Chủ tịch Nguyễn Văn Được: Giao chỉ tiêu cụ thể, không nói quyết tâm chung chung 04/02/2026 16:51

(PLO)- Theo Chủ tịch Nguyễn Văn Được, kế hoạch tăng trưởng hai con số phải được giao cho từng phó chủ tịch UBND TP.HCM, giám đốc sở, ngành, địa phương với con số định lượng rõ ràng.

Ngày 4-2, UBND TP.HCM tổ chức hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 1-2026 và triển khai nhiệm vụ tháng 2-2026. Hội nghị tập trung thảo luận giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, gắn với nhiệm vụ cụ thể của từng lãnh đạo UBND TP.HCM, các sở, ngành, địa phương.

Nhiều điểm sáng lạc quan

Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhận định kết quả tích cực từ năm 2025 đã tạo động lực cho tháng 1-2026 với nhiều điểm sáng.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HÀ THƯ

Cụ thể, thu ngân sách đạt hơn 105.000 tỉ đồng (đạt 13% dự toán và tăng 10,3% so với cùng kỳ). Doanh thu dịch vụ ước đạt 180.000 tỉ đồng, tăng 16,4%. “Mới khởi đầu tháng đầu năm nhưng các thông số vĩ mô cho thấy niềm tin doanh nghiệp đã tăng lên rất nhiều” - ông Nguyễn Văn Được nói.

Người đứng đầu chính quyền TP.HCM cho biết hai nhà đầu tư từ UAE và Mỹ đã cam kết đầu tư trung tâm dữ liệu AI với số vốn giai đoạn đầu là 2 tỉ USD/doanh nghiệp. Dự kiến 60% vốn sẽ được giải ngân trong quý II, cho thấy sự sôi động của thị trường FDI.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Được cũng lưu ý việc giải ngân đầu tư công tháng 1 chỉ đạt 4,5%. Theo ông, lẽ ra công tác chuẩn bị phải xong trước ngày 31-12-2025 để khởi công trong quý I-2026. Do các đơn vị chậm thực hiện nên nhiệm vụ thời gian tới rất nặng nề. Kết quả này ảnh hưởng trực tiếp đến mục tiêu tăng trưởng hai con số.

“Nếu không giải quyết tốt bài toán này thì việc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số rất khó thực hiện. Tăng trưởng 1% của TP đóng góp 0,2% cho cả nước nên chúng ta chỉ bàn làm, không bàn lùi” - ông Được nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được (thứ 2 từ trái qua) trao đổi với các đại biểu bên lề cuộc họp. Ảnh: PHƯƠNG CHI

Giao con số cụ thể cho từng người

Để đạt mục tiêu hai con số, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đề nghị hoàn thiện quy hoạch tổng thể TP.HCM trong tháng 11, nếu không xong, lãnh đạo UBND TP phải chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Thành ủy và Giám đốc Sở QH-KT phải chịu trách nhiệm trước UBND TP.

Ông đề nghị phải chuyển tư duy từ quản lý sang quản trị, nền hành chính chuyển từ công vụ sang phục vụ.

Theo Chủ tịch Nguyễn Văn Được, kế hoạch tăng trưởng hai con số phải được giao cho từng phó chủ tịch UBND TP, giám đốc sở, ngành. Mỗi ngành sẽ phụ trách các dự án, nhà đầu tư cụ thể, đảm bảo tỉ lệ giải ngân từng tháng…, nếu không đạt được kết quả thì phải chịu trách nhiệm.

“Kế hoạch của UBND TP sẽ giao cho từng người con số cụ thể, chứ không nói tăng cường, đẩy mạnh, quyết tâm, quyết liệt mang tính chung chung. Phải giảm bớt cái chung chung và tăng chỉ tiêu chi tiết, con số cụ thể” - Chủ tịch Nguyễn Văn Được nhấn mạnh và cho biết kết quả thực hiện sẽ được dùng để đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ cuối năm.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: HÀ THƯ

Chủ tịch TP.HCM cũng đề nghị phải tiết kiệm ngân sách bởi chi thường xuyên có dấu hiệu tăng lên. Theo ông, nếu mức chi thường xuyên trên 50% thì có dấu hiệu phát triển không bền vững, Sở Tài chính cần rà soát, báo cáo lại TP để có giải pháp kiểm soát, giảm chi thường xuyên, tăng chi đầu tư.

“Không phải cứ đề nghị lên là duyệt mà cần xem xét lại mục đích đã đúng chưa, đảm bảo phát triển, ý nghĩa chính trị chưa. Nếu không hiệu quả, không đảm bảo mục đích như vậy thì kiên quyết cắt” - ông nhấn mạnh và cho biết chính vì vậy, TP sẽ phê duyệt việc đi nước ngoài, xúc tiến đầu tư rất chặt chẽ.

Chủ tịch Nguyễn Văn Được cho biết giảm chi thường xuyên để dồn nguồn lực cho đầu tư phát triển. Hiện nay TP đang cần đầu tư đường sá nhưng thiếu tiền.

Về tăng thu ngân sách, ông Nguyễn Văn Được nói TP.HCM sẽ phấn đấu tăng thu 20%, đạt khoảng 1 triệu tỉ đồng năm 2026. Giải pháp để thực hiện mục tiêu này là phải tiếp nhận dự án đầu tư, giải quyết thủ tục nhanh chóng để giải ngân. Đặc biệt, với các nghị quyết đặc thù, không chấp nhận việc mất 1-2 năm để thực hiện dự án mà phải 1-2 tháng, thậm chí 1-2 ngày.

Ngoài ra, TP cần phải tập trung các động lực tăng trưởng mới như trung tâm tài chính quốc tế, cảng biển, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo,…

Người đứng đầu UBND TP.HCM nhấn mạnh năm 2026 là năm TP không chỉ tăng trưởng về số lượng mà phải là năm chuyển biến rõ nét về chất. Với sự đoàn kết của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, doanh nghiệp, TP.HCM quyết tâm bứt phá, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước và tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển 2026-2030.