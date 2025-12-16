Hai ông Lê Tấn Dũng và Doãn Mậu Diệp bị kỷ luật 16/12/2025 18:26

(PLO)- Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo các ông Lê Tấn Dũng, Doãn Mậu Diệp, nguyên là Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH.

Ngày 16-12, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 70 dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Trần Sỹ Thanh.

Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét báo cáo kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và đề nghị thi hành kỷ luật ông Lê Tấn Dũng, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, nguyên Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH; ông Doãn Mậu Diệp, nguyên Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 70 dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Trần Sỹ Thanh.

Qua xem xét, UBKT Trung ương nhận thấy các ông Lê Tấn Dũng, Doãn Mậu Diệp trong thời gian giữ chức vụ Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Hai ông cũng vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả nghiêm trọng, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị nơi công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo các ông Lê Tấn Dũng, Doãn Mậu Diệp.

Cũng tại kỳ họp này, UBKT Trung ương đã xem xét, giải quyết tố cáo một trường hợp; giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng một trường hợp và quyết định một số nội dung quan trọng khác.