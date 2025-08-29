Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM trao huy hiệu đảng 30 đảng viên 29/08/2025 12:02

(PLO)- Đợt 2-9, có 30 đảng viên thuộc Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM vinh dự nhận huy hiệu 60 năm, 55 năm, 50 năm, 45 năm, 40 năm, 30 năm tuổi Đảng.

Sáng 29-8, Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19-8-1945 - 19-8-2025), 80 năm Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2025) và Lễ trao Huy hiệu 60, 55, 50, 45, 40, 30 năm tuổi Đảng đợt ngày 2-9.

Ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM đã đến dự.

Ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM dự và trao huy hiệu đảng cho các đảng viên. Ảnh: THANH THÙY

Tại buổi lễ, bà Lê Thị Hồng Nga, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM cho biết có 30 đảng viên vinh dự nhận huy hiệu 60 năm, 55 năm, 50 năm, 45 năm, 40 năm, 30 năm tuổi Đảng trong ngày hôm nay.

Theo bà, đây là điều có ý nghĩa sâu sắc đối với mỗi đảng viên, là phần thưởng cao quý của Đảng đối với công lao của các đảng viên đã đóng góp vào sự nghiệp chung của Đảng; ghi nhận quá trình rèn luyện, phấn đấu vượt qua khó khăn, thử thách của mỗi người trong suốt quá trình công tác.

Các đảng viên vinh dự nhận Huy hiệu đảng đợt ngày 2-9 đến từ những ngành, nghề, đơn vị khác nhau. Trong quá trình công tác, các đảng viên đã luôn giữ vững được lập trường, quan điểm vững vàng; phẩm chất, đạo đức tốt; luôn thể hiện tính tiên phong gương mẫu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tích cực đóng góp, xây dựng tổ chức Đảng; đóng góp vào sự thành công chung của tập thể, đơn vị.

Đợt 2-9, Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM có 30 đảng viên vinh dự nhận huy hiệu 60 năm, 55 năm, 50 năm, 45 năm, 40 năm, 30 năm tuổi Đảng. Ảnh: THANH THÙY

Thông tin đến đảng viên, bà Lê Thị Hồng Nga cho biết, Đảng bộ các cơ quan Đảng TP vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội đề ra Nghị quyết với 11 chỉ tiêu cụ thể, sáu nhiệm vụ giải pháp trọng tâm.

Mục tiêu cao nhất là tạo chuyển biến rõ nét trong nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên; xây dựng Đảng bộ và các tổ chức chính trị - xã hội trong sạch, vững mạnh; nâng cao trách nhiệm nêu gương, tính năng động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, cải cách hành chính trong Đảng...

Với những nhiệm vụ quan trọng đó, bà mong muốn các đảng viên ưu tú được trao Huy hiệu Đảng hôm nay, những người đã dày dặn kinh nghiệm, sẽ tiếp tục là những hạt nhân nòng cốt, lan tỏa tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm, sáng tạo và khát vọng cống hiến.

"Kinh nghiệm, trí tuệ và bản lĩnh của các đảng viên sẽ là nguồn động lực to lớn, góp phần định hướng, truyền lửa nhiệt huyết, chia sẻ kinh nghiệm quý báu cho thế hệ trẻ tiếp"- bà Lê Thị Hồng Nga cho hay.

Cạnh đó, bà cũng mong muốn các đảng viên trẻ, những người đang mang trong mình sức trẻ, sự năng động và sáng tạo, sẽ tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao để cùng với Đảng bộ các cơ quan Đảng TP đóng góp chung vào sự nghiệp đổi mới và phát triển Thành TP.

Thay mặt toàn thể đảng viên nhận huy hiệu đảng, bà Ung Thị Xuân Hương, hiện sinh hoạt tại Chi bộ Hội Luật gia TP.HCM thuộc Đảng bộ MTTQ Việt Nam TP chia sẻ, nhận huy hiệu đảng đợt 2-9 là một niềm vinh dự lớn.

“Chúng tôi càng thấy trách nhiệm của mình hơn nữa, bản thân mỗi chúng tôi cần phải tiếp tục phấn đấu, rèn luyện và học tập làm theo tấm gương đạo đức sáng ngời của Bác Hồ kính yêu, để thật xứng đáng là người đảng viên cộng sản trong công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo”- bà nói.

Các đảng viên cũng tự hứa với lòng mình sẽ mãi mãi giữ vững nhân cách, phẩm chất chính trị và đạo đức lối sống của một người đảng viên, làm thật tốt những nhiệm vụ của người đảng viên trong mọi hoàn cảnh.