 90 giàn tầm thấp là 350 triệu đồng; 60 giàn tầm thấp là 236 triệu đồng; tất cả các kịch bản bốn mốc thời gian trên đều chưa tính giá thiết bị điều khiển và cước vận chuyển.