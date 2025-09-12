Gỡ vướng kê khai thuế cho hộ kinh doanh: Hàng tồn vẫn bán bình thường 12/09/2025 16:49

Sáng 12-9, tại TP.HCM đã diễn ra hội thảo “Tháo gỡ băn khoăn cho hộ kinh doanh bỏ thuế khoán”, hội thảo được tổ chức bởi công ty cung cấp hóa đơn điện tử và ngân hàng.

Tại hội thảo, không khí trở nên sôi nổi với nhiều câu hỏi hộ kinh doanh đặt ra. Các chuyên gia đã giải đáp cặn kẽ những vướng mắc về nghiệp vụ hàng ngày, trước thềm quy định bỏ thuế khoán sẽ có hiệu lực từ năm 2026.

Tồn kho thiếu hóa đơn vẫn bán, hóa đơn phải xuất tức thời

Một trong những lo lắng lớn nhất của các tiểu thương là số phận của lượng hàng tồn kho không có hóa đơn đầu vào. Giải đáp vấn đề này ngay tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội tư vấn Thuế Việt Nam, trả lời: "Hàng hóa không có hóa đơn đầu vào vẫn được bán bình thường". Bà Cúc giải thích, các hộ kinh doanh vẫn có thể bán ra lượng hàng này và thực hiện kê khai, nộp thuế trên doanh thu như bình thường. Vấn đề cốt lõi mà cơ quan quản lý quan tâm là tính hợp pháp của hàng hóa, nhằm loại trừ hàng lậu, hàng giả.

Bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội tư vấn Thuế Việt Nam trả lời vướng mắc hộ kinh doanh.

Bên cạnh vấn đề tồn kho, quy định về xuất hóa đơn cũng có sự thay đổi lớn. Trả lời câu hỏi liệu có thể xuất gộp hóa đơn cho các món hàng giá trị nhỏ vào cuối ngày không, bà Cúc cho biết quy định này đã bị bãi bỏ theo Nghị định 70. Theo nguyên tắc mới, khi người bán nhận tiền thanh toán từ khách, dù chỉ vài nghìn đồng, cũng phải xuất hóa đơn ngay tại thời điểm đó.

Kê khai đa kênh và hệ sinh thái hỗ trợ toàn diện

Trong bối cảnh kinh doanh đa kênh, nhiều hộ kinh doanh thắc mắc về nghĩa vụ thuế khi vừa bán tại cửa hàng, vừa bán trên sàn thương mại điện tử (TMĐT). Về nguyên tắc, nếu bán hàng trên các sàn TMĐT có chức năng thanh toán trực tuyến, sàn sẽ khấu trừ và nộp thuế thay cho người bán. Đối với doanh thu từ cửa hàng hoặc các kênh tự quản lý như Facebook, Zalo, người bán phải tự kê khai và nộp thuế.

Để việc kê khai này trở nên đơn giản, các giải pháp công nghệ đã được giới thiệu. Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần MISA , cho biết chỉ với chi phí từ 100.000 đồng/tháng, đã tích hợp sẵn 5.000 hóa đơn điện tử và chữ ký số, giúp người dùng thực hiện đầy đủ nghiệp vụ từ bán hàng đến kê khai thuế ngay trên điện thoại. Cùng với đó là hệ thống hỗ trợ đa kênh, từ tổng đài 24/7 đến các lớp đào tạo trực tuyến miễn phí hàng ngày để đảm bảo ai cũng có thể sử dụng.

Nhiều vướng mắc của hộ kinh doanh về kê khai nộp thuế được giải đáp tại hội thảo.

Khi hoạt động kinh doanh đã minh bạch, cơ hội tiếp cận vốn cũng rộng mở. Ông Ngô Bình Nguyên, Giám đốc phân khúc hộ kinh doanh Ngân hàng VPBank, chia sẻ rằng ngân hàng cam kết đồng hành cùng các hộ kinh doanh thông qua các giải pháp tài chính đa dạng. Nổi bật là gói vay V20K có tổng quy mô lên tới 20.000 tỉ đồng, trong đó hạn mức vay thế chấp tối đa cho một hộ kinh doanh có thể lên đến 20 tỉ đồng , cùng lãi suất ưu đãi và các khoản vay tín chấp linh hoạt.