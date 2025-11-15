Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Văn Được đối thoại cùng người dân phường Bến Thành 15/11/2025 19:45

(PLO)- Thay vì phát biểu chỉ đạo tại Ngày hội đại Đoàn kết toàn dân tộc, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trân trọng mời bà con liên khu phố ở phường Bến Thành nêu tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị rồi ghi nhận, trực tiếp trao đổi lại...

Chiều 15-11, ông Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM, tham dự Ngày hội đại Đoàn kết toàn dân tộc tại liên khu phố 9, 11, 12, 13, 14, phường Bến Thành với chủ đề “Ngày hội non sông – dân tộc kết đoàn”.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được mong muốn được đối thoại trực tiếp với bà con phường Bến Thành. Ảnh: LÊ THOA

Tại ngày hội, thay vì phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã trân trọng mời bà con nêu tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị. Sau đó Chủ tịch Nguyễn Văn Được ghi nhận, trực tiếp trao đổi lại với bà con.

Mong tình trạng ngập nước sớm được giải quyết

Bà Quách Thúy Hồng cho biết, phường Bến Thành trong thời gian gần đây có tình trạng ngập nước, do vậy, bà kiến nghị TP sớm có giải pháp chống ngập. “Tôi cũng đề nghị lãnh đạo TP quan tâm đến các dự án, công trình trên địa bàn phường, nhất là khu tứ giác Bến Thành, thúc đẩy nhanh tiến độ dự án để người dân sớm được thụ hưởng” – bà Hồng nêu.

Bà Quách Thúy Hồng, bà Từ Nguyệt Anh và bà Lê Thị Kim Vân (theo thứ tự từ trên xuống dưới, từ trái qua phải) nêu ý kiến với Chủ tịch UBND TP.HCM. Ảnh: LÊ THOA

Bà cũng mong muốn TP có nhiều chính sách việc làm, kết nối doanh nghiệp, tạo việc làm cho thanh niên.

Bà Lê Thị Kim Vân mong muốn vấn đề an sinh xã hội được quan tâm nhiều hơn. “Tôi mong không phải bán bảo hiểm y tế cho ai hết, mọi người dân đều được hưởng phúc lợi như nhau, đi khám bệnh bằng bảo hiểm y tế không phải e ngại nữa” – bà Vân nói.

Bà cũng bày tỏ trước đây khu vực đường Nguyễn Thái Bình không bị ngập nước nhưng dạo gần đây ngập nhiều hơn. Bà Vân mong không phải sống trong cảnh ngập nước nữa.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được tặng cây xanh các khu phố tham gia Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc. Ảnh: LÊ THOA

Không nêu kiến nghị, bà Từ Nguyệt Anh bày tỏ niềm vui khi được chính quyền địa phương quan tâm như tặng quà thiết thực cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người dân yếu thế.

“Khi tôi cần làm giấy tờ, không biết làm từ đâu thì được cán bộ phường, trưởng khu phố giải thích cặn kẽ, thậm chí thường xuyên hỏi thăm làm đến đâu, xong chưa… Chính sự quan tâm, gần gũi ấy đã giúp người dân yên tâm hơn trong cuộc sống, tin tưởng vào mô hình chính quyền địa phương hai cấp” – bà Nguyệt Anh chia sẻ.

Nhiều người dân bày tỏ tâm tư, ý kiến với người đứng đầu chính quyền TP.HCM. Ảnh: LÊ THOA

Sau khi lắng nghe ý kiến người dân, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cảm ơn người dân phường Bến Thành đã tham dự Ngày hội Đại đoàn kết với tinh thần thẳng thắn, vui tươi, đặt ra nhiều câu hỏi quy mô nhưng sát thực tế. “Điều này chứng tỏ bà con yêu mến, quan tâm đến sự phát triển của TP” – ông nói.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được chăm chú lắng nghe ý kiến của người dân. Ảnh: LÊ THOA

Theo Chủ tịch Nguyễn Văn Được, thời gian qua, TP.HCM được Đảng, Nhà nước quan tâm, kỳ vọng sẽ trở thành siêu đô thị xứng tầm quốc tế. Đây là nhiệm vụ nặng nề, thể hiện vị trí, vai trò quan trọng của TP trong sự phát triển của đất nước. Vừa qua, Đại hội Đảng bộ TP.HCM đã được tổ chức thành công, đặt ra những nhiệm vụ, giải pháp đột phá, đáp ứng yêu cầu phát triển TP và nhu cầu của bà con.

10 tháng năm 2025, dù có nhiều khó khăn nhưng TP.HCM đã tổ chức Đại hội Đảng các cấp, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp khá tốt, được Trung ương và bà con khen ngợi.

