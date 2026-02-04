Viettel khai trương Văn phòng đại diện tại Singapore, mở rộng hiện diện toàn cầu 04/02/2026 18:56

(PLO)- Việc khai trương Văn phòng đại diện tại Singapore, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng hoạt động quốc tế và hội nhập sâu vào chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu.

Ngày 4-2, Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) chính thức khai trương Văn phòng đại diện tại Singapore, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng hoạt động quốc tế và hội nhập sâu vào chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu.

Sự kiện góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam – Singapore trong các lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, hàng không – vũ trụ, trí tuệ nhân tạo (AI), an ninh mạng và đổi mới sáng tạo.

Văn phòng đại diện tại Singapore của Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) chính thức khai trương. Ảnh: TT



Lễ khai trương có sự tham dự của Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại sứ Việt Nam tại Singapore; đại diện Bộ Quốc phòng và các cơ quan chức năng Singapore, cùng nhiều đối tác, doanh nghiệp công nghệ quốc tế.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định việc Viettel mở Văn phòng đại diện tại Singapore thể hiện quyết tâm tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, tiếp cận các chuẩn mực quốc tế tiên tiến, hiện đại, đồng thời mở rộng hợp tác với các đối tác chiến lược trong lĩnh vực công nghệ lõi và công nghiệp công nghệ cao.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh Bộ Quốc phòng Việt Nam luôn ủng hộ, tạo điều kiện để Viettel đẩy mạnh hợp tác quốc tế trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi, phù hợp luật pháp quốc tế và lợi ích chiến lược của mỗi quốc gia; đồng thời mong muốn các cơ quan chức năng Singapore tiếp tục hỗ trợ để Văn phòng đại diện Viettel hoạt động hiệu quả, phát huy vai trò cầu nối hợp tác công nghệ và đầu tư giữa hai nước.

Ông Cao Anh Sơn, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn, cho biết Viettel đến Singapore với tinh thần hợp tác lâu dài, tin cậy, hướng tới tạo ra giá trị bền vững, cam kết tuân thủ pháp luật, văn hóa và chuẩn mực sở tại, thúc đẩy hợp tác minh bạch, cùng có lợi.

Theo lãnh đạo Viettel, Văn phòng đại diện tại Singapore được xác định là “đầu cầu chiến lược” trong hệ sinh thái toàn cầu của Tập đoàn, tập trung vào năm nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể:

Kết nối và phát triển hạ tầng số khu vực – toàn cầu; mở rộng hợp tác chuyển đổi số quy mô quốc gia; thúc đẩy nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và phát triển công nghiệp công nghệ cao; phát triển nguồn nhân lực công nghệ chất lượng cao; tăng cường đối ngoại công nghệ.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến phát biểu tại sự kiện. Ảnh: TT

Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh nhấn mạnh sự hiện diện của các tập đoàn công nghệ lớn Việt Nam như Viettel tại Singapore sẽ góp phần nâng tầm hợp tác song phương từ thương mại – đầu tư sang hợp tác công nghệ, đổi mới sáng tạo và công nghiệp tương lai.

Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore cam kết đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp Việt mở rộng hoạt động bền vững tại thị trường này.

Tại sự kiện, Viettel đã ký kết và thống nhất hợp tác với nhiều đối tác công nghệ quốc tế hàng đầu như ST Engineering, Honeywell, Airbus, China Unicom, Truvisor, Jinsheng Henxing, Aeronautics và Commvault Systems.

Các thỏa thuận tập trung vào các lĩnh vực an ninh công cộng, an ninh mạng, hàng không – vũ trụ, kết nối dữ liệu, ứng dụng AI, viễn thông – công nghệ thông tin và điện toán đám mây, qua đó mở rộng hệ sinh thái đối tác, nâng cao năng lực công nghệ và thúc đẩy Viettel tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu.