Đến 2030, Việt Nam có đội ngũ 10.000 chuyên gia an ninh mạng trình độ cao 04/02/2026 13:00

(PLO)- Một mục tiêu quan trọng đến năm 2030 là Việt Nam đào tạo và xây dựng được đội ngũ 10.000 chuyên gia an ninh mạng trình độ cao, đáp ứng nhu cầu trong nước và quốc tế.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Ban Chỉ đạo) vừa ký ban hành kế hoạch bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin và an ninh dữ liệu trong hệ thống chính trị.

Mục tiêu chung nhằm xây dựng không gian mạng quốc gia an toàn, vững mạnh, có năng lực phòng vệ tốt và khả năng chống chịu cao, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh và lợi ích của quốc gia trên không gian mạng.

Đến 2030, tiếp tục xếp hạng nhóm 20 quốc gia có mức đánh giá cao về GCI

Kế hoạch đề ra những mục tiêu cụ thể trong năm 2026 là tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong toàn hệ thống chính trị và xã hội. Cơ chế pháp lý được hoàn thiện để khuyến khích đổi mới sáng tạo, tạo điều kiện cho doanh nghiệp mới tham gia thị trường và gỡ bỏ các rào cản thủ tục.

Hạ tầng an ninh mạng quốc gia hiện đại được xây dựng và phát triển đồng bộ, đủ năng lực bảo vệ chủ quyền không gian mạng. Bên cạnh đó, các đơn vị cần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và người dân về bảo mật thông tin; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ chuyên gia an ninh mạng chất lượng cao.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Ảnh: NHÂN DÂN



Thúc đẩy ứng dụng các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu lớn, giám sát thông minh để phát hiện sớm và xử lý kịp thời các mối đe dọa mạng. Chuyển đổi sang mô hình phòng thủ chủ động, các giải pháp mã hóa hiện đại phục vụ bảo vệ dữ liệu quan trọng, dữ liệu bí mật và giao dịch của nhà nước.

Khuyến khích nghiên cứu, phát triển và làm chủ các công nghệ an ninh mạng thế hệ mới, tăng cường năng lực tự chủ công nghệ, hình thành hệ sinh thái công nghiệp an ninh mạng quốc gia vững mạnh…

Về vị thế quốc gia, kế hoạch xác định mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam tiếp tục được xếp hạng trong nhóm 20 quốc gia có mức đánh giá cao về Chỉ số An toàn, an ninh mạng toàn cầu (GCI) của Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU).

Cạnh đó, đẩy mạnh truyền thông đại chúng và trên mạng xã hội cho người dân kỹ năng nhận diện, phòng, chống lừa đảo, tiếp nhận và xử lý phản ánh sự cố. Đưa các nội dung kiến thức, kỹ năng cơ bản về an ninh mạng vào chương trình giáo dục phổ thông (từ trung học cơ sở đến trung học phổ thông), giáo dục nghề nghiệp và đại học.

Đánh giá tín nhiệm với các KOLs

Kế hoạch cũng nhấn mạnh việc triển khai các giải pháp định danh và đánh giá tín nhiệm mạng đối với các tổ chức, cá nhân có ảnh hưởng trên không gian mạng; củng cố lòng tin, trách nhiệm của người dân khi hoạt động, tương tác, làm việc trên không gian mạng.

Hoàn thiện cơ chế pháp lý để khuyến khích đổi mới sáng tạo, tạo điều kiện cho doanh nghiệp mới tham gia thị trường, sản phẩm, giải pháp an ninh mạng chất lượng có cơ hội phát triển. Các quy định của pháp luật đủ sức răn đe, và phản ứng nhanh với các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

Ban Chỉ đạo yêu cầu xây dựng và đưa vào vận hành hiệu quả kiến trúc bảo vệ an ninh mạng quốc gia đa lớp hiện đại, đồng bộ, hiệu quả bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng, bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin và an ninh dữ liệu; ban hành quy hoạch hạ tầng công nghệ thông tin tổng thể từ trung ương đến địa phương.

Một mục tiêu quan trọng đến năm 2030 là đào tạo và xây dựng được đội ngũ 10.000 chuyên gia an ninh mạng trình độ cao, đáp ứng nhu cầu trong nước, quốc tế. Tỉ trọng sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng "Make in Vietnam" chiếm trên 50% thị trường trong nước và bắt đầu hình thành năng lực xuất khẩu đạt chuẩn quốc tế.

Tự chủ nghiên cứu, sản xuất và làm chủ công nghệ lõi đối với các sản phẩm an ninh mạng, bảo mật thông tin và an ninh dữ liệu. Tầm nhìn chiến lược đến năm 2045, xây dựng nền an ninh mạng quốc gia bền vững, tự chủ, có năng lực cạnh tranh toàn cầu. Hình thành đội ngũ chuyên gia đầu ngành, nhà khoa học công nghệ số trình độ quốc tế; làm chủ các công nghệ cốt lõi, giảm phụ thuộc nhập khẩu.

Người đứng đầu chịu trách nhiệm nếu để xảy ra sự việc nghiêm trọng

Kế hoạch của Ban Chỉ đạo đã phân công nhiều nhiệm vụ cho từng cơ quan, đơn vị. Trong đó, Đảng ủy Công an Trung ương chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về an ninh mạng, bảo mật thông tin, an ninh dữ liệu (trừ lĩnh vực quân sự, quốc phòng và cơ yếu).

Bộ Công an được giao rà soát, sửa đổi, bổ sung Luật Hình sự, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đủ sức răn đe, phòng ngừa xã hội và căn cứ xử lý các hành vi chưa được quy định. Đồng thời, sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật để phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý triệt để, kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Nhiệm vụ này phải hoàn thành trước tháng 3-2027.

Người đứng đầu các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương chịu trách nhiệm trực tiếp và toàn diện nếu để xảy ra sự việc nghiêm trọng, đặc biệt là lộ, lọt bí mật nhà nước do yếu tố chủ quan, thiếu trách nhiệm hoặc không tuân thủ quy định.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương đưa kết quả đánh giá chỉ số bảo đảm an ninh mạng của các cơ quan, tổ chức vào tiêu chí đánh giá tín nhiệm, năng lực của cán bộ, nhất là đối với người đứng đầu, để phục vụ công tác xếp loại hàng năm.

Kế hoạch đề ra nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026, nhiệm vụ đến 2030 và giao nhiệm vụ cụ thể với các đảng ủy trực thuộc trung ương, tỉnh, thành ủy.