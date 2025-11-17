Bí thư Trần Lưu Quang: Xây dựng TP.HCM thành nơi đáng sống, không ai bị bỏ lại phía sau 17/11/2025 10:02

(PLO)- Bí thư Trần Lưu Quang khẳng định TP.HCM sẽ xây dựng thành nơi đáng sống, nơi mỗi người dân được đảm bảo cơ hội phát triển, được chăm lo đầy đủ về sức khỏe, giáo dục, môi trường sống và sự an toàn, không ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình phát triển.

Sáng 17-11, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Thành ủy TP.HCM và Bộ Công an tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia 'Định hướng nghiên cứu, giáo dục và bảo đảm, bảo vệ quyền con người trong kỷ nguyên mới của dân tộc'.

Không ai bị bỏ lại phía sau

Phát biểu chào mừng hội thảo, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang khẳng định con người là trung tâm của sự phát triển, đảm bảo quyền con người luôn là khát vọng xuyên suốt của nhân loại, gắn bó trực tiếp với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, vì hòa bình, vì tự do, dân chủ.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang phát biểu chào mừng hội thảo. Ảnh: HÀ THƯ

Quyền con người cũng là một trong những nội dung cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh, là quan điểm xuyên suốt của mọi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng khẳng định nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; mọi chủ trương, chính sách phải cần sự xuất phát từ cuộc sống, từ nguyện vọng, quyền lợi chính đáng của nhân dân, lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu.

Bí thư Trần Lưu Quang nhấn mạnh TP.HCM với vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước, trong những năm qua, TP đã đạt được nhiều thành tựu về mọi mặt, trở thành một đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình. “Đảng bộ, chính quyền TP luôn quan tâm, chú trọng nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, đảm bảo thực hiện an sinh xã hội, phát huy dân chủ trong nhân dân” - ông khẳng định.

Theo Bí thư Trần Lưu Quang, giai đoạn 2021-2025, TP.HCM đã chú trọng đầu tư phát triển hệ thống giáo dục về quy mô, chất lượng với 435 dự án, 2.823 phòng học mới được đưa vào sử dụng.

Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được triển khai đồng bộ, đẩy mạnh xã hội hóa lĩnh vực y tế và bảo hiểm y tế, đầu tư phát triển mạnh cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân.

Chính sách an sinh xã hội được thực hiện hiệu quả, nhất là công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng bảo hiểm xã hội, hỗ trợ người bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

100% hộ nghèo, hộ cận nghèo được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản; 100% người có công và gia đình người có công với cách mạng được chăm lo toàn diện về vật chất và tinh thần, có mức sống từ trung bình khá trở lên so với cộng đồng dân cư nơi cư trú.

Lãnh đạo, đại biểu chụp ảnh tại hội thảo. Ảnh: LÊ THOA

Bí thư Trần Lưu Quang cho biết bước vào kỷ nguyên mới, chúng ta đang đứng trước những cơ hội lớn, cũng như đối mặt với những thách thức không nhỏ. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang tạo ra những thay đổi sâu sắc trên tất cả các lĩnh vực, quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng đòi hỏi Đảng, Nhà nước không ngừng hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách để tương thích, đạt chuẩn với các chuẩn mực quốc tế về quyền con người.

Đồng thời, những thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, dịch bệnh, an ninh mạng đặt ra những vấn đề mới về quyền con người cần phải nghiên cứu, giải quyết.

Kế thừa và phát huy truyền thống năng động, sáng tạo, nghĩa tình, tiên phong vì cả nước, cùng cả nước, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đã đặt ra mục tiêu xây dựng TP.HCM trở thành đô thị văn minh, hiện đại, trung tâm đổi mới sáng tạo, năng động, hội nhập đi đầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Từ hội thảo khoa học này, ông Trần Lưu Quang khẳng định TP.HCM sẽ tiếp thu được nhiều nội dung sâu sắc về quyền con người và những giải pháp về giáo dục quyền con người. Qua đó, xây dựng TP.HCM thành nơi đáng sống, nơi mỗi người dân được đảm bảo cơ hội phát triển, được chăm lo đầy đủ về sức khỏe, giáo dục, môi trường sống và sự an toàn, không ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình phát triển của đất nước và TP.

Xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ

Phát biểu khai mạc hội thảo, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, cho biết hội thảo diễn ra lúc toàn Đảng, toàn dân đang tích cực đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng. Cùng đó, Việt Nam vừa được Đại hội đồng Liên hợp quốc bầu làm thành viên Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2026 - 2028 với số phiếu kỷ lục 180/190.

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: HÀ THƯ

“Kết quả này không chỉ là một thắng lợi đối ngoại nổi bật, mà còn là sự khẳng định hùng hồn cho vị thế, uy tín và những cam kết nhất quán, mạnh mẽ của Nhà nước Việt Nam trong việc thúc đẩy và bảo vệ các giá trị nhân quyền trên phạm vi toàn cầu” – GS.TS Nguyễn Xuân Thắng nói.

Theo ông, bước sang thế kỷ XXI, nhân loại đang chứng kiến những biến chuyển địa - chính trị và công nghệ vô cùng sâu sắc, nơi quyền con người ngày càng trở thành thước đo của văn hoá, văn minh, là tiêu chuẩn của sự phát triển thịnh vượng và bền vững ở mỗi quốc gia.

Những thách thức toàn cầu mang tính phi truyền thống như khủng bố, xung đột vũ trang, chiến tranh công nghệ cao, khủng hoảng năng lượng, biến đổi khí hậu, các dòng người di cư tự do, an ninh mạng, cùng sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) đang định hình lại chính khái niệm và phạm vi của quyền con người.

Các đại biểu thảo luận tại hội thảo. Ảnh: LÊ THOA

“Giờ đây, chúng ta không chỉ nói về quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc và quyền phát triển, mà còn phải đối mặt với những quyền mới, rất đặc trưng của kỷ nguyên số như quyền về dữ liệu cá nhân, quyền được lãng quên, quyền tiếp cận công nghệ một cách công bằng và quyền được bảo vệ khỏi sự thao túng thông tin giả” - GS Thắng nói.

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng cho biết trong tiến trình phát triển nhanh, bền vững, hội nhập quốc tế sâu rộng của đất nước, những thách thức mới về công bằng xã hội, chênh lệch vùng miền, già hóa dân số, an ninh mạng, an sinh xã hội và chất lượng thể chế cũng đang đặt ra nhiều yêu cầu mới, đòi hỏi chúng ta phải có lời giải đáp thực chất và hiệu quả.

Đặc biệt, Việt Nam đang quyết liệt triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo phương châm liêm chính, kiến tạo, phục vụ người dân, doanh nghiệp và một chính quyền vì dân, gần dân, sát cơ sở.

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh điều này đặt ra yêu cầu rất cao đối với việc bảo đảm quyền con người ngay từ cấp cơ sở, nơi mà mọi chính sách, dịch vụ công và hoạt động hành chính nhà nước đều trực tiếp chạm đến cuộc sống thường nhật của người dân.

“Xây dựng một chính quyền liêm chính, phục vụ không chỉ là cải cách hành chính đơn thuần, mà chính là một hình thức hiện thực hóa quyền con người trong đời sống hàng ngày, một biểu hiện sinh động của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa” – ông Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh.