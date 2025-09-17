342 cá nhân có liên quan đến vụ án Công ty Egroup mà C03 đang điều tra 17/09/2025 18:02

(PLO)- Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an đã xác định 342 cá nhân có liên quan đến vụ án Công ty Egroup và một số đơn vị liên quan.

Ngày 17-9, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an), cho biết đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup (Công ty Egroup), Công ty Cổ phần Đầu tư và Phân phối Egame (Công ty Egame), Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Nhất Trần (Công ty Nhất Trần) và một số đơn vị liên quan.

Chân dung bị can Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch Công ty cổ phần tập đoàn giáo dục EGroup, tức Shark Thủy và Đặng Văn Hiển, Trưởng ban quan hệ cổ đông Công ty EGame. Ảnh CA

Căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án, ngày 25-8, C03 ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 19 người.

Các bị can gồm: Phạm Thị Ngoan; Nguyễn Văn Sơn; Nguyễn Trọng Vũ; Đinh Thị Phương Thêu; Đỗ Thị Hồng Nhung; Nguyễn Trọng Quỳnh; Nguyễn Thị Quỳnh; Đoàn Thị Minh Đức; Nguyễn Quỳnh Chi; Vũ Thị Thu Hiền; Đỗ Thị Khánh Huyền; Đới Thị Tâm; Quách Minh Phượng; Nguyễn Hữu Xuân; Nguyễn Khánh Toàn; Lê Chí Dũng; Lê Thanh Sơn; Phạm Đức Hạnh; Hà Văn Tài là Trưởng nhóm kinh doanh của Công ty Egame về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 27-8, VKSND tối cao đã phê chuẩn các quyết định, lệnh nêu trên.

C03 yêu cầu các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có liên quan đến các sai phạm trong vụ án chủ động đến Cơ quan CSĐT Bộ Công an khai báo, khắc phục hậu quả để được xem xét các chính sách hình sự theo quy định của pháp luật (tới thời điểm hiện tại, có 342 cá nhân có liên quan đến vụ án trên, thời hạn khắc phục trước ngày 26-9).

Thông tin liên hệ Phòng 6 (C03, Bộ Công an), số 47 Phạm Văn Đồng, phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội; đồng chí Tạ Quang Huy, Điều tra viên, số điện thoại 0967844475.