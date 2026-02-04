Bộ đội Việt Nam gói bánh chưng bằng lá chuối rừng giữa chảo lửa Abyei 04/02/2026 12:54

(PLO)- Giữa vùng đất tranh chấp Abyei (châu Phi), Bộ đội Việt Nam đã gói bánh chưng bằng lá chuối rừng để chuẩn bị đón tết.

Giữa vùng đất tranh chấp Abyei (châu Phi), nơi mùa khô có thể lên tới hơn 40°C, những người lính Đội Công binh số 4 Việt Nam đang đón một cái Tết đặc biệt – Tết xa quê nhưng đong đầy nghĩa tình và trách nhiệm quốc tế.

Không có hoa đào thật, các chiến sĩ tự tay kết hoa đào từ giấy màu. Không có lá dong, bánh chưng được gói bằng lá chuối rừng. Giữa bụi đỏ mịt mù và nắng gắt như thiêu đốt, sắc xuân vẫn hiện hữu nơi căn cứ gìn giữ hòa bình của Việt Nam.

Đội Công binh số 4 Việt Nam đang đón một cái Tết đặc biệt – Tết xa quê. Ảnh: HẢI YẾN

Ngay khi đặt chân tới Abyei, Đội Công binh số 4 xác định nhiệm vụ trọng tâm là khôi phục hạ tầng giao thông. Đơn vị đã khẩn trương sửa chữa cầu Banton – tuyến giao thông huyết mạch của khu vực, đồng thời nâng cấp nhiều tuyến đường dân sinh trọng yếu trước thềm năm mới.

Mỗi mét đường được thi công đều tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn kỹ thuật của Liên hợp quốc, góp phần kết nối các khu vực bị chia cắt, tạo điều kiện cho người dân đi lại, giao thương và tiếp cận nguồn nước sạch.

Chuẩn bị cành đào cho Tết cổ truyền. Ảnh: HẢI YẾN

Đại tá Alexander De Lima, Tham mưu trưởng lực lượng quân sự Phái bộ UNISFA, đánh giá: “Các bạn không chỉ là những kỹ sư xây cầu, mở đường, mà còn là những đại sứ của sự chuyên nghiệp và nhân ái. Nỗ lực của các bạn đã làm thay đổi diện mạo Phái bộ từng ngày”.

Ít ai biết, phía sau những tuyến đường “hồi sinh” là những ngày làm việc dưới cái nắng có lúc lên tới 44°C. Bụi đỏ phủ kín quân phục, bữa cơm trưa vội vàng dưới bóng xe lu trở thành hình ảnh quen thuộc của bộ đội Việt Nam tại đây.

Bộ đội Việt Nam hướng dẫn bạn bè quốc tế gói bánh. Ảnh: HẢI YẾN

Trong điều kiện khắc nghiệt, những câu chuyện về quê hương, về Tết Việt, về sáng kiến gói bánh chưng bằng lá chuối rừng đã tiếp thêm động lực để cán bộ, chiến sĩ vượt qua mệt mỏi.

Tại vùng đất khan hiếm nước sạch, các tuyến đường do Đội Công binh thi công không chỉ phục vụ an ninh mà còn trở thành “hành lang hy vọng” cho những chuyến xe chở nước đến với người dân.

Trung tá Trịnh Văn Cường, Đội trưởng Đội Công binh số 4, chia sẻ: “Niềm vui lớn nhất của chúng tôi là thấy trẻ em và người dân reo hò khi xe nước đến nơi. Khi ấy, chúng tôi hiểu rằng sứ mệnh của mình đã chạm đến trái tim bà con”.

Bên cạnh đó, đơn vị còn tranh thủ cải tạo sân chơi, lối đi tại Trường Trung học cơ sở Abyei. Những chiếc xe lu vốn dùng thi công đường chiến lược nay nhẹ nhàng san phẳng từng mét đất dưới hiên lớp học, giúp học sinh không còn phải lội qua bụi mù mỗi ngày.

Không khí đón tết tràn ngập không gian. Ảnh: HẢI YẾN

Ông Kon Maneit Matiok, Bộ trưởng Bộ Cơ sở hạ tầng vật chất và Dịch vụ công cộng địa phương, bày tỏ: “Các bạn không chỉ mang lại an ninh mà còn mang lại tương lai cho trẻ em Abyei”.

Với nhiều chiến sĩ trẻ, đây là lần đầu đón Tết xa nhà. Trung úy Nguyễn Trung Kiên, Phân đội Hậu cần – Bảo đảm, cùng đồng đội tự tay trang trí căn cứ, kết từng cành đào giấy, mang sắc Xuân Việt đến vùng đất lửa.

“Tôi nhớ dưa hành của mẹ, nhớ cái lạnh quê nhà, nhưng nhiệm vụ là trên hết. Được cùng đồng đội tạo nên không khí Tết ở đây là niềm tự hào lớn”, Trung úy Kiên chia sẻ.

Điểm nhấn trong dịp Tết năm nay là hoạt động gói bánh chưng bằng lá chuối rừng. Dù màu sắc khác lá dong truyền thống, nhưng bánh vẫn giữ được hương vị dẻo thơm đặc trưng.

Niềm vui khi những chiếc bánh đầu tiên hoàn thành. Ảnh: HẢI YẾN

Những chiếc bánh chưng ấy không chỉ dành cho cán bộ, chiến sĩ mà còn là “sứ giả văn hóa”, góp phần giới thiệu Tết Việt với bạn bè quốc tế đang làm nhiệm vụ tại Abyei.

Dù không khí Xuân rộn ràng, nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu vẫn luôn được đặt lên hàng đầu. Đội duy trì trực 100% quân số, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho căn cứ và sẵn sàng hỗ trợ người dân trong môi trường an ninh phức tạp.

Ngay cả trong bữa cơm tất niên, súng vẫn bên người. Những phương tiện thi công được lau chùi sạch sẽ, sẵn sàng cho nhiệm vụ mới sau Tết.

Giữa “chảo lửa” Abyei, người lính mũ nồi xanh Việt Nam vẫn lặng lẽ mở đường, xây cầu, mang nước sạch, mang tiếng cười và mang cả hương vị Tết quê hương đến với vùng đất khó khăn. Họ bảo vệ mùa xuân bằng kỷ luật thép, tinh thần trách nhiệm và một trái tim luôn hướng về hòa bình.