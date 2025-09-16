Bộ Công an kiến nghị miễn thuế thu nhập cá nhân với tiền làm thêm giờ, trợ cấp thôi việc, trợ cấp khó khăn 16/09/2025 16:31

(PLO)- Bộ Công an cho rằng việc đánh thuế thu nhập cá nhân với tiền làm thêm giờ, tiền ca đêm... sẽ giảm sự khuyến khích của các chính sách thưởng, đồng thời gây thiệt thòi cho người lao động.

Bộ Tài chính vừa công bố bảng tổng hợp ý kiến, tiếp thu, giải trình, góp ý về dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (TCNCN) - sửa đổi.

Làm rõ tiền làm thêm giờ được miễn thuế ra sao?

Góp ý về dự án Luật Thuế TNCN (sửa đổi), Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh đề nghị ban soạn thảo nghiên cứu, xem xét quy định cụ thể hơn về việc miễn thuế với “phần tiền lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn”.

Bởi theo Đoàn đại biểu Tây Ninh, quy định trong dự thảo vẫn còn mang tính khái quát, chưa cụ thể, dễ dẫn đến khó khăn khi triển khai áp dụng, đồng thời có thể bị lợi dụng để né thuế nếu không được hướng dẫn chặt chẽ.

Theo quy định tại Điều 98 Bộ Luật Lao động năm 2019, người lao động làm việc vào ban đêm được trả thêm ít nhất 30% tiền lương tính theo đơn giá hoặc tiền lương thực trả theo công việc làm vào ban ngày; nếu làm thêm giờ vào ban đêm thì còn được cộng thêm 20%.

Như vậy, cần xác định rõ phần nào trong các khoản cộng thêm này được miễn thuế toàn bộ hay một phần. Đồng thời, dự thảo Luật hiện chưa làm rõ khung giờ nào được coi là “ban đêm”, dẫn đến nguy cơ áp dụng tùy tiện giữa các ngành nghề hoặc địa phương.

Theo Điều 106 Bộ Luật Lao động: “Ban đêm được tính từ 22 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau”. Do đó, đề nghị xem xét, bổ sung dẫn chiếu hoặc quy định rõ trong Luật để tránh hiểu sai khi triển khai.

Tại tài liệu góp ý dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), Bộ Công an kiến nghị miễn thuế với tiền làm thêm giờ, tiền ca đêm, trợ cấp thôi việc...

Bộ Công an cũng có kiến nghị nghiên cứu miễn thuế cho phần “tiền làm thêm giờ”, “tiền ca đêm”, “trợ cấp thôi việc”, “trợ cấp khó khăn”. Bởi, theo Bộ Công an các khoản thu nhập trên có tính động viên, hoặc bù đắp rủi ro cho người lao động.

Việc đánh thuế sẽ làm giảm tính khuyến khích của các chính sách thưởng, thưởng vượt năng suất lao động... Đồng thời sẽ gây thiệt thòi cho người lao động, nhất là lao động làm ca đêm, làm thêm giờ, lao động phổ thông.

Mặt khác, Bộ Công an cho rằng cần nghiên cứu bổ sung các loại tài sản kỹ thuật số (tiền điện tử, tài sản ảo...) vào diện thu nhập chịu thuế để bắt kịp xu thế tài chính hiện đại.

Trả lời các ý kiến này, Bộ Tài chính nhấn mạnh tại Luật Thuế TNCN hiện hành đã quy định phần tiền lương làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương làm việc ban ngày, làm trong giờ theo quy định của pháp luật.

"Nội dung này đã thực hiện ổn định và tại dự thảo Luật Thuế TNCN thay thế vẫn kế thừa quy định này", Bộ Tài chính giải trình và cho biết, việc xác định thế nào là “ban đêm” sẽ căn cứ theo văn bản pháp luật chuyên ngành về lao động.

Đề xuất miễn thuế với tiền lương từ ngân sách

Kế đó, Bộ Công an cũng cho rằng cần nghiên cứu, bổ sung quy định miễn thuế TNCN đối với thu nhập là tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền công được trả từ nguồn ngân sách nhà nước.

Bởi, theo điểm a khoản 1 Điều 5 Luật Ngân sách Nhà nước năm 2025, các khoản thu từ thuế nói chung và thuế thu nhập cá nhân nói riêng là khoản thu ngân sách nhà nước.

Do đó, việc ngân sách Nhà nước trả tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công cho người lao động, sau đó thực hiện thu thuế TNCN đối với chính khoản tiền do chính ngân sách Nhà nước chi trả để nộp lại ngân sách Nhà nước làm phát sinh thêm các quy trình, thủ tục, bộ phận, nhân sự để thực hiện việc thu ngân sách.

Về ý kiến này, Bộ Tài chính giải trình rằng, Luật thuế TNCN áp dụng thống nhất đối với tất cả các cá nhân có thu nhập đến ngưỡng phải nộp thuế.

Việc đặt vấn đề loại trừ tiền lương, tiền công do ngân sách Nhà nước chi trả là không phù hợp, dễ gây phản ứng trái chiều trong dư luận.

Bởi nguyên tắc chung của pháp luật thuế TNCN là các cá nhân có mức thu nhập tính thuế như nhau thì phải thực hiện nghĩa vụ thuế bình đẳng như sau, không phân biệt lao động thuộc khu vực công hay khu vực tư. Và mức giảm trừ cho các cá nhân cũng được quy định như nhau.