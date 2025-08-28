TP.HCM: Phường Tân Sơn Nhất trao Huy hiệu Đảng cho 81 đảng viên 28/08/2025 13:57

(PLO)- Đảng ủy phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM tổ chức lễ kỷ niệm Quốc khánh 2-9, Cách mạng Tháng Tám và trao Huy hiệu Đảng cho 81 đảng viên.

Sáng 28-8, Đảng ủy phường Tân Sơn Nhất (TP.HCM) tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19-8-1945 – 19-8-2025), 79 năm Quốc khánh (2-9-1945 – 2-9-2024) và trao Huy hiệu Đảng đợt 2-9.

Ông Lê Hoàng Hà, Bí thư Đảng ủy phường Tân Sơn Nhất, trao tặng huy hiệu đảng cho các đảng viên.

Tham dự buổi lễ có Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Giám đốc Công an TP.HCM cùng lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Sơn Nhất.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Hoàng Hà, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử trọng đại của ngày 2-9-1945, khi Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc.

Ông Hà cho biết thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Tân Sơn Nhất đã phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, nỗ lực thực hiện các chương trình trọng điểm của TP.HCM năm 2025.

Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đã đề ra 26 chỉ tiêu, ba chương trình, tám công trình trọng điểm và bốn khâu đột phá nhằm xây dựng phường phát triển bền vững, hướng tới đô thị xanh.

Ông Đoàn Văn Đủ, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường, trao Huy hiệu Đảng và tặng hoa chúc mừng các đảng viên.

Tại buổi lễ, 81 đảng viên phường Tân Sơn Nhất được trao Huy hiệu Đảng. Trong đó, một đảng viên nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng; một đảng viên nhận Huy hiệu 65 năm; sáu đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm; một đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm; bảy đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm; 26 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm; 24 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm và 15 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Bí thư Đảng ủy phường Lê Hoàng Hà chúc mừng và ghi nhận những đóng góp của các đảng viên cao tuổi Đảng, đồng thời mong muốn các đồng chí tiếp tục nêu gương, đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm cho công tác xây dựng Đảng, phát triển địa phương.