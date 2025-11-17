Bí thư Trần Lưu Quang: Chức càng cao nếu vi phạm sẽ bị xử lý càng nặng 17/11/2025 18:46

(PLO)- Đại diện Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM, ông Trần Lưu Quang cam kết là "Chức càng cao nếu vi phạm sẽ bị xử lý càng nặng..."

Chiều 17-11, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ UBND TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Hội nghị được kết nối với 279 điểm cầu với 34.000 cán bộ, đảng viên tham dự.

Nhiều việc khó nhưng phải làm

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cho biết nghị quyết, chương trình hành động sẽ không có ý nghĩa gì nếu không hiểu cần phải làm gì, làm như thế nào.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Nhắc lại nhiệm vụ mà tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đề nghị TP.HCM sớm giải quyết, gồm ngập nước, kẹt xe, ô nhiễm môi trường và ma túy, ông Trần Lưu Quang cho rằng đây là những việc khó.

“Hôm thứ sáu tuần trước, tôi thử lái xe từ đây đi tới ngã tư Bình Triệu vào giờ cao điểm, đúng hai tiếng đồng hồ mới đi được 12km” – ông kể và bày tỏ chưa bao giờ mà TP.HCM có tình trạng “đường ngập như sông” như lúc này trong khi dự án chống ngập đến nay đã hơn 10 năm vẫn chưa triển khai được.

Theo Bí thư Trần Lưu Quang, TP.HCM nhận được sự kỳ vọng của Trung ương và người dân, phải là TP đi đầu, đổi mới sáng tạo, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, là TP dẫn dắt, có quy mô kinh tế hàng đầu.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I và chương trình hành động đã mô phỏng khá đầy đủ những gì mà TP muốn làm trong 5 năm tới. Vì vậy mục tiêu của hội nghị hôm nay là tìm hiểu xem Nghị quyết nói gì và làm như thế nào.

Ông đề nghị đội ngũ cán bộ trong lúc thực hiện cần xem lại Nghị quyết và có đề xuất điều chỉnh chương trình hành động cho phù hợp với thực tiễn.

Cũng theo Bí thư Trần Lưu Quang, chưa bao giờ cơ chế dành cho TP.HCM thông thoáng như hiện nay, với cả cơ chế chung và cơ chế riêng cho TP, từ Nghị quyết 54 đến Nghị quyết 98.

Dự kiến trong kỳ họp Quốc hội lần này, đầu tháng 12, Quốc hội sẽ bấm nút thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98 với nhiều nội dung quan trọng. Ông dẫn chứng TP.HCM có thể chỉ định thầu mà không cần đấu thầu; thực hiện quy trình rút gọn của nhiều thủ tục liên quan đến đầu tư… “Từ những nội dung này, TP.HCM có thể tiết kiệm được khoảng 2 năm cho một dự án cụ thể” – ông nhấn mạnh.

Ông nhìn nhận khi sáp nhập, TP.HCM có quy mô rộng lớn, dư địa, tiềm năng cũng lớn hơn. Nếu TP.HCM ngày xưa không nghĩ đến khu công nghiệp xanh – mô hình mà Bình Dương đang làm, cũng không nghĩ đến kinh tế biển, năng lượng gió ngoài khơi, hydro lỏng, vận tải biển - điều mà Bà Rịa – Vũng Tàu đang làm, thì với quy mô mới, TP.HCM sẽ thực hiện được những việc đó.

Toàn cảnh hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ UBND TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 tại hội trường.

Người đứng đầu Thành ủy cho biết dự kiến năm nay, TP.HCM thu ngân sách được khoảng 800.000 tỉ đồng, đạt 1/3 cả nước; GRDP đóng góp khoảng 25 – 27% với dân số khoảng gần 15 triệu người.

Với quy mô rộng lớn như vậy, ông cho rằng TP.HCM phải làm rất nhiều việc. Vì vậy, cần thay đổi phương pháp quản trị, cách quản lý nhà nước phải khác so với mô hình cấp huyện trước đây và phân cấp dần về cho cơ sở.

“Anh em cơ sở bây giờ cũng rất nhiều việc và đang rất mệt, nhiều người đã viết đơn xin nghỉ dù nhiệt huyết vẫn đong đầy nhưng chẳng kham nổi”- ông nêu thực tế.

Bí thư Trần Lưu Quang nhìn nhận yêu cầu của Trung ương và người dân với TP.HCM là rất cao. Đây phải là TP đi đầu, đáng sống, không ngập nước, không kẹt xe, không ô nhiễm và hướng đến mục tiêu cuộc sống của gần 15 triệu dân mỗi ngày một tốt hơn. Tuy nhiên, TP đang gặp khó là thiếu cán bộ đủ tầm để đảm đương công việc.

Ông dẫn chứng nhiều việc đang bị chậm lại như công sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, sắp xếp doanh nghiệp nhà nước, thống kê lại tài sản, nhà cửa, đất đai trên địa bàn TP...

“Những việc cần làm đã có trong Nghị quyết, chương trình hành động. Vì vậy, cần làm tốt và xem xét lại công tác phối hợp với nhau, cùng chịu cực, chia sẻ, lắng nghe và đồng hành cùng nhau” – Bí thư Trần Lưu Quang chia sẻ.

Chức càng cao sẽ bị xử lý càng nặng

Đại diện Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM, ông Trần Lưu Quang cam kết là “Chức càng cao nếu vi phạm sẽ bị xử lý càng nặng, tôi cam kết với các đồng chí điều đó. Đây cũng là sự sòng phẳng ở đời, làm lớn, oai, lương cao, vi phạm phải xử lý nặng hơn những người khác”- ông nhấn mạnh.

Ông cũng cam kết sẽ cố gắng chỉ đạo Nghị quyết, chương trình hành động có sự linh hoạt, đồng thời sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện; kịp thời chia sẻ khó khăn với đội ngũ cán bộ khi gặp khó khăn, vướng mắc. Bí thư TP cũng mong đội ngũ cán bộ nếu có điều khó nói hay vướng mắc việc gì có thể mạnh dạn chia sẻ với lãnh đạo TP.

“Việc này coi vậy mà khó. Tôi chia sẻ số điện thoại khắp nơi để mong các đồng chí ở cơ sở có gì khó thì nói với tôi, nhưng tôi về TP đến nay gần 3 tháng thì không có bất kỳ tin nhắn nào của các đồng chí cơ sở. Chỉ có hai loại tin nhắn, một là của dân khiếu kiện, hai là các nhà khoa học nhắn tin để gửi gắm, đề đạt mong muốn, nhưng cái mà tôi muốn nghe hơn là anh em cơ sở đang vướng cái gì”- ông nói và đề nghị sau hội nghị này có thể “thử” nhắn với lãnh đạo TP để gỡ vướng.

Người đứng đầu Thành ủy TP.HCM cho biết sẽ chỉ đạo nghị quyết, chương trình hành động có sự linh hoạt; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện; kịp thời chia sẻ khó khăn với đội ngũ cán bộ khi gặp khó khăn, vướng mắc.