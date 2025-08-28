Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng tặng ông Phan Đình Trạc 28/08/2025 19:44

Chiều 28-8, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương tổ chức lễ trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng tặng Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc và các cán bộ nhận Huy hiệu 40 năm, 30 năm tuổi Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự, trao Huy hiệu Đảng và phát biểu chúc mừng.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng tặng Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc. Ảnh: TTXVN

Trân trọng trao huy hiệu 45 tuổi đảng tặng Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng ghi nhận sự cống hiến và những đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Việc trao tặng Huy hiệu Đảng đúng dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9 càng có ý nghĩa đặc biệt sâu sắc. Các cán bộ nhận Huy hiệu Đảng hôm nay là sự ghi nhận, tri ân những đóng góp đối với sự nghiệp của Đảng, Nhà nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: NHÂN DÂN

Tổng Bí thư nhấn mạnh ông Phan Đình Trạc là người con ưu tú của quê hương Nghệ An anh hùng, đã trưởng thành, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên các cương vị công tác, nhất là 30 năm làm việc trong lực lượng công an.

Hiện nay, trên cương vị Trưởng Ban Nội chính Trung ương. với khối lượng công việc khổng lồ, ông cũng luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ và có nhiều đóng góp tâm huyết đối với các công việc được Đảng, Nhà nước giao phó.

“Chúng tôi đánh giá rất cao những đóng góp đó từ tư cách là người đảng viên, cho đến cấp ủy, lãnh đạo của Đảng. Đồng chí đã hoàn thành trách nhiệm của đảng viên, cán bộ lãnh đạo của Đảng, đóng góp cho sự nghiệp chung của Đảng” - Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.

Ông Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, trao Huy hiệu Đảng tặng các lãnh đạo Ban và lãnh đạo đơn vị của Ban Nội chính Trung ương. Ảnh: NHÂN DÂN

Tổng Bí thư Tô Lâm mong thời gian tới các cán bộ nhận Huy hiệu Đảng hôm nay tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Ban Nội chính Trung ương và tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Thay mặt các cán bộ nhận Huy hiệu Đảng, ông Phan Đình Trạc bày tỏ xúc động và nhận thức sâu sắc rằng đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước - cũng là mốc son trong cuộc đời của những người cộng sản.