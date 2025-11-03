Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trao Huy hiệu Đảng cho cán bộ lão thành 03/11/2025 17:15

(PLO)- Ông Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM đã trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên lão thành thuộc Đảng bộ phường Sài Gòn.

Chiều 3-11, ông Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM đã trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho các đảng viên lão thành thuộc Đảng bộ phường Sài Gòn, đợt ngày 7-11-2025.

Tại nhà riêng của cụ Trần Thị Kim Anh (97 tuổi), nguyên Phó Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được khẳng định trong suốt quá trình hoạt động cách mạng, cụ Trần Thị Kim Anh đã có nhiều công lao, đóng góp cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ông Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM đã trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho cụ Trần Thị Kim Anh (97 tuổi). Ảnh: HÀ THƯ

Cụ được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý: Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng Nhì, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất, Huân chương Lao động hạng Nhất, Huân chương Thành đồng Tổ quốc, Huy chương Vì sự nghiệp giải phóng phụ nữ, Huy chương Vì sự nghiệp bảo tồn di sản văn hóa dân tộc.

Đặc biệt đến khi nghỉ hưu, cụ vẫn tiếp tục tham gia cống hiến, công tác tại Văn phòng Hội đồng Chỉ đạo biên soạn chương trình “Lịch sử Khởi nghĩa Nam Kỳ” và “Lịch sử Nam Bộ kháng chiến”.

Ông Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM, bày tỏ lòng biết ơn những cống hiến của cụ Trần Thị Kim Anh. Ảnh: HÀ THƯ

Với sự trân trọng nhất, ông Nguyễn Văn Được đã bày tỏ lòng biết ơn và kính chúc cụ Kim Anh cùng gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc.

Cụ Trần Thị Kim Anh tham gia Cách mạng Tháng Tám 1945 lúc 17 tuổi tại tỉnh Sóc Trăng cũ. Cụ vào Đảng chính thức vào ngày 20-10-1047, làm Phó Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ từ năm 1985 đến năm 1998.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã đến trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tại nhà riêng của cụ Huỳnh Phước Hỷ (95 tuổi) và trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho vợ cụ là bà Trần Xuân Mai.

Ông Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM, trao Huy hiệu Đảng cho cụ Huỳnh Phước Hỷ và Trần Xuân Mai. Ảnh: HÀ THƯ

Tại đây, ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh cụ Huỳnh Phước Hỷ đã có nhiều cống hiến trong ngành thông tin liên lạc vô tuyến điện, không chỉ cho Việt Nam mà còn hỗ trợ nước bạn Lào.

Ông được Đảng và Nhà nước phong tặng nhiều danh hiệu cao quý, gồm hai Huân chương hạng Nhất của Việt Nam và Lào, Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng Ba, Huy hiệu Thành đồng Tổ quốc Nam Bộ, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và nhiều huy chương khác.

Ông Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM cảm ơn những cống hiến, đóng góp của hai cụ. Ảnh: HÀ THƯ

“Thay mặt Thường trực Thành ủy, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn về những cống hiến, đóng góp của đồng chí Huỳnh Phước Hỷ và những hy sinh thầm lặng nhưng vô cùng ý nghĩa quan trọng của đồng chí Trần Xuân Mai – người bạn đời, người đồng đội…” – ông Nguyễn Văn Được chia sẻ.

Cụ Huỳnh Phước Hỷ là cán bộ tiền khởi nghĩa, vào Đảng chính thức ngày 31-12-1947. Ông xuất thân làm giao liên, bảo vệ tại cơ sở cách mạng ở xã Tân An, huyện Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long cũ. Năm 1954, ông phục vụ công tác đặc biệt Văn phòng Trung ương cục Nam bộ. Năm 1961 làm Phó Quản đốc phân xưởng máy thiết bị bưu điện và truyền thanh Trung ương…