Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm 26/09/2025 14:46

(PLO)- Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá nhiệm kỳ 2020 - 2025 (đến tháng 9-2024); đề nghị Trung ương Đảng xem xét, thi hành kỷ luật ông Đỗ Trọng Hưng theo thẩm quyền.

Theo dangcongsan.vn, ngày 26-9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã họp về việc thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm theo đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Sau khi xem xét, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá nhiệm kỳ 2020 - 2025 (từ đầu nhiệm kỳ đến tháng 9-2024) đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, Quy chế làm việc; buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để Ban cán sự đảng UBND tỉnh và nhiều tổ chức đảng, đảng viên. Trong đó có cán bộ chủ chốt của tỉnh vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức công tác quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá nhiệm kỳ 2020 – 2025 cũng đã vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Việc này đã gây hậu quả nghiêm trọng, nguy cơ thất thoát lớn ngân sách nhà nước, dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương.

Với ông Đỗ Trọng Hưng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy trong thời gian giữ chức vụ Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hoá, đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Ông Hưng còn vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương.

Ông Đỗ Minh Tuấn trong thời gian giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Ông Tuấn còn vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng nhìn nhận các ông Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hoá; Lê Anh Xuân, nguyên Bí thư Thành ủy Thanh Hoá; Trần Anh Chung, Giám đốc Sở Công Thương, nguyên Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hoá; Trần Văn Thức, nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hoá;

Ông Phạm Quốc Nam, nguyên Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau); Bùi Quốc Nam, nguyên Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau); Phạm Tấn Hoàng, nguyên Chánh án TAND tỉnh Phú Yên, Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Những cán bộ nêu trên cũng vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Những vi phạm trên đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị công tác.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật Cảnh cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá nhiệm kỳ 2020 - 2025 (đến tháng 9-2024); đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, thi hành kỷ luật ông Đỗ Trọng Hưng theo thẩm quyền.

Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ Đảng đối với các ông Nguyễn Văn Thi, Lê Anh Xuân, Trần Anh Chung, Trần Văn Thức, Phạm Quốc Nam, Bùi Quốc Nam, Phạm Tấn Hoàng. Ban Bí thư cũng cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Đỗ Minh Tuấn.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật đảng.