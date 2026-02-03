Công an đề nghị bị hại liên quan vụ án Shark Thủy cung cấp địa chỉ mới 03/02/2026 14:57

(PLO)- Bộ Công an đề nghị bị hại và người liên quan cung cấp thông tin địa chỉ mới sau ngày 1-7-2025 đối với vụ án xảy ra tại Công ty Egroup và Egame.

Chiều 3-2, Bộ Công an cho biết Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an (Cục Cảnh sát kinh tế) đã thụ lý điều tra vụ án: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại Công ty CP đoàn giáo dục Egroup, Công ty cổ phần đầu tư và phân phối Egame, Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Nhất Trần và các đơn vị có liên quan, do Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) và đồng phạm thực hiện.

Bị can Nguyễn Ngọc Thủy - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Egroup và Công ty Egame.

Trong quá trình điều tra vụ án từ tháng 3-2024 đến 1-7-2025 có nhiều bị hại và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án trong hợp đồng hợp tác chiến lược, mua cổ phần khống ký kết từ năm 2015 đến năm 2023.

Cụ thể, tại các bản tường trình, ghi lời khai đều ghi địa chỉ cũ trước 1-7-2025, để đảm bảo quyền lợi của mình khi thi hành án đề nghị các bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án (341 nhân viên) gửi thông tin cá nhân theo địa chỉ mới (sau 1-7-2025).

Theo đó, cơ quan điều tra yêu cầu cần ghi rõ bị hại gói cổ phần Egame hay của các gói khác trong hệ sinh thái Egroup), đến Phòng 6, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an (số 47 Phạm Văn Đồng, phường Phú Diễn, TP Hà Nội) hoặc nhắn tin những nội dung (họ tên, số thẻ CCCD mới, địa chỉ mới, số điện thoại) cho điều tra viên, Thượng tá Tạ Quang Huy điện thoại 0396.360.418.