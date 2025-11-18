Báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức Talkshow 'Vai trò người Thầy trong thời đại AI' 18/11/2025 13:51

(PLO)- Talkshow “Vai trò người Thầy trong thời đại AI” nhằm mở ra diễn đàn để nhìn rõ hơn vị thế mới của nhà giáo trong thời đại số và những điều kiện cần thiết để họ tiếp tục giữ vai trò trung tâm trong giảng dạy.

Ngày mai, 19-11, vào lúc 14 giờ, tại báo Pháp Luật TP.HCM sẽ diễn ra Talkshow với chủ đề “Vai trò người Thầy trong thời đại AI”.

Chương trình diễn ra trong bối cảnh cao điểm cả nước chào mừng 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Chương trình có sự tham gia của bốn khách mời tiêu biểu ở các cấp học:

- TS Hà Thị Thanh Hương, Trưởng bộ môn Y học tái tạo, Khoa Kỹ thuật Y sinh, Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM);

- Thầy Võ Kim Bảo, giáo viên Ngữ văn, Trường THCS Nguyễn Du, TP.HCM;

- ThS Nguyễn Thị Bích Nguyệt, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Y Jút, tỉnh Đắk Lắk;

- Bà Nguyễn Thị Thanh Thế, Chuyên viên quản lý eTeacher.

Talkshow do Báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức là cơ hội để giáo viên, học sinh, phụ huynh và những người quan tâm đến giáo dục hiểu rõ hơn về vai trò của người thầy giữa làn sóng công nghệ số.

Talkshow tập trung ba nội dung chính: Cách công nghệ và AI thay đổi lớp học; Người thầy trong thời đại số – cơ hội và thách thức; Làm gì để người thầy giữ vai trò dẫn dắt một cách hiệu quả?

Chương trình diễn ra theo hình thức trao đổi thẳng thắn giữa MC - ThS Nguyễn Thị Bích Ngọc và các khách mời, từ những câu chuyện thực tế trong công tác giảng dạy. Đây cũng là cơ hội để giáo viên, học sinh, phụ huynh và những người quan tâm đến giáo dục hiểu rõ hơn về vai trò của người thầy giữa làn sóng công nghệ số, đồng thời gợi mở những định hướng ứng dụng AI hiệu quả trong giảng dạy.