Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng 17/09/2025 22:19

(PLO)- Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng là phần thưởng cao quý, thể hiện sự ghi nhận của Đảng đối với những nỗ lực và đóng góp của ông Đào Ngọc Dung trong suốt thời gian qua.

Chiều 17-9, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung.

Trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và chúc mừng Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ đây phần thưởng cao quý, thể hiện sự ghi nhận của Đảng đối với những nỗ lực và đóng góp của ông trong suốt thời gian qua.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng ông Đào Ngọc Dung. Ảnh: VGP

Nhấn mạnh thời gian qua, chúng ta đã làm rất tốt công tác an sinh xã hội và chính sách xã hội, Thủ tướng khẳng định Đảng và Nhà nước không có mục đích nào khác là mang lại độc lập, tự do, cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân; không hy sinh an sinh, tiến bộ, công bằng xã hội và môi trường để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần.

Thủ tướng nêu rõ Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm công tác dân tộc và tôn giáo. Bộ Dân tộc và Tôn giáo có nhiệm vụ nặng nề, rất quan trọng trong phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; bảo đảm quyền tiếp cận bình đẳng của các dân tộc; bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Đồng thời, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; bảo đảm các điều kiện cơ sở vật chất và chú trọng triển khai các chính sách an sinh xã hội đối với đồng bào vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, đồng bào dân tộc thiểu số.

Đặc biệt là về y tế, giáo dục với mục tiêu trước mắt là phối hợp thực hiện khởi công 100 trường học nội trú, bán trú tại các xã biên giới trong năm 2025 và hoàn thành chậm nhất vào tháng 8-2026.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung. Ảnh: VGP

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị ông Đào Ngọc Dung cùng với tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo, các cấp ủy, tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ và toàn ngành nêu cao tinh thần đoàn kết, đồng lòng, đóng góp nhiều hơn nữa cho Chính phủ nói riêng, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của Nhân dân nói chung.

Cùng đó, phát huy tính tiên phong, gương mẫu, chủ động sáng tạo, tiếp tục đổi mới tư duy, cách làm, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đặt lợi ích của dân tộc, của Nhân dân lên trên hết, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Ông Đào Ngọc Dung bày tỏ niềm vinh dự khi được nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng. Ảnh: VGP

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đào Ngọc Dung trân trọng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí, đồng nghiệp luôn quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện trong công việc.

Khẳng định đã luôn nỗ lực hết sức mình để hoàn thành nhiệm vụ được giao, ông cho biết rất vinh dự được nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng. Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo nhấn mạnh đây là dấu mốc quan trọng trong cuộc đời và cũng là dịp để nhìn lại chính mình, tiếp tục nỗ lực, cố gắng đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, của Nhân dân.