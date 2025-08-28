Ông Đặng Minh Thông trao Huy hiệu Đảng cho 64 đảng viên phường Thủ Đức 28/08/2025 10:23

Sáng 28-8, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông đã đến dự lễ kỷ niệm 80 năm Cách Mạng Tháng Tám (19-8-1945 – 19-8-2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2025); trao tặng Huy hiệu 70, 65, 60, 55, 50, 45, 40, 30 năm tuổi Đảng đợt ngày 2-9.

Dịp này, phường Thủ Đức trao Huy hiệu Đảng cho 64 đảng viên cao tuổi Đảng. Trong đó, có một đảng viên tròn 70 tuổi Đảng, một đảng viên 65 tuổi Đảng, ba đảng viên 60 tuổi Đảng… Tổng số đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng của Đảng bộ phường Thủ Đức đến nay là 709 đảng viên.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông trao Huy hiệu 70 năm tuổi đảng cho đảng viên Trần Văn Thuần- đảng viên chi bộ khu phố 14. Ảnh: THANH TUYỀN

Bí thư Đảng ủy phường Thủ Đức, ông Mai Hữu Quyết cho biết đây là dịp để toàn Đảng, toàn dân ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang, tự hào về thành quả 80 năm dựng xây và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời khẳng định quyết tâm đưa đất nước vững vàng bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông tặng quà lưu niệm và thăm hỏi các đảng viên. Ảnh: THANH TUYỀN

Tiếp nối truyền thống, Đảng bộ chính quyền và nhân dân phường Thủ Đức đã không ngừng nỗ lực đưa ra những quyết sách đúng đắn, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển nhanh, bền vững của phường trong thời gian tới; quyết tâm xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị phường Thủ Đức tinh gọn, hiệu quả, trong sạch, vững mạnh toàn diện; quyết tâm trở thành đô thị thông minh, sáng tạo, nghĩa tình, vươn mình phát triển.

Ông Mai Hữu Quyết mong đảng viên cao tuổi tiếp tục dìu dắt, là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho đội ngũ đảng viên trẻ, đồng thời đóng góp ý kiến quý báu để xây dựng và phát triển phường Thủ Đức.

Bí thư phường Thủ Đức Mai Hữu Quyết, Chủ tịch UBND phường Thủ Đức Nguyễn Thị Mai Trinh trao Huy hiệu đảng và tặng quà lưu niệm cho các đảng viên. Ảnh: THANH TUYỀN

Thay mặt 64 đảng viên, ông Bùi Đăng Thuần, Bí thư chi bộ khu phố 32- đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi đảng chia sẻ, bản thân ông cũng như các đảng viên hôm nay rất tự hào khi nhận Huy hiệu Đảng dịp 2-9.

"Đây vừa là niềm vinh dự, vừa là dịp để mỗi đảng viên như tôi nhìn lại mình, tiếp tục học tập, rèn luyện và phấn đấu, giữ vững đạo đức, phẩm chất chính trị của mình trong sinh hoạt, công tác hàng ngày"- ông Bùi Đăng Thuần nói.