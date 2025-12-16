Báo Văn Hối Thượng Hải ấn tượng về mô hình tư vấn pháp lý miễn phí của báo Pháp Luật TP.HCM 16/12/2025 18:12

(PLO)- Tổng biên tập báo Văn Hối Thượng Hải, Trung Quốc, cho biết sẽ nghiên cứu xây dựng mô hình hỗ trợ tư vấn pháp lý cho bạn đọc tương tự như báo Pháp Luật TP.HCM.

Chiều 16-12, báo Văn Hối Thượng Hải, Trung Quốc, đã có buổi giao lưu, trao đổi thông tin và kinh nghiệm về lĩnh vực xuất bản, truyền thông tại báo Pháp Luật TP.HCM.

Ông Nguyễn Đức Hiển, Phó Tổng Biên tập thường trực báo Pháp Luật TP.HCM nhấn mạnh báo luôn cố gắng giữ vững giá trị cốt lõi là thế mạnh về thông tin pháp lý. Ảnh: NGUYỆT NHI

Luôn giữ vững giá trị cốt lõi

Ông Nguyễn Đức Hiển, Phó Tổng Biên tập thường trực báo Pháp Luật TP.HCM, cho biết tờ báo được thành lập năm 1990 với nhân sự ban đầu chỉ bốn người. 10 năm sau, báo phát triển mạnh mẽ và trở thành một trong những tờ báo chuyên về pháp luật lớn nhất cả nước. Số lượng phát hành có thời điểm đạt khoảng 200.000 bản/kỳ.

Báo Pháp Luật TP.HCM là đơn vị tự chủ về tài chính và hoạt động. Trước đây báo trực thuộc Sở Tư pháp TP.HCM; gần năm năm trở lại đây, báo là cơ quan báo chí trực thuộc UBND TP.HCM.

Đoàn đại biểu báo Văn Hối Thượng Hải theo dõi phóng sự ngắn về lịch sử hình thành và phát triển của báo Pháp Luật TP.HCM. Ảnh: NGUYỆT NHI

Hiện nay, báo có khoảng 200 cán bộ, phóng viên, biên tập viên làm việc tại trụ sở chính ở TP.HCM và bốn văn phòng đại diện tại các địa phương lớn. Ông Nguyễn Đức Hiển cho biết trong khoảng 15 năm trở lại đây, báo Pháp Luật TP.HCM đã đổi mới mạnh mẽ để tồn tại và phát triển trong bối cảnh mới.

Việc chuyển đổi từ báo in truyền thống sang mô hình đa nền tảng, đa phương tiện đòi hỏi báo phải thay đổi toàn diện cách vận hành, phương thức khai thác thông tin và đào tạo lại đội ngũ.

Song song với đổi mới, báo luôn cố gắng giữ vững giá trị cốt lõi là thế mạnh về thông tin pháp lý. Báo không đưa tin thời sự một cách dàn trải, mà tập trung vào những vấn đề thời sự có yếu tố pháp lý. Điều này giúp bạn đọc hiểu đúng, hiểu sâu và có thể vận dụng pháp luật vào đời sống hằng ngày. Công nghệ đã và đang làm thay đổi sâu sắc đời sống con người cũng như ngành báo chí.

"Trong bối cảnh đó, chúng tôi vừa làm việc, vừa học hỏi, vừa tìm cách thích ứng và tận dụng những cơ hội mà thời đại số mang lại" - ông Nguyễn Đức Hiển nhấn mạnh.

Ông Tao Feng, Tổng Biên tập báo Văn Hối Thượng Hải chia sẻ tại buổi giao lưu chiều nay. Ảnh: NGUYỆT NHI

Ông Tao Feng, Tổng Biên tập báo Văn Hối Thượng Hải, cho biết báo Pháp Luật TP.HCM và báo Văn Hối Thượng Hải đều là những cơ quan báo chí có vị trí quan trọng tại các đô thị lớn. Cả hai đều hoạt động chuyên nghiệp và có ảnh hưởng xã hội rộng rãi.

