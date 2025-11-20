Vụ Shark Thủy: Trưởng phòng pháp chế của Egame khai gì? 20/11/2025 17:54

(PLO)- Theo cáo buộc, Shark Thủy chỉ đạo 23 quản lý-nhóm trưởng phụ trách 341 nhân viên kinh doanh nâng khống vốn, bán vượt phần vốn cho hơn 10.000 nhà đầu tư, chiếm đoạt số tiền rất lớn.

Như PLO đã thông tin, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã hoàn tất Bản kết luận điều tra và đề nghị truy tố 29 bị can trong vụ Shark Thủy về ba tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ, nhận hối lộ.

Trong đó, bị can Nguyễn Ngọc Thủy (thường gọi là Shark Thủy, chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Tập đoàn Egroup) bị đề nghị truy tố tội đưa hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ông Thủy bị cáo buộc về hành vi bán vượt vốn điều lệ của Công ty Egroup là 206 triệu cổ phần cho 10.063 nhà đầu tư, chiếm đoạt 7.677 tỉ đồng (tiền gốc).

Trung tâm Anh ngữ Apax Leader là một đơn vị thuộc hệ sinh thái của Shark Thủy. Ảnh: PLO

Ở hành vi đưa hối lộ, Shark Thủy thỏa thuận với bị can Tống Thị Kim Liên (giám đốc điều hành Công ty Nhất Trần) ký kết 12 hợp đồng kinh tế, tạo doanh thu khống 2.300 tỉ đồng cho Công ty Egroup.

Đổi lại, bà Liên nhận gần 32 tỉ đồng của Nguyễn Ngọc Thủy và Nguyễn Mạnh Phú theo thỏa thuận. Trong đó có 20,4 tỉ đồng nhận từ ngày 1-1-2018 đến tháng 2-2020 (thời điểm BLHS năm 2015 có hiệu lực).

Đề nghị truy tố 23 bị can

Trong quá trình thực hiện các hành vi này, Shark Thủy chỉ đạo cấp dưới thực hiện nâng khống vốn điều lệ, bán cổ phần, lôi kéo khách hàng…

Shark Thủy chỉ đạo 23 quản lý-nhóm trưởng phụ trách 341 nhân viên kinh doanh khi kêu gọi được khách hàng thì sử dụng 70% số tiền huy động trả cho khách hàng có dư nợ cũ do nhân viên đó quản lý, còn lại nộp về công ty.

Vì vậy, các nhân viên giai đoạn này đều biết việc huy động vốn là để lấy tiền của nhà đầu tư sau trả cho nhà đầu tư trước, không phải đầu tư cho hoạt động kinh doanh giáo dục, không đúng mục đích huy động.

23 bị can là quản lý - nhóm trưởng bị CQĐT đề nghị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tại CQĐT, những người này khai, từ năm 2014-2023, Shark Thủy chỉ đạo Đặng Văn Hiển (trưởng ban quan hệ cổ đông) xây dựng kế hoạch huy động vốn với lý do đầu tư mở rộng hoạt động kinh doanh giáo dục, lập chương trình quảng cáo, tiếp thị về các dự án trường học, hiệu quả kinh doanh, bảng biểu tính phần trăm lợi nhuận khi đầu tư.

Họ tổ chức tập huấn bộ phận kinh doanh mời chào, lôi kéo người dân trực tiếp đến Công ty Egroup, Công ty Egame tham quan thực tế, tìm hiểu mô hình hoạt động, kêu gọi ký hợp đồng mua cổ phần vì lĩnh vực kinh doanh giáo dục lợi nhuận cao, bền vững từ 15%-20%.

Hơn 300 nhân viên lôi kéo nhà đầu tư

Ngoài ra, Shark Thủy xây dựng nội dung Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, Thỏa thuận hợp tác chiến lược, Biên bản thanh lý yêu cầu Đỗ Thị Nhâm, Trưởng phòng pháp chế Công ty Egame soạn thảo để giao cho nhân viên kế toán làm hợp đồng với khách hàng.

Bà ĐTN (trưởng phòng pháp chế) và N.T.T.T (nhân viên pháp chế Công ty Egame) khai họ được Nguyễn Ngọc Thủy giao nhiệm vụ chuẩn bị hồ sơ, thủ tục đăng ký kinh doanh Công ty Egame, Công ty Egroup, lập các hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, thỏa thuận hợp tác chiến lược, Biên bản thanh lý…

Các văn bản này đều được soạn thảo theo mẫu mà Shark Thủy yêu cầu. Họ còn phối hợp làm thủ tục chuyển nhượng bất động sản của nhà đầu tư đưa vào thế chấp tại ngân hàng theo hướng dẫn của các văn phòng công chứng, bộ phận tín dụng của ngân hàng.

Quá trình thực hiện công việc, họ chỉ hưởng lương, không được ăn chia, hưởng lợi ích vật chất gì khác.

341 nhân viên kinh doanh Công ty Egame khai họ giới thiệu nhà đầu tư mua cổ phần Công ty Egroup và được hưởng hoa hồng là 5% số tiền đầu tư với cơ cấu gồm 2% cổ phần và 3% tiền mặt nhưng được khuyến khích không rút tiền mà quy đổi bằng cổ phần.

Từ năm 2015-2023, các cá nhân này huy động hơn 4.200 tỉ đồng từ 6.642 nhà đầu tư, trong đó có 478 tỉ đồng nhân viên trực tiếp đầu tư. Giai đoạn 2021-2023, họ biết rõ sử dụng tiền trái mục đích, sử dụng 70% nguồn tiền huy động được trả nợ cho nhà đầu tư đến hạn thanh toán. Số tiền huy động trong giai đoạn này là 2.300 tỉ đồng từ 3.360 nhà đầu tư.

Những cá nhân này tiếp nhận chỉ đạo từ 23 bị can là quản lý kinh doanh, bị can Nguyễn Ngọc Thủy, bị can Đặng Văn Hiển. Họ huy động tiền để ông Thủy sử dụng của người sau, trả cho người trước. Mục đích là để thu hút nhiều nhà đầu tư để được tiền thưởng hoa hồng môi giới. Trong giai đoạn 2021-2022, các nhân viên kinh doanh chỉ được hưởng hoa hồng, không có lương cứng.

Đến nay các cá nhân này đã nộp gần 34 tỉ đồng trong tổng số 77 tỉ đồng tiền hoa hồng môi giới đã nhận từ năm 2021-2022.