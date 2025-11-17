Lãnh đạo TP.HCM thăm các nhà giáo tiêu biểu 17/11/2025 19:20

(PLO)- Bí thư thành uỷ TP.HCM Trần Lưu Quang chúc nhà giáo Nguyễn Tấn Phát luôn mạnh khoẻ, mãi là cây cao bóng cả để thế hệ sau cố gắng tiếp bước.

Chiều 17-11, Bí thư Thành uỷ TP.HCM Trần Lưu Quang dẫn đầu đoàn đại biểu tới thăm và chúc mừng nhà giáo tiêu biểu PGS.TS Nguyễn Tấn Phát, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, nguyên Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM nhân kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11-2025).

Bí thư Thành uỷ TP.HCM Trần Lưu Quang tặng lẵng hoa tươi thắm bày tỏ sự tri ân đối với những đóng góp cho sự nghiệp giáo dục của nhà giáo tiêu biểu PGS.TS Nguyễn Tấn Phát. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Trò chuyện với nhà giáo Nguyễn Tấn Phát, Bí thư thành uỷ TP.HCM gọi thầy một cách trìu mến và trân trọng.

Bí thư Trần Lưu Quang mong thầy cô luôn mạnh khỏe để tiếp tục là “cây cao bóng cả” cho thế hệ sau cố gắng tiếp bước, trong bối cảnh ngành giáo dục và hệ thống quản lý đang có nhiều thay đổi lớn.

Toàn cảnh buổi gặp mặt thân tình giữa Bí thư Thành uỷ TP.HCM Trần Lưu Quang cùng đoàn đại biểu và gia đình PGS.TS Nguyễn Tấn Phát. Ảnh: NQ

Tại buổi gặp mặt, Bí thư Trần Lưu Quang cho biết chủ trương sắp xếp lại các cơ sở giáo dục đại học sẽ được thực hiện có chọn lọc, chỉ hợp nhất những đơn vị nhỏ và yếu để bảo đảm thương hiệu của các trường lớn như Đại học Sư phạm TP.HCM.

Bí thư Thành uỷ TP.HCM Trần Lưu Quang lắng nghe những gửi gắm của nhà giáo tiêu biểu PGS.TS Nguyễn Tấn Phát. Ảnh: NQ

Song song đó, việc hợp tác quốc tế được đẩy mạnh khi nhiều trường nước ngoài đánh giá cao sự ổn định và định hướng phát triển của giáo dục Việt Nam.

Trao đổi với thầy cô, Bí thư Trần Lưu Quang nhấn mạnh tinh thần quản trị mới giảm tính hình thức, đề cao hiệu quả, trách nhiệm. Bí thư dẫn chứng tại cuộc gặp với 74 hiệu trưởng các trường đại học vừa qua không còn đọc diễn văn khai mạc, không tặng hoa mà tập trung lắng nghe những khó khăn, kiến nghị của các trường để tìm cách tháo gỡ.

PGS.TS Nguyễn Tấn Phát tặng Bí thư Thành uỷ TP.HCM Trần Lưu Quang cùng đoàn đại biểu cuốn tiểu thuyết của mình với tựa đề " Hoàng hôn lóng lánh". Ảnh: NQ

Không khí đổi mới này, theo lãnh đạo thành phố, đang lan tỏa mạnh mẽ từ Trung ương đến địa phương. Các cán bộ cơ sở dần quen với nhịp độ làm việc mới, tập trung vào các nhiệm vụ trọng điểm thay vì dàn trải.

PGS.TS Nguyễn Tấn Phát bày tỏ sự xúc động và niềm vui khi nhận được sự quan tâm của lãnh đạo TP vào dịp đặc biệt. Thầy cũng rất phấn khởi trước những tín hiệu tích cực từ sự đổi mới của TP.

“Một luồng gió mới. TP đang dần thay đổi và đang ‘trẻ' lại” - PGS.TS Nguyễn Tấn Phát bộc bạch.

Tại buổi gặp mặt PGS.TS Nguyễn Tấn Phát đã ký và gửi tặng lãnh đạo TP cùng các đại biểu cuốn tiểu thuyết với tên gọi “Hoàng hôn lóng lánh”.