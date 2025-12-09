Báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức tọa đàm ‘Đào tạo luật ở Việt Nam hiện nay: Thách thức và cơ hội’ 09/12/2025 15:59

(PLO)- Tọa đàm "Đào tạo luật ở Việt Nam hiện nay: Thách thức và cơ hội" được tổ chức trong bối cảnh công tác đào tạo cử nhân luật đang đặt ra nhiều yêu cầu mới...

Sáng mai (10-12), báo Pháp Luật TP.HCM sẽ tổ chức tọa đàm với chủ đề “Đào tạo luật ở Việt Nam hiện nay: Thách thức và cơ hội” tại trụ sở Báo (số 34 Hoàng Việt, phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM).

Tọa đàm có sự đồng hành tổ chức của Mạng lưới các cơ sở đào tạo luật tại Việt Nam, Trường ĐH Văn Lang. Cùng với đó, tọa đàm còn có sự phối hợp với Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, Trường ĐH Luật (ĐH Huế), Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM), Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, cùng nhiều đại diện từ các cơ sở đào tạo luật trên cả nước.

Tọa đàm còn có sự tham gia của các chuyên gia đến từ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Đoàn Luật sư TP.HCM, Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai, Trung tâm Trọng tài thương mại TP.HCM, Hiệp hội doanh nghiệp TP.HCM, VKSND Tối cao, TAND TP.HCM, các công ty và chuyên gia về pháp lý… và đông đảo cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Tọa đàm được tổ chức trong bối cảnh công tác đào tạo cử nhân luật đang đặt ra nhiều yêu cầu mới. Theo Bộ GD&ĐT, hiện cả nước có hơn 100 cơ sở đào tạo có tham gia đào tạo ngành luật.

Và mới đây nhất, tại cuộc thảo luận tổ của Quốc hội về chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đã nêu một số vấn đề còn tồn tại trong hoạt động giáo dục ĐH. Do đó, cần tăng cường quản lý, siết chặt công tác giám sát, nâng cao chất lượng đào tạo một số lĩnh vực đặc thù, trong đó có ngành luật.

Vấn đề này đã thu hút nhiều sự quan tâm đến từ các chuyên gia, nhà quản lý cũng như các cơ sở đào tạo đang tham gia đào tạo luật hiện nay.

Từ những cơ sở đó, tọa đàm “Đào tạo luật ở Việt Nam hiện nay: Thách thức và cơ hội” do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức sẽ tạo diễn đàn mở để lãnh đạo các cơ sở đào tạo, các cơ quan tổ chức, hiệp hội nghề nghiệp liên quan đến công tác đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực ngành luật chỉ ra những thách thức, cơ hội và kiến nghị giải pháp để công tác đào tạo luật trở nên hiệu quả, đạt chất lượng cao.

Chương trình tọa đàm sẽ gồm hai phiên: Phiên tham luận và phiên thảo luận chung. Với phiên tham luận, tọa đàm sẽ lắng nghe ba tham luận đến từ Mạng lưới các cơ sở đào tạo luật tại Việt Nam, Trường ĐH Văn Lang và Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai.

Cụ thể, tham luận 1 có nội dung: “Đào tạo luật tại Việt Nam – Tiếp cận các chuẩn theo quy định hiện hành và một số kiến nghị”.

Tham luận 2 có nội dung: "Đào tạo luật ở Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới: đâu là hướng đi thích hợp?".

Và tham luận 3 về “Tính đa dạng trong nguồn nhân lực bổ sung cho đội ngũ luật sư Việt Nam hiện nay”.

Ngoài các tham luận, các chuyên gia, nhà quản lý đến từ các cơ sở đào tạo... sẽ cùng bàn thảo thẳng thắn về những vấn đề hạn chế, thách thức trong công tác đào tạo luật ở Việt Nam hiện nay; những điều kiện nâng cao chất lượng đào tạo; chuẩn hóa và nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên luật; giải pháp hợp tác đa bên để nâng chất đào tạo luật…

Thông qua tọa đàm, báo Pháp Luật TP.HCM mong muốn lắng nghe, ghi nhận đầy đủ các ý kiến, sáng kiến, kiến nghị từ các cơ sở đào tạo, cơ quan quản lý, tổ chức nghề nghiệp và những người hành nghề luật; qua đó góp phần tổng hợp, phản ánh trung thực những vấn đề đặt ra, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực ngành luật trong thời gian tới.