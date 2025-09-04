Khởi tố thêm 23 bị can liên quan đến vụ án tại Egroup của Shark Thủy 04/09/2025 17:41

(PLO)- Trong số 23 người bị khởi tố, cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu cho tại ngoại 4 người, bắt tạm giam 19 người.

Ngày 4-9, Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup (Công ty Egroup), Công ty Cổ phần Đầu tư và Phân phối Egame (Công ty Egame), Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Nhất Trần (Công ty Nhất Trần) và một số đơn vị liên quan.

Kết quả điều tra mở rộng vụ án đến nay, ngoài hành vi phạm tội của 6 bị can đã khởi tố về 3 tội danh nêu trên, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu còn làm rõ việc 23 Quản lý kinh doanh của Công ty Egame gồm:

(1) Nguyễn Thị Dung (em gái Nguyễn Ngọc Thuỷ); (2) Nguyễn Văn Sơn (em trai Nguyễn Ngọc Thuỷ); (3) Nguyễn Trọng Vũ (chồng Nguyễn Thị Dung); (4) Phạm Thị Ngoan; (5) Vũ Thị Dung; (6) Đinh Thị Phương Thêu; (7) Đỗ Thị Hồng Nhung; (8) Nguyễn Trọng Quỳnh; (9) Nguyễn Thị Quỳnh; (10) Đoàn Thị Minh Đức; (11) Bùi Kim Thủy; (12) Nguyễn Quỳnh Chi; (13) Vũ Thị Thu Hiền; (14) Đỗ Thị Khánh Huyền; (15) Đới Thị Tâm; (16) Quách Minh Phượng; (17) Nguyễn Hữu Xuân; (18) Nguyễn Khánh Toàn; (19) Lê Chí Dũng; (20) Lê Thanh Sơn; (21) Phạm Đức Hạnh; (22) Trần Thị Thanh Nga và (23) Hà Văn Tài có dấu hiệu đồng phạm với Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Egroup về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị can Nguyễn Ngọc Thủy.

Ngày 25-8-2025, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu ra Quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn, Lệnh khám xét đối với 23 đối tượng nêu trên về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, vai trò đồng phạm quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ Luật Hình sự. Trong đó, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 04 đối tượng là: Nguyễn Thị Dung, Vũ Thị Dung, Bùi Kim Thủy và Trần Thị Thanh Nga do có nơi cư trú và lý lịch rõ ràng, quá trình làm việc đã thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác phục vụ công tác điều tra; bắt bị can để tạm giam đối với 19 đối tượng còn lại.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) phê chuẩn, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã phối hợp Kiểm sát viên thi hành các Quyết định, Lệnh nêu trên đúng quy định pháp luật; áp giải các bị can về Trại tạm giam đảm bảo an toàn; quá trình khám xét chỗ ở của các bị can có thu giữ một số hồ sơ, tài liệu liên quan. Hiện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu yêu cầu các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có liên quan đến các sai phạm trong vụ án chủ động đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khai báo, khắc phục hậu quả để được xem xét các chính sách hình sự theo quy định của pháp luật.

Thông tin liên hệ: Phòng 6, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, số 47 Phạm Văn Đồng, phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội; đồng chí Tạ Quang Huy, Điều tra viên, số điện thoại 0967844475.