Ông Tao Feng tán đồng với quan điểm của Phó Tổng Biên tập thường trực Báo Pháp Luật TP.HCM về việc giữ vững và duy trì giá trị cốt lõi của tờ báo trước biến động của thời cuộc.

Ông Tao Feng cho biết báo Văn Hối Thượng Hải được thành lập năm 1938, có 87 năm lịch sử. Đây là tờ báo tổng hợp có uy tín tại Thượng Hải, phục vụ đối tượng bạn đọc là giới trí thức, chuyên gia, cán bộ nghiên cứu. Báo có thế mạnh trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học và nhân văn.

Hiện nay, mỗi ngày báo Văn Hối Thượng Hải phát hành khoảng 200.000 bản in. Những năm gần đây, báo đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển nền tảng báo điện tử, mạng xã hội và các ứng dụng truyền thông. Lượng bạn đọc trực tuyến hằng ngày đạt khoảng 20 triệu lượt.

Ông Tao Feng, Tổng Biên tập báo Văn Hối Thượng Hải tặng món quà kỷ niệm cho ông Nguyễn Đức Hiển, Phó Tổng Biên tập thường trực báo Pháp Luật TP.HCM. Ảnh: NGUYỆT NHI

Ấn tượng mô hình tư vấn pháp lý miễn phí

Tại buổi giao lưu, đại diện hai tờ báo đã chia sẻ nhiều vấn đề về mô hình hoạt động, thế mạnh, sự thích ứng với thời cuộc và quá trình ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo vào công tác làm báo.

Theo dõi phóng sự ngắn về lịch sử hình thành, phát triển của báo Pháp Luật TP.HCM, đoàn đại biểu của báo Văn Hối Thượng Hải rất quan tâm với mô hình tư vấn pháp lý miễn phí cho bạn đọc. Nhiều câu hỏi liên quan về vấn đề trên đã được Trưởng ban Pháp luật của báo giải thích chi tiết.

Phó Tổng Biên tập thường trực báo Pháp Luật TP.HCM Nguyễn Đức Hiển tặng món quà kỷ niệm cho ông Tao Feng, Tổng Biên tập báo Văn Hối Thượng Hải. Ảnh: NGUYỆT NHI

Tổng Biên tập báo Văn Hối Thượng Hải đánh giá cao và ấn tượng vai trò của báo Pháp Luật TP.HCM trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân. Đặc biệt, hoạt động tư vấn pháp lý miễn phí của báo được nhìn nhận là một mô hình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, có giá trị xã hội rõ nét. Báo Văn Hối Thượng Hải cho biết sẽ nghiên cứu, xem xét khả năng phát triển mô hình này trong thời gian tới.

Đoàn công tác của báo Văn Hối Thượng Hải cũng dành sự quan tâm đặc biệt đến xu thế phát triển báo chí đa nền tảng, đa phương tiện và đa dịch vụ của báo Pháp Luật TP.HCM. Hai bên đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về việc ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo trong quy trình sản xuất nội dung báo chí cũng như trong tổ chức vận hành tòa soạn hiện đại.

Lãnh đạo cùng cán bộ, nhân viên của báo Pháp Luật TP.HCM và báo Văn Hối Thượng Hải chụp hình lưu niệm. Ảnh: NGUYỆT NHI

Tại buổi giao lưu, báo Văn Hối Thượng Hải đã chia sẻ kinh nghiệm trong việc phát triển các thông tin chuyên sâu, đặc biệt là các sản phẩm báo chí gắn với phát triển y tế cộng đồng. Điển hình là các tuyến thông tin chăm sóc sức khỏe dành cho người cao tuổi tại Trung Quốc.

Ngoài ra, các đại biểu cũng chia sẻ về thế mạnh trong việc sản xuất các sự kiện trực tiếp hiện trường, có sự tham gia của các chuyên gia và quan chức.

Kết thúc buổi giao lưu, lãnh đạo hai báo hy vọng sẽ tiếp tục có những buổi gặp gỡ để trao đổi kinh nghiệm, cùng nhau phát triển.