Bên cạnh đó, kinh tế TP tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng kinh tế trên 8%, thu ngân sách đã hoàn thành chỉ tiêu của cả năm và TP cố gắng phấn đấu tăng 25% với tinh thần “TP vì cả nước”.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được hỏi thăm bà con tham dự ngày hội. Ảnh: LÊ THOA

Chủ tịch Nguyễn Văn Được cho biết môi trường đầu tư của TP đã được lãnh đạo Trung ương, doanh nghiệp trong và ngoài nước đánh giá cao, có chiều hướng cải thiện. Vừa qua, lãnh đạo TP đã tiếp xúc, ký kết với nhiều doanh nghiệp lớn, xúc tiến đầu tư nhiều dự án. Cũng trong 10 tháng, thu hút FDI của TP.HCM đứng đầu cả nước với gần 8 tỉ USD.

Trong lĩnh vực cải cách hành chính, Chủ tịch TP.HCM nhìn nhận đã tốt dần lên, dù có thể chưa đáp ứng 100% nhu cầu của bà con nhưng tinh thần phục vụ của hệ thống chính trị từ TP đến phường, xã đã thay đổi tích cực.

Mới đây, TP.HCM cũng đã đồng hành, hỗ trợ bà con miền Bắc, miền Trung chịu ảnh hưởng của bão lũ, thể hiện tình cảm nghĩa tình vốn có của TP.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được tặng quà cho người dân phường Bến Thành. Ảnh: LÊ THOA

Theo Chủ tịch Nguyễn Văn Được, thời gian tới, để phát triển siêu đô thị, TP đã chuẩn bị nhiều dự án lớn, dự kiến cuối năm 2025 và đầu năm 2026, TP sẽ là “đại công trường”.

“Bà con sẽ thấy những dự án nằm ở Thủ Thiêm như Trung tâm tài chính quốc tế, trung tâm hành chính, công viên chuyên đề, quảng trường, nhà hát, đường sắt, vành đai, cao tốc, sân bay…” – ông nói và cho biết đây là những dự án mà TP đã tốn rất nhiều công sức để đầu tư, là 1 trong 3 đột phá chiến lược mà TP đã và đang làm.

Sẽ có đề án chống ngập tổng thể

Trao đổi với người dân, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhìn nhận đâu đó còn tình trạng lộn xộn và lãnh đạo TP.HCM đã nhìn thấy. Tới đây, TP sẽ thực hiện dự án đường sắt nối trung tâm TP đi Cần Giờ cùng với cải tạo vòng xoay Bến Thành, tầng hầm dưới Công viên 23-9 để xây dựng trung tâm thương mại. Ông mong bà con cùng đồng hành, hợp tác để có công trình, dự án phục vụ phát triển và nhu cầu của bà con.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết TP.HCM sẽ trở thành đại công trường trong thời gian tới. Ảnh: LÊ THOA

Về vấn đề việc làm, ông Nguyễn Văn Được cho biết khi TP thực hiện đầu tư các dự án sẽ tạo việc làm cho người dân. “Có công trường là có việc làm, có dự án là có thu nhập” – ông nói và mong người dân quan tâm, đầu tư cho con cháu học hành tốt hơn, để có cơ hội làm việc tốt hơn bởi công việc được đòi hỏi ngày càng cao.

Về vấn đề ngập nước, Chủ tịch TP.HCM nhìn nhận đây là bài toán khó, là một trong 4 nhiệm vụ trọng tâm được Tổng Bí thư Tô Lâm đặt ra tại Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I. Thời gian tới, TP sẽ tập trung giải quyết vướng mắc của dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trao đổi với bà con tại ngày hội. Ảnh: LÊ THOA

Ông Nguyễn Văn Được cho biết mới đây, lãnh đạo TP.HCM đã tiếp xúc với Bộ trưởng Ngoại thương và Phát triển Hà Lan, đặt vấn đề với đại diện Hà Lan trong việc nghiên cứu dự án chống ngập mang tính tổng thể cho TP.HCM. “Đại diện Hà Lan đồng tình, sẵn lòng giúp TP có đề án tổng thể về chống ngập. Tôi mong với đề án này cùng công trình cụ thể, việc chống ngập của TP sẽ dần cải thiện hơn” – ông nói và mong muốn người dân thông cảm và đồng hành cùng TP.

Về tình trạng kẹt xe, ông cho biết bằng chiến lược của TP hiện nay, cố gắng đến năm 2035, TP sẽ cơ bản giải quyết kẹt xe bằng việc đầu tư các tuyến đường vành đai, đường sắt, di dời cảng biển kết hợp giao thông xanh…

Nhiều hoạt động tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh: LÊ THOA

Về vấn đề khám chữa bệnh, người đứng đầu chính quyền TP.HCM nhìn nhận việc khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế đã được cải thiện, thuốc tốt hơn, đầy đủ hơn, không còn thái độ ứng xử phản cảm. Đặc biệt, trong năm 2026, TP sẽ thực hiện chủ trương khám sức khỏe định kỳ miễn phí ít nhất mỗi năm một lần cho toàn dân...