Lâm Đồng: Kỷ luật 137 đảng viên, đang điều tra, xử lý 21 vụ án, vụ việc 21/10/2025 17:36

Tỉnh ủy Lâm Đồng vừa có báo cáo tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh; trong đó có công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, nội chính trong chín tháng năm 2025.

Theo đó, Tỉnh ủy Lâm Đồng đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; thực hiện cuộc kiểm tra, giám sát đảm bảo theo kế hoạch.

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, chủ trì phiên họp thứ hai Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh Lâm Đồng.

Trong chín tháng đã triển khai quyết định, kế hoạch giám sát đối với sáu tổ chức đảng, sáu 6 đảng viên, tổng hợp, báo cáo việc khắc phục các vi phạm, khuyết điểm theo thông báo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng đã tiến hành kiểm tra xem xét thi hành kỷ luật đối với năm đảng viên, giải quyết tố cáo một đảng viên; cấp ủy, chi bộ kiểm tra đối với chín tổ chức đảng, 146 đảng viên; giám sát một tổ chức đảng, 19 đảng viên; thi hành kỷ luật một đảng viên bằng hình thức khiển trách.

Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với năm tổ chức đảng, 131 đảng viên, giám sát chuyên đề đối với 286 tổ chức đảng, 729 đảng viên; nhận, xử lý 486 đơn thư, giải quyết tố cáo hai tổ chức đảng, năm đảng viên; giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng bảy đảng viên; xử lý, tham mưu xử lý kỷ luật năm tổ chức đảng, 137 đảng viên vi phạm.

Đối với công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp, Tỉnh ủy Lâm Đồng chỉ đạo sơ kết, tổng kết, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh.

Chỉ đạo thực hiện các thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chỉ đạo xử lý, giải quyết đối với 31 vụ việc, vụ án, công tác thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, nhất là ở các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực.

Đến nay, có bốn vụ án, vụ việc các cơ quan chức năng đã giải quyết xong, đang tổng hợp, đề xuất Ban Chỉ đạo tỉnh kết thúc theo dõi, chỉ đạo, 5 vụ án đã xét xử sơ thẩm và một vụ đang trong giai đoạn chờ xét xử sơ thẩm; 21 vụ án, vụ việc, các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Ngành Thanh tra đã triển khai 110 cuộc thanh tra, đã ban hành 98 kết luận, qua thanh tra, phát hiện sai phạm 55,6 tỉ đồng. Tiến hành 202 cuộc thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân, 15 cuộc thanh tra trách nhiệm về thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công, việc quản lý, sử dụng trụ sở làm việc và các tài sản sau sắp xếp tỉnh, xã và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp...

