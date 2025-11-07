Chủ tịch Nguyễn Văn Được: TP.HCM cố gắng tăng trưởng tối thiểu 8,5% 07/11/2025 10:43

(PLO)- Chủ tịch Nguyễn Văn Được nhấn mạnh TP.HCM cần cố gắng đạt được tối thiểu 8,5% về tốc độ tăng trưởng kinh tế để cùng cả nước phát triển trong kỷ nguyên vươn mình.

Sáng 7-11, Đảng ủy UBND TP.HCM tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 (mở rộng).

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM, Chủ tịch UBND TP.HCM, nhìn nhận trong 10 tháng năm 2025, với điều kiện thuận lợi và thách thức đan xen, có thời điểm lúng túng, vướng mắc, khó khăn nhất định nhưng Đảng bộ UBND TP.HCM đã thực hiện nhiệm vụ đạt nhiều kết quả quan trọng.

Ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM, Chủ tịch UBND TP.HCM, chủ trì hội nghị. Ảnh: LÊ THOA

Tại hội nghị, Chủ tịch Nguyễn Văn Được đề nghị đại biểu thảo luận và cho ý kiến về kết quả thực hiện nhiệm vụ 10 tháng đầu năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm hai tháng cuối năm 2025; tổng kết công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND TP lần thứ I.

Đồng thời, nghiên cứu, đề xuất cách làm, giải pháp mang tính đồng bộ, khoa học, đột phá ngay trong những tháng cuối năm 2025 và những năm tiếp theo, hướng đến mục tiêu thực hiện thắng lợi 33 chỉ tiêu và ba Chương trình đột phá, trọng điểm của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND TP lần thứ I.

Trong đó, ông đề nghị tập trung đề xuất giải pháp và nhiệm vụ trọng tâm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phấn đấu đạt 8,5% trong năm 2025; hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội TP năm 2025, nhất là các chỉ tiêu còn đạt thấp.

Ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM, Chủ tịch UBND TP.HCM, phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: LÊ THOA

Theo ông Nguyễn Văn Được, giải ngân đầu tư công của TP.HCM hiện đạt gần 60% nhưng theo kế hoạch quý III phải đạt 75%, còn quý IV đạt 100%. “Tôi nghĩ nguyên nhân các đồng chí đã nắm hết rồi và lãnh đạo TP đã có nhiều giải pháp, chỉ đạo, đặc biệt gần đây là cử cán bộ sở ngành, đội đặc nhiệm về xã, phường có công trình trọng tâm, trọng điểm” - ông nói.

Về tốc độ tăng trưởng, ông cho rằng TP cần cố gắng đạt được tối thiểu 8,5% để cùng cả nước phát triển trong kỷ nguyên vươn mình.

Theo Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM, nhiệm vụ trong thời gian tới rất nặng nề và khó khăn bởi còn nhiều việc tồn đọng từ nhiều năm trước nhưng TP không thoái thác, phải bền bỉ, đoàn kết, quyết tâm thực hiện.

Ông cũng đề nghị đại biểu thảo luận về việc thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Theo ông Nguyễn Văn Được, TP.HCM đã thực hiện cơ bản tốt mô hình chính quyền hai cấp nhưng cũng còn phải chấn chỉnh một số việc. Ông dẫn chứng vẫn còn tình trạng thiếu cán bộ chuyên môn cấp xã do nhập cơ học.

Vừa qua, UBND TP đã chỉ đạo Sở Nội vụ thực hiện nhiều giải pháp, rà soát từng xã, điều chuyển cán bộ giữa các xã với nhau, từ sở, ngành xuống xã và tuyển chọn từ cán bộ không chuyên trách. Dù vậy, về lâu dài, ông cho rằng phải đào tạo cán bộ chuyên môn.

Người đứng đầu Đảng ủy UBND TP.HCM cũng nhìn nhận việc giải quyết hồ sơ phi địa giới hành chính còn chậm; chưa thực hiện sắp xếp đơn vị sự nghiệp, trụ sở dôi dư, tài sản công…

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: LÊ THOA

Ông Nguyễn Văn Được đề nghị cơ quan, đơn vị có giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, tăng cường kiểm tra, giám sát chuyên đề và thường xuyên đối với tổ chức đảng và đảng viên, để kịp thời nhắc nhở, phòng ngừa sai phạm, đảm bảo tính nghiêm minh, kỷ luật của Đảng, hạn chế ít nhất sai sót.

“Như Bác Hồ nói, phải phòng ngừa là chính, nhắc nhở kịp thời, không để sai phạm lớn xảy ra” – ông nói.